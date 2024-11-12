Ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе - без европейцев, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе - без европейцев.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Макрон заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Париже 12 ноября.
По словам Макрона, дальнейшая поддержка Украины должна оставаться безоговорочным приоритетом.
Он также подчеркнул, что привлечение Россией северокорейских военных является серьезной эскалацией.
"Для безопасности наших граждан нужна сильная Украина, сильная Европа и сильный Альянс. Мы продолжим призывать, чтобы НАТО и союзники оказывали всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Это единственный путь к переговорам. И хочу четко подчеркнуть, что ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе - без европейцев", - заявил Макрон.
Также Макрон добавил, что Европа долгое время избегала брать на себя ответственность за свою безопасность, и напомнил о своей идее восстановления "стратегической автономии" Европы.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили войну между Россией и Украиной во время встречи в Елисейском дворце в Париже. Они провели 20 минут, разговаривая об Украине с глазу на глаз, без участия широкой делегации помощников, что свидетельствует о политической чувствительности дискуссии.
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Імхо якби у франції та ВБ не було ЯО, а США відвернулось, то ***** б захопив тих еуропейчиків за кілька місяців, як гітлер колись, тільки Польща та Чехія з балтійцями брикались би.
Брикались би. Але недовго. Як у 39 -му.
Рижий ще не презедент а ці вже обісрались, ну нічо він вас змусить за свою безпеку платити.
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