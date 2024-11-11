Трамп назначит Стефаник послом США в ООН: У нее низкий уровень поддержки Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность посла Соединенных Штатов в ООН. Ею будет конгрессвумен Элис Стефаник, которая не всегда поддерживала предоставление помощи Украине.

Об этом он заявил телеканалу CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня большая честь назначить конгрессвумен Элис Стефаник на должность посла США в Организации Объединенных Наций в моем кабинете. Элис - невероятно сильный, жесткий и умный борец за Америку прежде всего", - сказал Трамп.

Что известно об Элис Стефаник?

Элис Стефаник - конгрессвумен из Нью-Йорка, четвертая по рейтингу республиканка в Палате представителей.

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Элис Стефаник, которая возглавляет Конференцию республиканцев в Палате представителей, имеет низкий уровень поддержки Украины, свидетельствуют данные общественной инициативы Republicans for Ukraine.

В целом она поддерживает предоставление помощи Украине, но критически относится к масштабам и контролю за ее использованием.

В частности, она голосовала за Закон о разрешении на национальную оборону, который отменил бы помощь Украине в размере 300 миллионов долларов, а также в 2024 году голосовала против Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины.

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Конгрессвумен подчеркивает важность прозрачности в предоставлении военной и финансовой поддержки Украине на приоритете интересов национальной безопасности США.

В апреле 2022 года она заявила о решительной поддержке США, но в ноябре 2023 выразила сомнения, как используют деньги на поддержку Украины, и заявила о необходимости больше помогать Израилю.