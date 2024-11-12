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Новости
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Комитет Маска потратил около $200 млн на поддержку предвыборной кампании Трампа, - AP

Комітет Маска витратив близько $200 млн на підтримку передвиборчої кампанії Трампа

Политический комитет America PAC бизнесмена и миллиардера Илона Маска потратил около $200 млн на поддержку президентской кампании Дональда Трампа.

Об этом сообщает AP со ссылкой на осведомленный источник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Маск вложил подавляющее большинство денег в America PAC, который сосредоточился на тех избирателях, которые предпочитают не голосовать на выборах, и тех, кто голосует впервые.

Этот прецедент устанавливает новый стандарт того, как миллиардеры могут влиять на выборы, пишет издание.

Читайте также: Маск влияет на кадровые решения Трампа, - ABC News

Кампания включала общенациональную рекламу выборов и целевую работу с демографическими группами, которые ранее голосовали за демократов.

АР отмечает, что Трампу помогли не только средства Маска. Совместные публичные выступления Маска с Трампом в конце кампании способствовали популярности политика среди молодых людей.

Также на руку Трампу сыграло то, что с тех пор, как Маск стал владельцем соцсети X, платформа положила конец многим правилам, которые ограничивали республиканца после блокировки его аккаунта в 2021 году.

Читайте также: Маск принимал участие в телефонном разговоре Трампа и Зеленского, - Axios

Автор: 

США (26439) Маск Илон (219) Трамп Дональд (5106)


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Топ комментарии
+8
і одразу розблокував трампа і всю кацапську ботню
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12.11.2024 17:47
+6
Падло таке.
Трітер тобто Трі .. тобто твіттер купило на москальські мільярди, заради пропаганди
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12.11.2024 17:46
+6
От парочка - старий деменційний пердун визнаний судом шахрай та лівй поц з аутизмом.
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12.11.2024 17:51
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Правила форума Совет форумчан
Падло таке.
Трітер тобто Трі .. тобто твіттер купило на москальські мільярди, заради пропаганди
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12.11.2024 17:46 Ответить
і одразу розблокував трампа і всю кацапську ботню
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12.11.2024 17:47 Ответить
Давй по іншому...
Сльози...
Не ма кому в жилетку поридати....

Вибрали Трампа...
Найгірше...

Я не можу цього сприйняти...
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12.11.2024 17:55 Ответить
а скільки витратив путін
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12.11.2024 17:46 Ответить
Ще одне підтвердження як легко можна впливати на людей через мас-медіа
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12.11.2024 17:51 Ответить
От парочка - старий деменційний пердун визнаний судом шахрай та лівй поц з аутизмом.
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12.11.2024 17:51 Ответить
Цк ти про *****, Трампа та Зеленського? 😁
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12.11.2024 18:46 Ответить
Це вже трио. Інше смердюче трио.
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12.11.2024 19:04 Ответить
по факту вибори виграв Маск
він же підбирає майбутню адміністрацію White House
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12.11.2024 17:52 Ответить
Якби мій тезка підтримував би добрі стосунки з Маском, він би влив в його передвиборну кампанію теж багато грошей. І можливо, п'ятий став би шостим президентом України. Хоча через велике "кохання" всіх українців до мого тезки, Маск тільки втратив би гроші.
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12.11.2024 17:55 Ответить
Ілон Маск збагатився на 26,5 мільярдів доларів після того, як Дональд Трамп переміг на виборах у США - Bloomberg
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12.11.2024 18:03 Ответить
він і Трампа навчить дурь курити
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12.11.2024 18:09 Ответить
Жлоб
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12.11.2024 18:11 Ответить
Березовский - Путя,
Коломойский - Зеля.

Что сталось с Борисом Абромовичем и Игорем Валерьевичем знаем.
Теперь посмотрим, как это за океаном работает
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12.11.2024 18:20 Ответить
Погань к погани тянется и оба тянутся к третьей погани.
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12.11.2024 18:20 Ответить
мєценат.
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12.11.2024 18:25 Ответить
А заробив на перемозі рудого 27 лярдів. Хоча рудий обіцяв, що збагатяться усі роботяги, лузери та знедолені, саме цей плебс і зробив трампа президентом, але про маска він нічого не казав.
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12.11.2024 18:34 Ответить
А бидляк, як завжди - смокче та радіє.
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12.11.2024 18:43 Ответить
Нічого.

Зате тепер Маск "любімая жена".
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12.11.2024 18:42 Ответить
Італійський історик-економіст Карло М. Чіполла вважає, що кількість дурнів у різних соціальних групах стала. Історична соціологія та історична статистика стверджують, що у всіх цивілізаціях планети кількість дурнів у суспільствах становила 80%. Чіполла стверджує, що кількість дурнів у середовищі нобелевських лауреатів також стала.
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12.11.2024 19:08 Ответить
Камала Харрис собрала почти миллиард долларов, ее соперник от республиканцев Дональд Трамп - чуть менее 400 миллионов.
Трампа в США считают гением : победил во всех 7 колеблющихся штатах и в части демократических штатах, Республиканская партия одержала победу в Сенате и Нижней палате....
В США левые СМИ перестали ,,поливать,, Трампа, а в Украине?
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12.11.2024 19:33 Ответить
Тренінг проходив у х....., і купив твіттер на паях з х... Суд в Лос-Анжелесі постановив оголосити список якорних пайщиків, то Ілон швиденько перевів штаб-квартиру в Техас. Але таки стало відомо, що чада пайщиків х......режиму є пайщиками Твіттера. В 2016 Цукерберг шота там передавав коди х......але таку форму допомоги у х.....визнали надто громіздскою. При проведенні операції Буратіно опробували один із варіантів електронного впливу і х..... Як папа Карло до цього часу хвастається.
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12.11.2024 20:47 Ответить
novayagazeta.eu

Что победа Трампа значит для Маска

По окончанию выборов Маск укрепил свою бизнес-империю. Стоимость акций одной лишь Tesla повысилась на 12%, что увеличило активы Маска на 15 миллиардов долларов. Таким образом, миллиардер не только отбил затраты на кампанию Трампа, но и получил с этого внушительную прибыль.

Поддержка Трампа была выгодна Маску и по другой причине - криптовалюте. Стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила 75 тысяч долларов. Во время предвыборной кампании президент обещал создать фонд для хранения активов США в биткоинах. Известно, что Илон Маск хранил как минимум 765 миллионов долларов в криптовалюте.

Еще одна финансовая выгода Маска от победы Трампа - снижение налогов для крупных корпораций. В 2021-м он публично выступал против «налога для миллиардеров», который хотели ввести демократы.

Но главное, что получил Маск с победой Трампа, - государственные контракты. Так, новая администрация может позволить Tesla ввести в оборот электроавтомобили без водителя и продолжит сотрудничать со SpaceX в рамках космической программы. Также победа Трампа выгодно повлияет на другие активы Маска - например, спутниковые системы Starlink, нейрокомпьютерные импланты Neuralink и компанию по строительству тоннелей The Boring Company.
Команда Трампа также может помогать соцсети X. В сентябре кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс сказал , что США могут перестать финансировать НАТО, если страны Европы будут давить на платформы Илона Маска. Вероятно, новая администрация сделает особый упор на X.
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12.11.2024 23:05 Ответить
 
 