Ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе - без европейцев, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе - без европейцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Макрон заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Париже 12 ноября.

По словам Макрона, дальнейшая поддержка Украины должна оставаться безоговорочным приоритетом.

Он также подчеркнул, что привлечение Россией северокорейских военных является серьезной эскалацией.

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"Для безопасности наших граждан нужна сильная Украина, сильная Европа и сильный Альянс. Мы продолжим призывать, чтобы НАТО и союзники оказывали всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Это единственный путь к переговорам. И хочу четко подчеркнуть, что ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе - без европейцев", - заявил Макрон.

Также Макрон добавил, что Европа долгое время избегала брать на себя ответственность за свою безопасность, и напомнил о своей идее восстановления "стратегической автономии" Европы.

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Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили войну между Россией и Украиной во время встречи в Елисейском дворце в Париже. Они провели 20 минут, разговаривая об Украине с глазу на глаз, без участия широкой делегации помощников, что свидетельствует о политической чувствительности дискуссии.