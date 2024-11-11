Украина не была заранее проинформирована о звонке Трампа и Путина, - Reuters

Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, являются ложными.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне издание The Washington Post сообщило, ссылаясь на осведомленные источники, что 7 ноября Трамп и Путин провели телефонный разговор. Ключевой темой разговора была война в Украине. По информации издания, Киев якобы был проинформирован об этом разговоре и не возражал против его проведения.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию о том, что Украина была заранее проинформирована о разговоре Трампа и Путина.

"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом разговоре, являются ложными. Соответственно, Украина не могла ни поддержать, ни выступить против этого разговора",- сказал Тихий в комментарии Reuters.

Напомним, что в воскресенье, 10 ноября, издание The Washington Post написало, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Телефонная беседа между Трампом и Путиным состоялась 7 ноября.

Читайте: Зеленский и Трамп имеют длительный и ориентированный на результат диалог, - МИД