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Новости
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Украина "менее вероятно" получит приглашение в НАТО после победы Трампа в США, - Reuters

У Києві вважають, що Україна

В Киеве считают, что после победы Дональда Трампа на выборах в США шансы Украины на вступление в НАТО уменьшились. Также существует риск того, что новоизбранный американский президент сократит объемы помощи.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп сейчас выбирает должностных лиц на высшие должности в сфере безопасности и обороны в своей администрации. То, кого он выберет, поможет понять, как будущий президент будет формировать свою политику в отношении Украины.

Трамп уже исключил кандидатуру экс-госсекретаря Майка Помпео, которого в Киеве считают проукраинским.

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Украинский чиновник сказал агентству, что после победы Трампа "менее вероятно", что Украина получит приглашение в НАТО, и признал, что существует риск того, что Трамп сократит помощь Киеву со стороны США.

"Я надеюсь, что администрация Байдена попытается избежать этого риска, ускорив темпы оказания помощи", - сказал чиновник.

"Пытаясь укрепить свои позиции в сентябре, президент Владимир Зеленский изложил Джо Байдену "План победы", повторив свою просьбу о разрешении на нанесение ударов по военным объектам в глубине России, получение приглашения в НАТО и получение более мощного оружия", - говорится в материале.

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Этот план, по словам Зеленского, нужен для того, чтобы заставить Россию добросовестно сесть за стол переговоров. Впрочем, признаков прорыва в реализации ни одного из пяти пунктов плана не наблюдается.

"Настроения в Украине достаточно мрачные. Вы можете видеть растущее разочарование в последних заявлениях со стороны Зеленского", - заявил киевский чиновник из дипломатических кругов.

Он также выразил скептицизм относительно того, что Байден предоставит Украине что-то существенное, например, отменит ограничения на дальнобойные удары по РФ.

"Кто такой Байден сейчас? Он потерял много доверия. Я надеюсь, что у него хватит храбрости что-то сделать. Но я не возлагаю больших надежд. Это было бы замечательно. Мы очень благодарны ему за помощь. Он сделал много, гораздо больше, чем мы ожидали", - добавил чиновник.

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Автор: 

США (26409) членство в НАТО (1506) Трамп Дональд (5089)


