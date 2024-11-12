РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10430 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
263 5

Оккупанты ежедневно атакуют Сумщину в среднем 30 КАБами и 40 FPV-дронами, - ОВА

Обстріли Сумщини

Ежедневно российские войска наносят удары по Сумской области в среднем 30 КАБами и 40 FPV-дронами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Он сообщил, что каждый день на Сумщине в среднем фиксируется 30 КАБов и 40 FPV-дронов, которые наносят большой вред пограничным громадам, а также областному центру.

"По Краснополью за эти дни ноября было применено 8 КАБов. Ранены 6 человек. Уничтожена инфраструктура: школа, одна из лучших в области, детский сад, жилые дома, магазины. На совет обороны будет вынесен вопрос об эвакуации населения из Краснопольской громады, поскольку речь идет о защите и сохранении жизни нескольких тысяч человек, и детей в том числе", - сказал Артюх.

Читайте также: Армия РФ атаковала Сумщину разными типами вооружения, поврежден частный дом

Также он рассказал, что в целом из приграничных громад уже эвакуированы почти 39 тысяч человек, среди которых - 7 тысяч детей.

Автор: 

обстрел (26942) Сумская область (3011) fvp-дрон (100) КАБ (349)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зате яка потужна Курська операція. Скоро Сирський буде виводити звідти хлопців. Як думаєте, москалі зупиняться на кордоні?
показать весь комментарий
12.11.2024 17:15 Ответить
Це питання хвилює усіх сумчан та жителів області. Військові говорять, що якби наші туди не пішли, то кацапи були би в же в Сумах. Але ніхто не говорить про те, що буде, якщо вони звідти вийдуть, або їх виб"ють?
показать весь комментарий
12.11.2024 17:25 Ответить
Військові говорять, що якби наші туди не пішли, то кацапи були би в же в Сумах
Це брехня яку Зе придумав для своїх виборців, він думає що і решта стала тупими.
Скажу чому. Якби москалі готовили наступ на Суми, то вони мабуть стянули б в курську область кучу війська, і наші хлопці відносно легко не дійшли б Суджі
показать весь комментарий
12.11.2024 17:40 Ответить
Далеко не всім на форумі це зрозуміло.
показать весь комментарий
12.11.2024 18:22 Ответить
Кордон 563 км по області і якби хотіли то пішли б і раніше де завгодно.
показать весь комментарий
12.11.2024 18:27 Ответить
 
 