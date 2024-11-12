Комитет Маска потратил около $200 млн на поддержку предвыборной кампании Трампа, - AP

Политический комитет America PAC бизнесмена и миллиардера Илона Маска потратил около $200 млн на поддержку президентской кампании Дональда Трампа.

Об этом сообщает AP со ссылкой на осведомленный источник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Маск вложил подавляющее большинство денег в America PAC, который сосредоточился на тех избирателях, которые предпочитают не голосовать на выборах, и тех, кто голосует впервые.

Этот прецедент устанавливает новый стандарт того, как миллиардеры могут влиять на выборы, пишет издание.

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Кампания включала общенациональную рекламу выборов и целевую работу с демографическими группами, которые ранее голосовали за демократов.

АР отмечает, что Трампу помогли не только средства Маска. Совместные публичные выступления Маска с Трампом в конце кампании способствовали популярности политика среди молодых людей.

Также на руку Трампу сыграло то, что с тех пор, как Маск стал владельцем соцсети X, платформа положила конец многим правилам, которые ограничивали республиканца после блокировки его аккаунта в 2021 году.

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