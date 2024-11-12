Фильм о "любви украинки и россиянина" хотят показать в Таллинне: Госкино призвало не делать этого
В Эстонии на Таллиннском кинофестивале PÖFF планируют показать фильм российского режиссера Бориса Гуца "Глухие любовники". В Госкино призвали организаторов отменить показ фильма как "несущего риск пропаганды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На сайте фестиваля отмечается, что лента "Глухие любовники" рассказывает о парне и девушке с недостатками слуха, которые встречаются в Стамбуле. Они влюбляются, однако "все не так, как кажется", поскольку она - украинка, а он - русский.
"Автор идет еще дальше и через главных героев делает большое обобщение, что нельзя быть глухим к войне, но и нельзя быть немым. Нужны поколения, чтобы социальная память угасла и больше не мешала любви", - говорится в описании к фильму.
В Госкино отметили, что учитывая агрессию России против Украины и многочисленные страдания украинского народа, особенно важно обеспечить, чтобы культурные платформы не становились инструментами для фильмов, которые размывают границы понимания реальности украинцев.
"Мы глубоко убеждены, что предоставление возможности демонстрации российских фильмов в современном контексте несет риск пропаганды, которая оправдывает агрессию и может быть частью информационной стратегии агрессора", - отметили там.
Пожалуйста, подождите...
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Тому - "русскій значить нах.уй", винятків не існує...
- Пєрвий канал - плахой, Путін - плахой, там вєздє прапаганда, я протів вайни!
- Как замєчатєтьно! А какіє плани по Гєрманіі?
- Буду проводіть втрєчі с тєлєзрітєлямі и палітікамі. Я вам уже сказала, что я протів вайни, поетому протів поставок нємєцкого оружія в Украіну. Нам нужєн мір, а нє вайна!
В этот раз будет то же самое.
Все остальные люди в том числе и образованные - его посмотрели. И представляете, живы до сих пор.
Вам бы кстати понравился - эффектно обсерает СССР =)
2. перші майже 30 років свого життя я прошив в цій комуно-нацистькій імперії зла і тюрмі народів, і добре знаю як там було не з фільмів, знаю як рабськи за копійки були змушені працювати мої батьки на двлох роботах практично без вихідних, один день у місті, другий у рабському колгоспі або в себе на городі, щоб не здохнути з голоду !!!
Когда вы посмотрите фильм (или не посмотрите) - для вас, как и для тысяч других людей - ничего не изменится.
Фильм только может быть хорошим или плохим, веселым или скучным, ну и так далее.
А не смотреть фильм, только потому что его выпустила страна-агрессор - это глупое суеверие, потому что разумный человек судит по содержимому, а не по этикетке. Платить за него нельзя, это да.
Впрочем это вопрос лично вашего мнения, вашего выбора и вашего вкуса.
Мне вот наш Захар Беркут не зашел - дичь. Зато Бесславнi крiпаки, которые раскритиковали все кто могли - зашли на ура. И Довбуш офигенный. Я оцениваю исключительно по контексту.
Это не глупое, это нормальное отношение к российским фашистам - ограничить себя от всего, что с ними связано максимально.
Тем более, что тема говносериальчика про бандитов и прочих отбросов не может быть интересна интеллигентным людям.
А если хохол, то еще хуже. Как же вы уже задолбали украинцев, гниды.
Один из тех, для кого война проходит мимо и для семьи тоже....
А кто ты такое, чтобы за "всех остальных людей" расписываться? Если у тебя средни знакомых одно быдло, которым интересны подобные кацапские поделки - то это тименно "все остальное быдло из твоих знакомых", а не все остальные люди. Нормальным людям подобное смотреть претит.
Но речь же не о том.
Если вы хотите уберечь людей от просмотра - это нужно делать другим способом, с поправкой на психологию толпы. Если это просто "запретить" - это даст противоположный эффект.
Хотя может быть в этом и смысл
А по-друге,наприклад, - їсти лайно заборонено - ваші дії?
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине...
Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ Божий,
Мусить погибати.
Серце в'яне співаючи,
Коли знає, за що;
Люде серця не побачать,
А скажуть - ледащо!
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Згнущаються вами. "
Та не з москалями...(с).
Якось раз попалось мені інтервю одного молодого бійця пілота бпла, який у ковідні часи застряг, не памятаю напевно на Балі, де потім зустрів кацапку і одружився на ній...
Ось краще зніміть таке кіно, а не тупі скоти чи іншу хрінь де українців виставляють тупими хохлами.
Це було ще при комунізмі.
Їжте, "братья", не обляпайте сусідів.