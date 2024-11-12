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Ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе - без европейцев, - Макрон

Макрон заявив, що нічого не має вирішуватися про Україну без українців

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе - без европейцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Макрон заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Париже 12 ноября.

По словам Макрона, дальнейшая поддержка Украины должна оставаться безоговорочным приоритетом.

Он также подчеркнул, что привлечение Россией северокорейских военных является серьезной эскалацией.

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"Для безопасности наших граждан нужна сильная Украина, сильная Европа и сильный Альянс. Мы продолжим призывать, чтобы НАТО и союзники оказывали всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Это единственный путь к переговорам. И хочу четко подчеркнуть, что ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе - без европейцев", - заявил Макрон.

Также Макрон добавил, что Европа долгое время избегала брать на себя ответственность за свою безопасность, и напомнил о своей идее восстановления "стратегической автономии" Европы.

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Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили войну между Россией и Украиной во время встречи в Елисейском дворце в Париже. Они провели 20 минут, разговаривая об Украине с глазу на глаз, без участия широкой делегации помощников, что свидетельствует о политической чувствительности дискуссии.

Автор: 

Европа (1836) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+7
озброюватись ? так тож потрібно гроші у військо вкладити а не на пособія різним чорножопим неробам, не можна так, бо тоді за тебе не проголосують...
Імхо якби у франції та ВБ не було ЯО, а США відвернулось, то ***** б захопив тих еуропейчиків за кілька місяців, як гітлер колись, тільки Польща та Чехія з балтійцями брикались би.
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12.11.2024 15:34
+5
Шановні європейці нам потрібно озброюватися, озброюватися та ще раз озброюватися, збільшувати армії мінімум в рази три і тоді ніякий трамп не буде ставити нам умови. А то знайшовся тут "всемогутній" рудий півень.
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12.11.2024 15:21
+2
Та бачимо як Ви вирішуєте щось про Євпропку, коли обіцяну допомогу не надсилаєте у повному обсязі, бо бачте дефіцит бюджету...
Рижий ще не презедент а ці вже обісрались, ну нічо він вас змусить за свою безпеку платити.
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12.11.2024 15:27
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Правила форума Совет форумчан
Шановні європейці нам потрібно озброюватися, озброюватися та ще раз озброюватися, збільшувати армії мінімум в рази три і тоді ніякий трамп не буде ставити нам умови. А то знайшовся тут "всемогутній" рудий півень.
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12.11.2024 15:21 Ответить
озброюватись ? так тож потрібно гроші у військо вкладити а не на пособія різним чорножопим неробам, не можна так, бо тоді за тебе не проголосують...
Імхо якби у франції та ВБ не було ЯО, а США відвернулось, то ***** б захопив тих еуропейчиків за кілька місяців, як гітлер колись, тільки Польща та Чехія з балтійцями брикались би.
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12.11.2024 15:34 Ответить
Так точно пане Богдане до Європи тільки тепер починає доходити в якій ситуації вона опинилася, і якщо вона не змінить свою політику стосовно безпеки, а буде й надалі концентрувати свою увагу на "чорносраких" то буде біда.
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12.11.2024 15:56 Ответить
Європейці якось самі розберуться без "пещерних расистів" з країни яка сама програла все що мала в тепер просить, дайподай.
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12.11.2024 16:10 Ответить
Європейці вже розібралися із "мультікультурністю".
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12.11.2024 16:23 Ответить
Послухай дурнику я 8-м років прожив в Німеччині та безпосередньо мав справи з "ЧОРНОСРАКИМИ" тому знаю про що пишу. А тобі рекомендую завалити хлебало і не лізти в дорослі розмови.
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12.11.2024 16:31 Ответить
"...тільки Польща та Чехія з балтійцями брикались би."
Брикались би. Але недовго. Як у 39 -му.
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12.11.2024 16:19 Ответить
Ти вкурсі яка це нагрузка на економіку?
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12.11.2024 16:12 Ответить
Та бачимо як Ви вирішуєте щось про Євпропку, коли обіцяну допомогу не надсилаєте у повному обсязі, бо бачте дефіцит бюджету...
Рижий ще не презедент а ці вже обісрались, ну нічо він вас змусить за свою безпеку платити.
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12.11.2024 15:27 Ответить
"нічого не має вирішуватися про Україну без дєрьмака і про вечірні плани - без зєлі" )
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12.11.2024 15:39 Ответить
зібрана з трьох сайтів у США інформація від сайту GPT
Останні повідомлення свідчать, що якщо Дональд Трамп повернеться на посаду, він може призначити конгресмена Майка Волца радником з національної безпеки, а сенатора Марко Рубіо - державним секретарем. Волц, різкий критик ролі НАТО в українському конфлікті, підкреслив необхідність більш рішучих дій Заходу. Повідомляється, що Рубіо підтримав мирні гарантії для припинення війни, приєднавшись до деяких консервативних поглядів щодо зменшення прямої участі США в тривалих іноземних конфліктах ￼ .
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12.11.2024 16:02 Ответить
Так подорослішайте нарешті і перестаньте дивитися в рот Америці.
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12.11.2024 16:08 Ответить
хоть хтось притомний
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12.11.2024 17:13 Ответить
 
 