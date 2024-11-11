Украина "менее вероятно" получит приглашение в НАТО после победы Трампа в США, - Reuters

В Киеве считают, что после победы Дональда Трампа на выборах в США шансы Украины на вступление в НАТО уменьшились. Также существует риск того, что новоизбранный американский президент сократит объемы помощи.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп сейчас выбирает должностных лиц на высшие должности в сфере безопасности и обороны в своей администрации. То, кого он выберет, поможет понять, как будущий президент будет формировать свою политику в отношении Украины.

Трамп уже исключил кандидатуру экс-госсекретаря Майка Помпео, которого в Киеве считают проукраинским.

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Украинский чиновник сказал агентству, что после победы Трампа "менее вероятно", что Украина получит приглашение в НАТО, и признал, что существует риск того, что Трамп сократит помощь Киеву со стороны США.

"Я надеюсь, что администрация Байдена попытается избежать этого риска, ускорив темпы оказания помощи", - сказал чиновник.

"Пытаясь укрепить свои позиции в сентябре, президент Владимир Зеленский изложил Джо Байдену "План победы", повторив свою просьбу о разрешении на нанесение ударов по военным объектам в глубине России, получение приглашения в НАТО и получение более мощного оружия", - говорится в материале.

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Этот план, по словам Зеленского, нужен для того, чтобы заставить Россию добросовестно сесть за стол переговоров. Впрочем, признаков прорыва в реализации ни одного из пяти пунктов плана не наблюдается.

"Настроения в Украине достаточно мрачные. Вы можете видеть растущее разочарование в последних заявлениях со стороны Зеленского", - заявил киевский чиновник из дипломатических кругов.

Он также выразил скептицизм относительно того, что Байден предоставит Украине что-то существенное, например, отменит ограничения на дальнобойные удары по РФ.

"Кто такой Байден сейчас? Он потерял много доверия. Я надеюсь, что у него хватит храбрости что-то сделать. Но я не возлагаю больших надежд. Это было бы замечательно. Мы очень благодарны ему за помощь. Он сделал много, гораздо больше, чем мы ожидали", - добавил чиновник.

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