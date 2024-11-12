Оккупанты ежедневно атакуют Сумщину в среднем 30 КАБами и 40 FPV-дронами, - ОВА

Ежедневно российские войска наносят удары по Сумской области в среднем 30 КАБами и 40 FPV-дронами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Он сообщил, что каждый день на Сумщине в среднем фиксируется 30 КАБов и 40 FPV-дронов, которые наносят большой вред пограничным громадам, а также областному центру.

"По Краснополью за эти дни ноября было применено 8 КАБов. Ранены 6 человек. Уничтожена инфраструктура: школа, одна из лучших в области, детский сад, жилые дома, магазины. На совет обороны будет вынесен вопрос об эвакуации населения из Краснопольской громады, поскольку речь идет о защите и сохранении жизни нескольких тысяч человек, и детей в том числе", - сказал Артюх.

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Также он рассказал, что в целом из приграничных громад уже эвакуированы почти 39 тысяч человек, среди которых - 7 тысяч детей.