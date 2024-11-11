В РФ заочно арестовали судью МУС Махфуда, который выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Суд в Москве заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Хайкеля Бен Махфуда. Он в июне 2024 года выдал ордера на арест бывшего главы Минобороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона".

Отмечается, что против Бена Махфуда возбуждено уголовное дело за "незаконную отправку под стражу", которое предусматривает максимальное наказание до 4 лет колонии.

Летом он вместе с двумя другими судьями МУС - Росарио Сальваторе Айталой и Серхио Херардо Угальде Годинесем - выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которых обвиняют в военных преступлениях в Украине.

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Справочно

Хайкель Бен Махфуд - юрист из Туниса, избранный судьей МУС в марте 2024 года.

Ранее российские силовики возбудили уголовные дела против его коллег, которые выдавали ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам человека Марии Львовой-Беловой.

Напомним, 25 июня Международный уголовный суд выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

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