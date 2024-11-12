РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5123 посетителя онлайн
Новости
5 074 40

Фильм о "любви украинки и россиянина" хотят показать в Таллинне: Госкино призвало не делать этого

Глухі коханці: в Естонії хочуть показати фільм про

В Эстонии на Таллиннском кинофестивале PÖFF планируют показать фильм российского режиссера Бориса Гуца "Глухие любовники". В Госкино призвали организаторов отменить показ фильма как  "несущего риск пропаганды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На сайте фестиваля отмечается, что лента "Глухие любовники" рассказывает о парне и девушке с недостатками слуха, которые встречаются в Стамбуле. Они влюбляются, однако "все не так, как кажется", поскольку она - украинка, а он - русский.

"Автор идет еще дальше и через главных героев делает большое обобщение, что нельзя быть глухим к войне, но и нельзя быть немым. Нужны поколения, чтобы социальная память угасла и больше не мешала любви", - говорится в описании к фильму.

В Госкино отметили, что учитывая агрессию России против Украины и многочисленные страдания украинского народа, особенно важно обеспечить, чтобы культурные платформы не становились инструментами для фильмов, которые размывают границы понимания реальности украинцев.

"Мы глубоко убеждены, что предоставление возможности демонстрации российских фильмов в современном контексте несет риск пропаганды, которая оправдывает агрессию и может быть частью информационной стратегии агрессора", - отметили там.

Также читайте: СБУ возбудила уголовное дело против режиссера фильма "Русские на войне" Трофимовой, - Юрчишин

Автор: 

кинофестиваль (162) фильмы (399) Эстония (1412)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Кацапи тупо продовжують пробивати наратив «єта палітікі вінаваті. Простому народу нєчага дєліть «- ублюдочні кацапські моральні деграданти ніколи не відмиються від злочину геноциду українського народу.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:02
+22
Все що зняте русньою не несе жодного смислу крім пропаганди. Десь тоньше десь товсто але ціль там завжди одна.
Тому - "русскій значить нах.уй", винятків не існує...
показать весь комментарий
12.11.2024 13:05
+14
- Гаспажа Овсяннікова, раскажітє про ваші чувства?
- Пєрвий канал - плахой, Путін - плахой, там вєздє прапаганда, я протів вайни!
- Как замєчатєтьно! А какіє плани по Гєрманіі?
- Буду проводіть втрєчі с тєлєзрітєлямі и палітікамі. Я вам уже сказала, что я протів вайни, поетому протів поставок нємєцкого оружія в Украіну. Нам нужєн мір, а нє вайна!
показать весь комментарий
12.11.2024 13:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤮
показать весь комментарий
12.11.2024 12:56 Ответить
Кацапи тупо продовжують пробивати наратив «єта палітікі вінаваті. Простому народу нєчага дєліть «- ублюдочні кацапські моральні деграданти ніколи не відмиються від злочину геноциду українського народу.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:02 Ответить
А фабула ще й з підтекстом: рузький ТРАХАЄ (збирається трахнуть) українця(ку) - це все що потрібно знати про уявлення москаля про дружбу чи кохання з українцем.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:08 Ответить
вони не тільки не відмиються, але й НЕ ВІДМОВЛЯТЬСЯ!
показать весь комментарий
12.11.2024 14:46 Ответить
Все що зняте русньою не несе жодного смислу крім пропаганди. Десь тоньше десь товсто але ціль там завжди одна.
Тому - "русскій значить нах.уй", винятків не існує...
показать весь комментарий
12.11.2024 13:05 Ответить
Оце точно зараз не треба. Бо все одно, що у Другу світову показати фільм про кохання фашиста та єврейки.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:05 Ответить
Події відбуваються в Бучі у березні 2022?
показать весь комментарий
12.11.2024 13:05 Ответить
«Мабуть дуже життєвий фільм?
показать весь комментарий
12.11.2024 13:06 Ответить
- Гаспажа Овсяннікова, раскажітє про ваші чувства?
- Пєрвий канал - плахой, Путін - плахой, там вєздє прапаганда, я протів вайни!
- Как замєчатєтьно! А какіє плани по Гєрманіі?
- Буду проводіть втрєчі с тєлєзрітєлямі и палітікамі. Я вам уже сказала, что я протів вайни, поетому протів поставок нємєцкого оружія в Украіну. Нам нужєн мір, а нє вайна!
показать весь комментарий
12.11.2024 13:07 Ответить
Може їм *уйло заплатило. Хороші узькіе для цього занадто жадібні.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:07 Ответить
Можете ще там 6 сезонів "Сватів" показати. Ну, а що? Це кіно про любов, про дружбу, по сім'ю. Так?
показать весь комментарий
12.11.2024 13:08 Ответить
После того как Держкіно закликало не смотреть "Слово пацана" - его посмотрели даже те, кто не знал и не намеревался смотреть "Слово пацана".

