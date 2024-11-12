Комитет Маска потратил около $200 млн на поддержку предвыборной кампании Трампа, - AP
Политический комитет America PAC бизнесмена и миллиардера Илона Маска потратил около $200 млн на поддержку президентской кампании Дональда Трампа.
Об этом сообщает AP со ссылкой на осведомленный источник, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Маск вложил подавляющее большинство денег в America PAC, который сосредоточился на тех избирателях, которые предпочитают не голосовать на выборах, и тех, кто голосует впервые.
Этот прецедент устанавливает новый стандарт того, как миллиардеры могут влиять на выборы, пишет издание.
Кампания включала общенациональную рекламу выборов и целевую работу с демографическими группами, которые ранее голосовали за демократов.
АР отмечает, что Трампу помогли не только средства Маска. Совместные публичные выступления Маска с Трампом в конце кампании способствовали популярности политика среди молодых людей.
Также на руку Трампу сыграло то, что с тех пор, как Маск стал владельцем соцсети X, платформа положила конец многим правилам, которые ограничивали республиканца после блокировки его аккаунта в 2021 году.
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Сльози...
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Что победа Трампа значит для Маска
По окончанию выборов Маск укрепил свою бизнес-империю. Стоимость акций одной лишь Tesla повысилась на 12%, что увеличило активы Маска на 15 миллиардов долларов. Таким образом, миллиардер не только отбил затраты на кампанию Трампа, но и получил с этого внушительную прибыль.
Поддержка Трампа была выгодна Маску и по другой причине - криптовалюте. Стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила 75 тысяч долларов. Во время предвыборной кампании президент обещал создать фонд для хранения активов США в биткоинах. Известно, что Илон Маск хранил как минимум 765 миллионов долларов в криптовалюте.
Еще одна финансовая выгода Маска от победы Трампа - снижение налогов для крупных корпораций. В 2021-м он публично выступал против «налога для миллиардеров», который хотели ввести демократы.
Но главное, что получил Маск с победой Трампа, - государственные контракты. Так, новая администрация может позволить Tesla ввести в оборот электроавтомобили без водителя и продолжит сотрудничать со SpaceX в рамках космической программы. Также победа Трампа выгодно повлияет на другие активы Маска - например, спутниковые системы Starlink, нейрокомпьютерные импланты Neuralink и компанию по строительству тоннелей The Boring Company.
Команда Трампа также может помогать соцсети X. В сентябре кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс сказал , что США могут перестать финансировать НАТО, если страны Европы будут давить на платформы Илона Маска. Вероятно, новая администрация сделает особый упор на X.