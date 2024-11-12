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Новости Война
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Союз Трампа, Орбана и Папы Римского может сорвать поддержку Украины, - The Independent

Дональд Трамп та Віктор Орбан

Неожиданный альянс Дональда Трампа, Виктора Орбана и Папы Римского Франциска может вынудить Киев к уступкам РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Independent после общения с послом Венгрии в Ватикане Эдуардом Габсбургом-Лотрингеном.

По его словам, Папа Римский играет важную роль в поддержке соглашения, в рамках которого Трамп, вероятно, вынудит Украину к территориальным уступкам России.

Венгерский дипломат отметил, что во время первого президентства Трампа политические отношения Вашингтона и Будапешта "были на пике", а центральное место в них занимали вопросы решения конфликтов, которые угрожают мировой безопасности.

"После решения американского электората несколько дней назад мы действительно очень надеемся, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется к своему пику: мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей. Я верю, что шансы на то, что после почти тысячи дней войны мир наконец вернется в Украину, лучше, чем когда-либо", - заявил он.

И в этот альянс Трампа-Орбана, похоже, планирует приобщиться и Папа Римский Франциск. Недавно он посетил Венгрию, где, по словам Габсбурга-Лотрингена, Понтифик вроде бы признавался в своей давней привязанности к Венгрии. Теперь, имея общую точку зрения относительно скорейшего прекращения войны, Будапешт ожидает, что Папа поддержит мирное соглашение, против которого выступают все остальные западные союзники в НАТО.

"Последние годы Венгрия ведет одинокую борьбу за немедленное прекращение огня и мир в Украине. Быть прямым соседом и иметь венгерское меньшинство в Украине дает нам очень четкое видение. Единственным союзником был Святейший Отец Папа Франциск, который выступал в том же направлении и занимался мирной дипломатией. С новым президентом Трампом у нас есть союзник, который четко заявил, даже в своей речи во время выборов, что он хочет положить конец войнам, что также означает войну в Украине. Это наполняет меня надеждой", - заявил посол Венгрии в Ватикане.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина сама должна решить, продолжать воевать или нет, - Орбан

Автор: 

Папа Римский (429) Трамп Дональд (5089) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+11
Хоч і ненавиджу комуністів, але праві вони були, коли казали, що церква - то опіум для народу
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12.11.2024 07:24
+9
і Орбан ймовірно, змусять Україну до територіальних поступок паРаші (росії). Та й нічого тут немає дивовижного. Коли ОП з верховним самі злочинно ведуть приховану підкилимну домовленість про територіальні поступки України кремлю.
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12.11.2024 07:22
+8
ну щоб точно зірвати, хай в союз ще візьмуть фіцо і вагенкнехт.
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12.11.2024 07:20
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Правила форума Совет форумчан
А може і не зірвати.
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12.11.2024 07:06 Ответить
" Союз Трампа, Орбана і Папи Римського може зірвати підтримку України"... від США...
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12.11.2024 08:42 Ответить
Цікаве вирішення українського питання, віддай грабіжнику загарбане, пробач вбивства, розруху, біду і горе українського народу від спланованої росією війни, наплюй на всі міжнародні і Божі закони-"миротворці"- напевно не мають ні честі, ні совісті, ні страху перед Богом-бо російське бабло творить чудеса...?????"
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12.11.2024 11:09 Ответить
ну щоб точно зірвати, хай в союз ще візьмуть фіцо і вагенкнехт.
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12.11.2024 07:20 Ответить
И Янелоха с Дерьмаком впридачу.
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12.11.2024 09:10 Ответить
і Орбан ймовірно, змусять Україну до територіальних поступок паРаші (росії). Та й нічого тут немає дивовижного. Коли ОП з верховним самі злочинно ведуть приховану підкилимну домовленість про територіальні поступки України кремлю.
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12.11.2024 07:22 Ответить
Хоч і ненавиджу комуністів, але праві вони були, коли казали, що церква - то опіум для народу
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12.11.2024 07:24 Ответить
Тю... Любое предпринимательство - это в первую очередь деньги. Церковь - не исключение. Батюшка без денег покойника не отпоет. Пыня, похоже, в Ватикане прячет большие деньги. Но выходит, шо папа не читал первых строк нашего гимна.
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12.11.2024 07:36 Ответить
До чого тут церрква? Там ********** бабло заморожене. Він на відкаті.

https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-bank-vatikanu-vidmivae-veliki-rosiyski-koshti-diplomat-shcherbak
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12.11.2024 10:30 Ответить
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12.11.2024 07:30 Ответить
Йорбана нема
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12.11.2024 07:31 Ответить
с ким Трамп балакав
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12.11.2024 07:35 Ответить
хайль путлєр рашисти... продався і папка кримський
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12.11.2024 07:46 Ответить
Забаганки знахабнілої Угорщини -це зовсім не плани Трампа .
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12.11.2024 07:49 Ответить
Cкільки у Орбана дивізій?
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12.11.2024 08:07 Ответить
Разом з дивизіями Поупа - страшна сила.
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12.11.2024 08:19 Ответить
Вот это поворот!!!

Новый кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет*, назначенный Трампом, называет путина военным преступником и говорит, что Байден был слабым президентом. Мы должны были отправить Украине вдвое больше оружия и быстрее, чтобы эта война закончилась скорее победой Украины.

*Питер Брайан Хегсет - кандидат на пост министра обороны США во втором кабинете Дональда Трампа.

Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане, имеет звание майора, телеведущий на Fox News и руководитель группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America. Ему 44 года. Для сравнения, Ллойду Остину - 71 год.
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14.11.2024 06:36 Ответить
Папа римські прихильні до нацизму. Дух інквізиції живий.
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12.11.2024 08:12 Ответить
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12.11.2024 08:36 Ответить
Папа, Трамп і Орбан топлять за одне, але союзу такого нема.
Трамп підтримує Хабад, а не Ватикан.
А якась Угорщина - це взагалі комаха., що живе на дотаціях.
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12.11.2024 08:39 Ответить
Союз Меча и Орала
все пропало
Кац предлагает сдаться
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12.11.2024 08:50 Ответить
*********** посол, висловив марення Орбана.
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12.11.2024 08:52 Ответить
А нам які спрпави до союзу Трампа? У нас є свій Найвєлічайший Потужний Гундос світу, який зробить свої ракети, танки, літаки, дрони, РЕБи... я не помилився 73%? А ще в нього є шість менеджерів, які покажуть і "кузькіну мать" і де "раки зиму зимують"... я правильно розумію 73%, що нам ті США до одного місця, у нас є свої Гундоси, татарови, єрмаки, коляни котлєти, дмитруки, Бур'яни, бужанські, гетманцеви...- одні патріоти?
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12.11.2024 09:01 Ответить
Ще трамп буде рахуватись з президентом Есватіні і Суверенним Мальтійсьним Орденом🤣
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12.11.2024 09:37 Ответить
йой, скільки ті всі блогєри - журнашлюхи всякої дези виписують!
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12.11.2024 09:57 Ответить
А Ілюмінанти теж проти України?
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12.11.2024 09:58 Ответить
"Издателем The Independent является компания Independent Digital News & Media Ltd (IDNM). По сообщению Русской службы Би-би-си от 3 января 2012 года, владельцем газеты является сын российского предпринимателя Александра Лебедева, Евгений Лебедев

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Independent

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12.11.2024 11:00 Ответить
Дружбу підірвати - і орбан одразу здується.
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12.11.2024 23:19 Ответить
 
 