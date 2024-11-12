РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10513 посетителей онлайн
Новости
763 7

Лубинец относительно нарушений в учреждениях для детей: Если не будет реакции ОВА, это повлечет за собой юридическую ответственность

Дмитро Лубінець

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что если в областных военных администрациях не отреагируют на его обращение после выявления нарушений в детских учреждениях Львовской и Тернопольской областей, это повлечет за собой юридическую ответственность.

Об этом говорится в его заметке в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Если не будет реакции ОВА на мои представления, как Уполномоченного, о нарушении прав ребенка - это повлечет за собой юридическую ответственность", - отметил омбудсмен.

Также он сообщил, что на пресс-конференции в Центре защиты прав ребенка были представлены результаты мониторинговых визитов в детские учреждения Львовской и Тернопольской областей.

Читайте также: Лубинец о расстрелах украинских военных: "Они делают это сознательно, прежде всего, чтобы "повязать" кровью российских солдат"

"На ней, как Омбудсмен, выделил следующее:

  • Если не будет юридической реакции и конкретных действий со стороны ОВА на мои представления, как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, - это может расцениваться, как препятствование моей деятельности. Поэтому, как Уполномоченный, буду требовать привлечения к ответственности должностных лиц по ст. 344 Уголовного Кодекса Украины. В законе четко установлена ответственность за незаконное влияние в любой форме на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека или его представителя!
  • У моих Представителей и работников нашего Офиса есть право посещать без предварительного уведомления о времени и цели посещения детские дома-интернаты, приюты для детей и другие места, где находятся дети. Мы фиксируем нарушения в соответствии с законом! А невыполнение моих законных требований, как Уполномоченного, или моих Представителей - влечет за собой ответственность, установленную статьей 188-40 Кодекса Украины об административных правонарушениях!", - заявил Лубинец.

Читайте также: 55 специализированных секторов полиции по противодействию домашнему насилию действуют в Украине, - МВД

Кроме того, уполномоченный призвал органы власти работать над устранением нарушений.

"Вместо того, чтобы искать оправдания и закрывать глаза на имеющиеся проблемы, органы власти должны работать над устранением нарушений!" - добавил он.

Также Лубинец напомнил о выявленных нарушениях по результатам последних мониторингов:

  • насилие над детьми - сексуальное, физическое, психологическое;
  • отсутствие контроля за состоянием здоровья детей;
  • нарушение права детей на безопасные условия, надлежащее образование, питание.

Читайте также: Насилие в реабилитационном центре Львовской области: детей переселят в другие заведения

"Также, по результатам мониторинга в Тернопольской области, по обращению моей представительницы Ирины Сусловой, были внесены в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях по различным статьям Уголовного Кодекса Украины. Неужели даже после этого можно искать оправдания и манипуляции? Подчеркну, что эти ситуации в дальнейшем будут находиться на моем контроле. За нарушение законодательства, нарушение прав ребенка - должна быть ответственность!" - подытожил Лубинец.

Автор: 

дети (6473) насилие (392) Лубинец Дмитрий (454) Львовская область (2896) Тернопольская область (725)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Омбудсман проти ОВА, або хто захищає честь мундира за рахунок самих беззахисних громадян України. Чи повинен застрілитись голова Львівської ОВА? Ваші думки?
показать весь комментарий
12.11.2024 22:36 Ответить
Чим дальше в тил, тим жирніші свині. Спочатку скандал у військовій академії з викладачами і їхньою хамською поведінкою. Тоді знадобилась ціла парламентська комісія, яка виясняла правду. Зараз діти. Це вже дно чи і далі будемо падати? Злочинців зупиняє тільки невідворотність покарання.
показать весь комментарий
12.11.2024 22:52 Ответить
З дітьми такі проблеми ще за часів "совка". Просто їх почали вирішувати от тільки зараз. І все ж омбудсмен має більший вплив і вагу,ніж голови ОВА. Мабуть,покарають декількох директорів, керівників ОВА показово,щоб всі інші задумались. А далі ще перевірки.
показать весь комментарий
12.11.2024 22:56 Ответить
Згідний, це проблема не нова. Але не дуже вірю, що їх почали вирішувати і карати злочинців. Просто на цей раз скандал зам'яти не получилось. Діти(і не тільки діти) звертались в поліцію, а їх звернення не реєстрували а просто ігнорували. Є справи по цих поліціянтах? Є заява якогось львівського прокурора, що це повний бєзпрєдєл і він відкриває справу проти копів? Значить керівництво Львівської прокурати і поліції потрібно звільняти, як абсолютно профнепридатних, саме вони створили таку атмосферу - приймеш заяву, отримаєш висяк, абсолютно невдачну справу- погіршення показників(які начебто скасували). Сумно...
показать весь комментарий
13.11.2024 08:07 Ответить
Таих поліцейських і прокуровів треба карати в першу чергу, саме вони відповідають за так званий принцип "Кожен злочинець буде покараний, і покарання буде обовязкове". А яке до дупи покарання, якщо силові органи не ******** свою роботу, не відкривають справу? А місцеві ОВА кричать, що це підлий наклеп на усю громаду? Президент повинен звільнити тепер Козицького? Я вважаю, що так. А якщо цього не відбудеться, то і ніякої системної боротьби у нас і не відбувається. А получаєтся один чи кілька разів за допомогою омбудсмена і активних громадян відстояти справедливість
показать весь комментарий
13.11.2024 08:16 Ответить
Так,у нас все одне на одних зав'язано і врешті впирається у поліцію і суди(( Але те,що почались перевірки і на проблему нарешті звернули увагу - вже добре.
показать весь комментарий
13.11.2024 09:50 Ответить
Після скандалу у Львівській військовій академії і роботи в ній парламентської комісії було відкрито кілька кримінальних справ. Когось посадили? Не дуже спішать.
показать весь комментарий
13.11.2024 08:22 Ответить
 
 