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Новости Война
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Кандидат в канцлеры Германии Мерц: Готов выдвинуть Путину ультиматум о прекращении боевых действий в Украине

Лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц заявив про умови ультиматуму Росії

Глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Stern.

"Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто согласие, то, разумеется, да", - заявил Мерц.

Лидер немецкой оппозиции отметил, что готов выдвинуть РФ ультиматум о прекращении боевых действий в Украине и, если этого не будет сделано в течение 24 часов, он поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и позволит бить ими вглубь российской территории.

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Напомним, ранее Фридрих Мерц предложил правительству канцлера Олафа Шольца выдвинуть РФ ультиматум о прекращении бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины, а в случае невыполнения его Россией - передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Автор: 

Германия (6929) путин владимир (31214) россия (95365)


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Топ комментарии
+15
Шольц був дуже обережливий. Він просто наляканий Путіним. А Мерц з першого дня війни виступає за збільшення постачання зброї України без обмежень по військовим цілям. Зараз питання в тому, коли будуть позачергові вибори, бо Мерц - вже переможець за опитуваннями.
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11.11.2024 23:17
+12
було б непонано як би ви з Трампом перегони влаштували хто перший путлера нагне
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11.11.2024 22:47
+9
Так,"24 години"треба негайно патентувати.
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11.11.2024 22:43
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Та ну на
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11.11.2024 22:42 Ответить
Сама офігіла
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11.11.2024 22:51 Ответить
Поскоріш би його обрали канцлером ФРН 🙁
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11.11.2024 23:42 Ответить
як тільки оберуть - передумає
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13.11.2024 01:25 Ответить
2 штуки???
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12.11.2024 08:21 Ответить
Так,"24 години"треба негайно патентувати.
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11.11.2024 22:43 Ответить
ух ти. крутий чувак? чи блабла?
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11.11.2024 22:44 Ответить
Шольц був дуже обережливий. Він просто наляканий Путіним. А Мерц з першого дня війни виступає за збільшення постачання зброї України без обмежень по військовим цілям. Зараз питання в тому, коли будуть позачергові вибори, бо Мерц - вже переможець за опитуваннями.
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11.11.2024 23:17 Ответить
Мерцу подобається Трамп
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12.11.2024 01:01 Ответить
Просто Байден був таким слабким, що повний жах. І адміністрація - імпотентна. Тому політики інших країн не могли дивитись на цю бездіяльність та симпатизували (хто відкрито, хто мовчки) Трампу.
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12.11.2024 13:02 Ответить
Політика всіх ліваків - у США, у Польщі, у Британії, завжди слабка щодо бандитів. А Мерц консерватор, він мислить із Трампом однаково.
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12.11.2024 17:33 Ответить
Чувак думає що у пуйла нема на нього компромату - наївний
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11.11.2024 22:46 Ответить
було б непонано як би ви з Трампом перегони влаштували хто перший путлера нагне
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11.11.2024 22:47 Ответить
Еріку на рососії ще не слухають?)
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11.11.2024 22:57 Ответить
А що дуже романтична пісенька. Про кохання.
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11.11.2024 23:55 Ответить
С цих заяв ,можна хіба що посміятись
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11.11.2024 22:53 Ответить
гарний може бути канцлер.
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11.11.2024 22:57 Ответить
Блин! Цензор мой профайл и регестрацию обнулил. Я здесь с 2019 года, а теперь... Как так?
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11.11.2024 23:57 Ответить
спробуйте звернутись у раду форумчан. Може вам щось пояснять як так сталось.
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12.11.2024 00:04 Ответить
Спочатку ніяк не міг увійти через логін. Видавала помилку 404. Потім зайшов і мій нік придбав додаткові літери та цифри і... зрештою - обнулення профайлу. Жах.
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12.11.2024 01:20 Ответить
У мене схожа муйня, тільки "помилка 403"...
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12.11.2024 08:08 Ответить
Акаунт хакнули. Теж через таке пройшов
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12.11.2024 09:11 Ответить
Та сама iсторiя i в мене... В смартфонi залишилася Таня М, а на компе видае похибку 404...
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12.11.2024 09:28 Ответить
О--- ещё один звонарь Квазимодо вылупился!
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11.11.2024 22:58 Ответить
У Штатах вже обрався чувак, який про 24 години крутіше заявляв.
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11.11.2024 22:59 Ответить
Висунути, а потім ще і всунути.
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11.11.2024 23:19 Ответить
Ще один Трамп намалювався....
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11.11.2024 23:30 Ответить
А припинити закупівлю індійських нафтопродуктів з російської нафти ? Нє?
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12.11.2024 00:05 Ответить
та вже давно відомо, що ти, Фрідріх, не ліверна ковбаса; і навіть не жопаста комсомолка.
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12.11.2024 02:09 Ответить
Свідок Трампа. Тому канцлером в Німеччині йому не бути.
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12.11.2024 02:10 Ответить
ти вже придбав собі білі тапочки в домовину?
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12.11.2024 03:24 Ответить
Нах- це за хрюським кораблем мац ква, пшов, пшов на напівсогнутих не озираючись
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12.11.2024 07:45 Ответить
 
 