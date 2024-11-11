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В РФ заочно арестовали судью МУС Махфуда, который выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

У Москві суд заочно заарештував суддю МКС, який видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Суд в Москве заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Хайкеля Бен Махфуда. Он в июне 2024 года выдал ордера на арест бывшего главы Минобороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона".

Отмечается, что против Бена Махфуда возбуждено уголовное дело за "незаконную отправку под стражу", которое предусматривает максимальное наказание до 4 лет колонии.

Летом он вместе с двумя другими судьями МУС - Росарио Сальваторе Айталой и Серхио Херардо Угальде Годинесем - выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которых обвиняют в военных преступлениях в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МУС будет расследовать дело в отношении прокурора Хана, который выдал ордер на арест Путина, - Reuters

Справочно

Хайкель Бен Махфуд - юрист из Туниса, избранный судьей МУС в марте 2024 года.

Ранее российские силовики возбудили уголовные дела против его коллег, которые выдавали ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам человека Марии Львовой-Беловой.

Напомним, 25 июня Международный уголовный суд выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

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Автор: 

россия (95365) Шойгу Сергей (712) Международный уголовный суд (233) Герасимов Валерий (47)


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Насрав Путін на міровий порядок
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11.11.2024 17:52 Ответить
Ху@ло іде на@уй 😂😂😂
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11.11.2024 17:55 Ответить
Москолота кончена , поцілуйте суддю МКС Макфуда в дупу
але суддя навіть цього вам не позволить 😃
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11.11.2024 17:54 Ответить
На кожен "суд у москві" є свій Страшний Суд. Там не відпетляють..
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11.11.2024 18:02 Ответить
І що тепер Махфуду робити ? Чому Б. Джонсона досі не заарештували? Треба нову рубрику - "Новини псіхлікарні"
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11.11.2024 18:02 Ответить
Йому тепер вьєзд у Вєрніє ***** на відпочинок закрито!
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11.11.2024 18:21 Ответить
А Хана шо видав ордер на арешт *****, кацапи теж вже заарештували?
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11.11.2024 18:20 Ответить
Вже навіть розстріляли
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11.11.2024 19:00 Ответить
Треба було видати дозвіл на відстріл,військових злочинців шойгу,герасимова та *****,у у цьому помилка.
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11.11.2024 18:40 Ответить
 
 