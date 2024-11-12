В этом году количество производств о расстреле украинских военнопленных возросло более чем в 4 раза, - Офис генпрокурора
В 2024 году, по сравнению с 2022 и 2023 годами, количество уголовных производств, которые были открыты по фактам расстрела рашистами пленных воинов ВСУ, выросло более чем в 4 раза.
Об этом Офис генпрокурора сообщил в ответ на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Всего с начала полномасштабной войны Офис генпрокурора и областные прокуратуры обеспечивали процессуальное руководство в 51 уголовном производстве по фактам убийств украинских военнопленных.
В прошлые годы начали досудебное расследование в 16 уголовных производствах: 8 - в 2022 году и 8 - в 2023-м.
Отмечается, что с начала 2024 года начато досудебное расследование в 35 уголовных производствах об убийстве пленных украинцев. В частности: в январе - 3, в феврале - 6, в марте - 1, в апреле - 2, в мае - 1, в июне - 2, в июле - 3, в августе - 2, в сентябре - 5, в октябре - 7, в ноябре - 3.
Наказание
Сейчас в суд направлено 3 обвинительных акта.
В этом году суды Черниговской области вынесли два приговора о пожизненном лишении свободы для россиян, которые в марте 2022 года убили пленных во время оккупации сел Слобода и Лукашовка, добавили в Офисе генпрокурора.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне расстреляли двух пленных бойцов на Курщине.
Прокуратура начала расследование из-за вероятного расстрела двух украинских военнопленных в Курской области РФ.
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Тобто, рузьким стало гуйовіше у понад 4 рази!