В этот раз будет то же самое.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:11 Ответить
хто дивився ??? я наприклад це це кацапське окупаційне лайно не дивився і не збираюсь дивитися !!!
показать весь комментарий
12.11.2024 13:16 Ответить
И правильно. А то прямо из экрана вылезут злобные буряты с чеченцами. Или чем там сегодня пугают в методичках

Все остальные люди в том числе и образованные - его посмотрели. И представляете, живы до сих пор.

Вам бы кстати понравился - эффектно обсерает СССР =)
показать весь комментарий
12.11.2024 13:20 Ответить
прошу пана: 1. я не користуюся і ніколи не користувався жодними методичками;
2. перші майже 30 років свого життя я прошив в цій комуно-нацистькій імперії зла і тюрмі народів, і добре знаю як там було не з фільмів, знаю як рабськи за копійки були змушені працювати мої батьки на двлох роботах практично без вихідних, один день у місті, другий у рабському колгоспі або в себе на городі, щоб не здохнути з голоду !!!
показать весь комментарий
12.11.2024 13:28 Ответить
Отож.

Когда вы посмотрите фильм (или не посмотрите) - для вас, как и для тысяч других людей - ничего не изменится.

Фильм только может быть хорошим или плохим, веселым или скучным, ну и так далее.

А не смотреть фильм, только потому что его выпустила страна-агрессор - это глупое суеверие, потому что разумный человек судит по содержимому, а не по этикетке. Платить за него нельзя, это да.

Впрочем это вопрос лично вашего мнения, вашего выбора и вашего вкуса.
Мне вот наш Захар Беркут не зашел - дичь. Зато Бесславнi крiпаки, которые раскритиковали все кто могли - зашли на ура. И Довбуш офигенный. Я оцениваю исключительно по контексту.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:37 Ответить
"не смотреть фильм, только потому что его выпустила страна-агрессор - это глупое"

Это не глупое, это нормальное отношение к российским фашистам - ограничить себя от всего, что с ними связано максимально.
Тем более, что тема говносериальчика про бандитов и прочих отбросов не может быть интересна интеллигентным людям.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:49 Ответить
давайте поступимо так: ви не будете більше розповідати який контент я маю дивитися, чи не дивитися, а я не буду казати як швидко і куди вам прошу пана йти ...
показать весь комментарий
12.11.2024 14:10 Ответить
А "Май камф" зайшов ? Або виступ на валдаї чекіста-вбивці ?
показать весь комментарий
12.11.2024 14:35 Ответить
Тут с вами в полемику вступили, а я скажу тебе кацапчик-вали с ЦН.
А если хохол, то еще хуже. Как же вы уже задолбали украинцев, гниды.
Один из тех, для кого война проходит мимо и для семьи тоже....
показать весь комментарий
12.11.2024 17:34 Ответить
"Все остальные люди"
А кто ты такое, чтобы за "всех остальных людей" расписываться? Если у тебя средни знакомых одно быдло, которым интересны подобные кацапские поделки - то это тименно "все остальное быдло из твоих знакомых", а не все остальные люди. Нормальным людям подобное смотреть претит.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:47 Ответить
Бгг. Видно вєлікій кінашєдєвр - "слова поцана" не хухри-мухри...
показать весь комментарий
12.11.2024 13:22 Ответить
Да. Фильмец дерьмовый, это правда))

Но речь же не о том.

