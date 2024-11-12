Лубинец относительно нарушений в учреждениях для детей: Если не будет реакции ОВА, это повлечет за собой юридическую ответственность

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что если в областных военных администрациях не отреагируют на его обращение после выявления нарушений в детских учреждениях Львовской и Тернопольской областей, это повлечет за собой юридическую ответственность.

Об этом говорится в его заметке в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Если не будет реакции ОВА на мои представления, как Уполномоченного, о нарушении прав ребенка - это повлечет за собой юридическую ответственность", - отметил омбудсмен.

Также он сообщил, что на пресс-конференции в Центре защиты прав ребенка были представлены результаты мониторинговых визитов в детские учреждения Львовской и Тернопольской областей.

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"На ней, как Омбудсмен, выделил следующее:

Если не будет юридической реакции и конкретных действий со стороны ОВА на мои представления, как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, - это может расцениваться, как препятствование моей деятельности. Поэтому, как Уполномоченный, буду требовать привлечения к ответственности должностных лиц по ст. 344 Уголовного Кодекса Украины. В законе четко установлена ответственность за незаконное влияние в любой форме на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека или его представителя!

У моих Представителей и работников нашего Офиса есть право посещать без предварительного уведомления о времени и цели посещения детские дома-интернаты, приюты для детей и другие места, где находятся дети. Мы фиксируем нарушения в соответствии с законом! А невыполнение моих законных требований, как Уполномоченного, или моих Представителей - влечет за собой ответственность, установленную статьей 188-40 Кодекса Украины об административных правонарушениях!", - заявил Лубинец.

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Кроме того, уполномоченный призвал органы власти работать над устранением нарушений.

"Вместо того, чтобы искать оправдания и закрывать глаза на имеющиеся проблемы, органы власти должны работать над устранением нарушений!" - добавил он.



Также Лубинец напомнил о выявленных нарушениях по результатам последних мониторингов:

насилие над детьми - сексуальное, физическое, психологическое;

отсутствие контроля за состоянием здоровья детей;

нарушение права детей на безопасные условия, надлежащее образование, питание.

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"Также, по результатам мониторинга в Тернопольской области, по обращению моей представительницы Ирины Сусловой, были внесены в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях по различным статьям Уголовного Кодекса Украины. Неужели даже после этого можно искать оправдания и манипуляции? Подчеркну, что эти ситуации в дальнейшем будут находиться на моем контроле. За нарушение законодательства, нарушение прав ребенка - должна быть ответственность!" - подытожил Лубинец.