Фильм о "любви украинки и россиянина" хотят показать в Таллинне: Госкино призвало не делать этого

В Эстонии на Таллиннском кинофестивале PÖFF планируют показать фильм российского режиссера Бориса Гуца "Глухие любовники". В Госкино призвали организаторов отменить показ фильма как "несущего риск пропаганды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На сайте фестиваля отмечается, что лента "Глухие любовники" рассказывает о парне и девушке с недостатками слуха, которые встречаются в Стамбуле. Они влюбляются, однако "все не так, как кажется", поскольку она - украинка, а он - русский.

"Автор идет еще дальше и через главных героев делает большое обобщение, что нельзя быть глухим к войне, но и нельзя быть немым. Нужны поколения, чтобы социальная память угасла и больше не мешала любви", - говорится в описании к фильму.

В Госкино отметили, что учитывая агрессию России против Украины и многочисленные страдания украинского народа, особенно важно обеспечить, чтобы культурные платформы не становились инструментами для фильмов, которые размывают границы понимания реальности украинцев.

"Мы глубоко убеждены, что предоставление возможности демонстрации российских фильмов в современном контексте несет риск пропаганды, которая оправдывает агрессию и может быть частью информационной стратегии агрессора", - отметили там.

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