Если вы хотите уберечь людей от просмотра - это нужно делать другим способом, с поправкой на психологию толпы. Если это просто "запретить" - это даст противоположный эффект.

Хотя может быть в этом и смысл
показать весь комментарий
12.11.2024 13:29 Ответить
По-перше його не забороняють.
А по-друге,наприклад, - їсти лайно заборонено - ваші дії?
показать весь комментарий
12.11.2024 13:36 Ответить
дії передбачувані - будуть хавать...
показать весь комментарий
12.11.2024 14:47 Ответить
Треба бути повністю відбитою щоб закохатися в кацапа.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:13 Ответить
ну так !!! не дарма ж Т. Шевченко колись писав:
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине...

Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ Божий,
Мусить погибати.

Серце в'яне співаючи,
Коли знає, за що;
Люде серця не побачать,
А скажуть - ледащо!

Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Згнущаються вами. "
показать весь комментарий
12.11.2024 13:20 Ответить
Цікаво, якою мовою вони розмовляють між собою, невже нечість вивчив солов'їну і щелепа на місці?
показать весь комментарий
12.11.2024 13:14 Ответить
па-рускі, канєшно. Як і положено правільним укрАінцам...
показать весь комментарий
12.11.2024 13:19 Ответить
Кохайтеся чорноброві,
Та не з москалями...(с).
показать весь комментарий
12.11.2024 13:19 Ответить
Що це в порівнянні зі" Сватами" ?
показать весь комментарий
12.11.2024 13:22 Ответить
Забороняють вони...
Якось раз попалось мені інтервю одного молодого бійця пілота бпла, який у ковідні часи застряг, не памятаю напевно на Балі, де потім зустрів кацапку і одружився на ній...
Ось краще зніміть таке кіно, а не тупі скоти чи іншу хрінь де українців виставляють тупими хохлами.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:45 Ответить
А я таке знаю. Приїхали москалі у відрядження, три українські дури переспали з ними, вийшли заміж, народили дітей. Через рік-два ті москалі щезли невідомо де, а дури самі дітей ростили.
Це було ще при комунізмі.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:49 Ответить
а була ж якась бидляча недокомедія "останній мацкаль" в Україні знімали. як би я був режисером, то тривав би він не більше однієї хвилини, лежить доїлий кацап в канаві і все. а зараз ще коротше, триває не довше автоматної черги, або падіння ********** з дрона і великим планом дохлий кацап без голови.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:50 Ответить
Нажаль наші дівчата не дуже позбірливі, виходять заміж за кого попало, за арабів, у яких жінка безправна, за африканців, де її можуть перепродати, за китайців, але ті жінок поважають. Кацап це скотина, яка по скотськи ставиться до жінки.
показать весь комментарий
12.11.2024 14:00 Ответить
Один на рот
показать весь комментарий
12.11.2024 14:08 Ответить
Має бути паритет: якщо є фільм, знятий росією,то ******* і фільм, знятий Україною.
Їжте, "братья", не обляпайте сусідів.
показать весь комментарий
12.11.2024 14:33 Ответить
А де знімали цей фільм ? На Хрещатику у 22 році ? То питання таке "А хто дозволив знімати?" Виходить знімати дозволили, а в прокат ЗАСЬ ? Якось .... не потужно !
показать весь комментарий
12.11.2024 14:39 Ответить
какая там любовь *****?!все нормальные Украинцы ненавидят кацапов с рождения и до глубоких стариков!
показать весь комментарий
12.11.2024 15:40 Ответить
 
 