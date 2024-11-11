Кандидат в канцлеры Германии Мерц: Готов выдвинуть Путину ультиматум о прекращении боевых действий в Украине

Глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Stern.

"Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто согласие, то, разумеется, да", - заявил Мерц.

Лидер немецкой оппозиции отметил, что готов выдвинуть РФ ультиматум о прекращении боевых действий в Украине и, если этого не будет сделано в течение 24 часов, он поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и позволит бить ими вглубь российской территории.

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Напомним, ранее Фридрих Мерц предложил правительству канцлера Олафа Шольца выдвинуть РФ ультиматум о прекращении бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины, а в случае невыполнения его Россией - передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.