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Топ комментарии
+15
Зєлєнскій це звичайний корумпований жидок якого треба ******* халявами по пиці і не допускати до громадського гаманця. Ну от хто б з вас дав цьому блазню в борг? У нього ж навіть на пиці, і це підтвердить будь який фізіономіст!, друкованими буками вибито "злодій, брехло, падло"...
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11.11.2024 17:41
+4
У них вже є фіцо , орбан , ердоган ..не знають що з ними робити А ще зещоблу до компанії , то взагалі буде капець .
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11.11.2024 17:52
+3
ну і де ті тутешні маговські боти різного роду секонди фірсти, які поносили Байдена за піпеточну допомогу Україні? шо зараз скажете?
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11.11.2024 17:52
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Це ж Джо Байдена можна було питати з долею хамства "чому ми досі не в НАТО".
Тепер можна розраховувати лише на себе. До речі, а що там з безпековими угодами?
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11.11.2024 17:39 Ответить
Зєлєнскій це звичайний корумпований жидок якого треба ******* халявами по пиці і не допускати до громадського гаманця. Ну от хто б з вас дав цьому блазню в борг? У нього ж навіть на пиці, і це підтвердить будь який фізіономіст!, друкованими буками вибито "злодій, брехло, падло"...
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11.11.2024 17:41 Ответить
У них вже є фіцо , орбан , ердоган ..не знають що з ними робити А ще зещоблу до компанії , то взагалі буде капець .
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11.11.2024 17:52 Ответить
ЗАБАНЯТЬ
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11.11.2024 18:37 Ответить
ну і де ті тутешні маговські боти різного роду секонди фірсти, які поносили Байдена за піпеточну допомогу Україні? шо зараз скажете?
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11.11.2024 17:52 Ответить
Дайте ще
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11.11.2024 18:03 Ответить
Так Трампа нату через ''плече'' кидає. То чого ната має питати трампа кого приймати а нато.
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11.11.2024 17:59 Ответить
Що таке НАТО без США?
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11.11.2024 18:43 Ответить
Хто зробив НАТО без США слабким? США. Тепер у НАТО дві опції - 1) служити як цуцик на задніх лпках і тявкати за командою США і 2) відрощувати зуби і кігті. Якщо досвід засвідчить що покладатися на "захист США" не можна *(а саме це меседж Трампа) то вибору немає - потрібно створювати повноцінні військові сили реагування. Де взяти трильйон баксів на рік? Не знаю, але доведеться скидуватися всім. Інакше коли скинуться Китай, Іран, КНДР, Венесуела, деякі африканські країни і ********* то від Європи ніц не лишиться, а в цей час США буде воювати на Атлантиці...
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12.11.2024 00:03 Ответить
Янелоху осталось попросить у трампона ядерку и быть посланным им на йух ещё раз.
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11.11.2024 18:01 Ответить
Ну чого ви так?
До ядерки ще багато чого можливо попросити:
Наприклад АВІАНОСЕЦЬ!
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11.11.2024 18:04 Ответить
Причём с вертикальным взлётом из обоих ноздрей.
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11.11.2024 21:56 Ответить
Або "лєсапєд" для "голобородька"...
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12.11.2024 00:06 Ответить
Ймовірності менше нуля НЕ БУВАЄ.
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11.11.2024 18:02 Ответить
Але Зеленскій на Трампа рота не відкриє. Так само як на Орбана, Фіцо, Лукашенка, і решту союзників Пуйла.
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11.11.2024 18:04 Ответить
Пропоную Трампу ,цілком безоплатно ,вирішити питання протистояння Україна - росія. Оскільки Трамп весь час каже що це європейська проблема , він може примусити НАТО взяти негайно до свого складу Україну. Тим більше ,що він не раз погрожував його розігнати.Тут зрозуміло що його новий дружбан Орбан нікуди не рипнреться. Я вже не кажу про шпіца Фіцо. У цьому випадку тупін просто прийме це як", за що боровся на те і напоровся."
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11.11.2024 18:15 Ответить
Не люблю я цих чиновників інкогніто - якщо тобі щось не до вподоби - то чого ти там трешся?
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11.11.2024 18:21 Ответить
Без НАТО ця ввйна буде дуже скоро у прибалтиці. А потім і все НАТО (крім США) будуть воювати. Допоки якийсь пьорл харбор не розʼ..ть….Шо ж лбди такі тупі? Риторине питання
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11.11.2024 18:55 Ответить
Трампа в Вашингтоні не буде через чотири роки.
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11.11.2024 19:05 Ответить
Думаю це станеться раніше. Промисловці і підприємці США не будуть покірно спостерігати за "створенням трильйонерів гольф-клубу Трампа"...
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12.11.2024 00:10 Ответить
Ви нічого не знаєте про Америку. Це не докір, а просто факт.
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12.11.2024 08:08 Ответить
Колись відвідував. У мене там дочка від першого шлюбу і внуку вже 20 років виповнилось. Щось таки знаю. Після їх переїзду в Бостон звязок втрачено.
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12.11.2024 09:13 Ответить
Сказал Кулеба и попросил остаться инкогнито
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11.11.2024 20:22 Ответить
Нам би нормальну, пробивну владу, налагодження виробництва ефективної зброї, і ще нато до нас само буде проситись як до людей з досвідом.
P.S. але маємо, що маємо., підарасів у судовій, підарасів у виконавчій та підарасів у законотворчій,
І зелену лагідну бубочку.
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11.11.2024 22:36 Ответить
Бубочка вже просрочений, але легітимний. Тому його потрібно щодня посилати на ***. Врешті він таки піде на ***! Або покатають на лафеті...
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12.11.2024 00:13 Ответить
 
 