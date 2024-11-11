Украина не была заранее проинформирована о звонке Трампа и Путина, - Reuters
Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, являются ложными.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Накануне издание The Washington Post сообщило, ссылаясь на осведомленные источники, что 7 ноября Трамп и Путин провели телефонный разговор. Ключевой темой разговора была война в Украине. По информации издания, Киев якобы был проинформирован об этом разговоре и не возражал против его проведения.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию о том, что Украина была заранее проинформирована о разговоре Трампа и Путина.
"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом разговоре, являются ложными. Соответственно, Украина не могла ни поддержать, ни выступить против этого разговора",- сказал Тихий в комментарии Reuters.
Напомним, что в воскресенье, 10 ноября, издание The Washington Post написало, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Телефонная беседа между Трампом и Путиным состоялась 7 ноября.
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Зателефонувавши буйлу першим, коли той навіть не поздоровив його толком, трамп показав себе слабаком і програв "поєдинок поглядів"
"Нічого про Україну крім України" - принцип, який впровадив Порох.
Він міг втримувати таку політику, а ЗЄля - ні
Зливає Україну трампон 👿
45 и 47 ПРЕЗИДЕНТЫ США
Не доложились ВОВЕ!!!!!
Капец вселенского масштаба!!!
Бедный Вова!!!
Хоть бы у него аппетит не пропал...
Блін, це вже не з підручника криворожськой дипломатії, а з історії хвороби районної психлікарні.
Бо тут або санітарів з "спокойной рубашкой" треба, або розстрільну команду за зраду! Я тільки уявляю, скільки можуть заплатити москалі уроду, який розсварить Україну з новоспеченим президентом США.