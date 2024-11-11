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Новости
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Трамп назначит Стефаник послом США в ООН: У нее низкий уровень поддержки Украины

Дональд Трамп підтвердив призначення Еліс Стефанік на посаду посла в Організації Об’єднаних Націй

Новоизбранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность посла Соединенных Штатов в ООН. Ею будет конгрессвумен Элис Стефаник, которая не всегда поддерживала предоставление помощи Украине.

Об этом он заявил телеканалу CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня большая честь назначить конгрессвумен Элис Стефаник на должность посла США в Организации Объединенных Наций в моем кабинете. Элис - невероятно сильный, жесткий и умный борец за Америку прежде всего", - сказал Трамп.

Что известно об Элис Стефаник?

Элис Стефаник - конгрессвумен из Нью-Йорка, четвертая по рейтингу республиканка в Палате представителей.

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Элис Стефаник, которая возглавляет Конференцию республиканцев в Палате представителей, имеет низкий уровень поддержки Украины, свидетельствуют данные общественной инициативы Republicans for Ukraine.

В целом она поддерживает предоставление помощи Украине, но критически относится к масштабам и контролю за ее использованием.

В частности, она голосовала за Закон о разрешении на национальную оборону, который отменил бы помощь Украине в размере 300 миллионов долларов, а также в 2024 году голосовала против Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины.

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Конгрессвумен подчеркивает важность прозрачности в предоставлении военной и финансовой поддержки Украине на приоритете интересов национальной безопасности США.

В апреле 2022 года она заявила о решительной поддержке США, но в ноябре 2023 выразила сомнения, как используют деньги на поддержку Украины, и заявила о необходимости больше помогать Израилю.

Автор: 

ООН (4159) посол (1793) США (26409)


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Топ комментарии
+12
Що ви там вишукуєте у кого яка підтримка. Уся команда Трампа не буде підтримувати.
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11.11.2024 19:02
+6
А в ООН мають високий рівень підтримки України? Так дружно всі обкакують Стефанік, ви краще подивіться кого в своїй країні навибирали, де крім малороса, посади зайняли крадуни, вороги, мародери -єлдак, татаров, демченкео, смірнов, шурма, гетьманцев та інші. Немає де ставити клеймо. Чого тільки вартують Бур'яна і Колян котлєтка, я вже не кажу про тих, хто витер ноги об Україну і втік за кордон.
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11.11.2024 20:09
+6
Заявлять не призначать. Подивимось. Але особисто я гичого гарного не очикую. Бідон був своєрідний, но це було менше зло для України. А тут буде трио - Трумп, ***** і Зеля.
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11.11.2024 20:16
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Правила форума Совет форумчан
Що ви там вишукуєте у кого яка підтримка. Уся команда Трампа не буде підтримувати.
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11.11.2024 19:02 Ответить
А шо там Табах з Пінкусом та Іларіоновым кричать на Єрмакомарафоні або сайт Шарія з Arty Green на DiasporaUA?
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11.11.2024 19:38 Ответить
до брехні брехунів потрібно ставитись як до брехні, і як до брехунів.
Якщо обидва клоуни защораз брешуть - то потрібно сприймати виття їхніх шавок не інакше, як брехню.
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11.11.2024 19:45 Ответить
Ніякої команди Трампа немає все особисто вирішує він сам,наприклад діджей венс кілька років кричав що Трамп-Гітлер але той сказав якщо я захочу він буде лизати мені зад.
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11.11.2024 20:01 Ответить
Трамп не може просто так взяти і зупинити підтримку України тому що він актор,скріньте.
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11.11.2024 20:02 Ответить
А сам Трамп?
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11.11.2024 21:04 Ответить
після скольких виступів в ООН з засудженням рашки, та стикнеться з брехнею російського МЗС вона перевзуеться ?
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11.11.2024 19:04 Ответить
навряд чи перевзується... Хіба що - коли Трамп перевзується; але в такий процес я не вірю.
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11.11.2024 19:46 Ответить
Помпео відкинули з льоту - а борчиня Стефанік це таке
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11.11.2024 19:06 Ответить
Перша ластівка.
Далі буде.
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11.11.2024 19:10 Ответить
І скажіть ще що це не прогназовано...
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11.11.2024 19:27 Ответить
Багато ще хто прикидується що живе в рожевих, насамперед за це переживають ті у кого зараз хліба кури не клюють
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11.11.2024 19:29 Ответить
а чо перша? Та вже чи не десята... Он, нещодавно що його син заявляв; а перед тим його радник...
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11.11.2024 19:48 Ответить
Заявлять не призначать. Подивимось. Але особисто я гичого гарного не очикую. Бідон був своєрідний, но це було менше зло для України. А тут буде трио - Трумп, ***** і Зеля.
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11.11.2024 20:16 Ответить
слухай, ти чо списуєш в мене мої думки?
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11.11.2024 20:19 Ответить
Я телепат та єкстрасекс полевого шпіталя.
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11.11.2024 20:41 Ответить
Поживемо-побачимо.Всі міняють своі погляди.Богато тих,хто був комуністом,став запеклим бандеривцем.
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11.11.2024 19:12 Ответить
Це не про США.
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11.11.2024 19:39 Ответить
Головне дожити до того "побачимо"
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11.11.2024 20:13 Ответить
Та ну его нахер этого Трампа. Трамп сказал, Трамп подумал...****, нашли икону.
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11.11.2024 19:35 Ответить
Прискорбно. К счастью, есть и другие, более заинтересованные, игроки.
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11.11.2024 19:51 Ответить
Смотря что скажет
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11.11.2024 19:55 Ответить
Загалом вона підтримує надання допомоги Україні,
але її нудить від єрмаковської зебанди
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11.11.2024 19:46 Ответить
А в ООН мають високий рівень підтримки України? Так дружно всі обкакують Стефанік, ви краще подивіться кого в своїй країні навибирали, де крім малороса, посади зайняли крадуни, вороги, мародери -єлдак, татаров, демченкео, смірнов, шурма, гетьманцев та інші. Немає де ставити клеймо. Чого тільки вартують Бур'яна і Колян котлєтка, я вже не кажу про тих, хто витер ноги об Україну і втік за кордон.
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11.11.2024 20:09 Ответить
Тетка хочет больше отчетности по средствам предоставляемым Штатами Бонэвтику и компании. Здесь все сразу узрели зраду. Получается, нехай тратит как хочет? Ну звиняйте, номер не пройдет
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11.11.2024 20:32 Ответить
Элис - невероятно сильный, жесткий и умный борец за Америку прежде всего", - сказал Трамп. - Chto i ozhidajetsja ot Amerikanskovo poljitjika. K statji, to-zhe samoje ja hotjel-bi ozhidatj ot ljubovo Ukrainskova, ilji nashevo - Njemeckovo poljitjika... No kak-to moi ozhidanjija... nu vi ponjalji!
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11.11.2024 21:17 Ответить
У 2022 році була за допомогу Україні,
але як побачила як розходяться гроші і гуманітарка - схопилась за голову.
Нормальна реакція адкватної людини: все має бути прозорим і підзвітним.
А вкрадені гроші - повернуті, а Рєзніков має бути в розшуку або на тому світі.
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12.11.2024 00:45 Ответить
 
 