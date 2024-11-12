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Новости Война
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Британии, возможно, придется отправить войска в Украину, если Трамп сократит помощь Киеву, - Джонсон

Борис Джонсон припустив, за якої умови Британія може відправити війська в Україну

Бывший министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритании, возможно, придется отправить свои войска в Украину, если избранный президент США Дональд Трамп сократит поддержку Киева.

Об этом Джонсон сказал GB News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

По словам экс-премьера, Великобритании нужно будет сделать больше для защиты Киева, если Дональд Трамп сократит помощь, а Россия победит в войне. К примеру - отправить наземные войска в Украину.

Если Украина проиграет, то мы столкнемся с еще большей угрозой на наших границах, границах европейского континента. Везде, где демократия сталкивается с Россией", - подчеркнул Джонсон.

Читайте также: Джонсон считает, что Трамп не допустит победы РФ в войне против Украины: У него будет жесткая позиция

Борис Джонсон убежден: если Украина проиграет, то Россия атакует страны Балтии и Грузию, а мир также увидит последствия на Дальнем Востоке.

"В противном случае наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана из-за возрожденной России, которая угрожает разным частям Европы, и нам тогда придется платить, чтобы отправить британские войска для защиты Украины", - заявил он.

Джонсон подчеркнул, что поддержка Украины является "хорошей инвестицией" для безопасности Европы.

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Автор: 

Великобритания (4931) Трамп Дональд (5106) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+35
Так как помог Джоносон в начале войны, не помог почти никто. Так что сам пиши свои мемуары.
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12.11.2024 20:22
+25
Поки британці і французи третій рік балакають про відправку військ, Кім з КНДР їх вже відправив. Правда, на іншу сторону фронту.
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12.11.2024 20:14
+15
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12.11.2024 20:18
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Правила форума Совет форумчан
президент єрмак не дозволить.
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12.11.2024 20:11 Ответить
Ішак з єрмачмом будуть тупотіти копитцями та намагатимуться не допустити цього.
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12.11.2024 22:19 Ответить
Джонсоне, ти вже як Байден. Сиди вже на пенсії та пиши мемуари.
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12.11.2024 20:12 Ответить
Так как помог Джоносон в начале войны, не помог почти никто. Так что сам пиши свои мемуары.
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12.11.2024 20:22 Ответить
"Борис, конечно же, читает "Цензор", особенно комментарии на рузьком" ))) (с)
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12.11.2024 20:32 Ответить
Те що ти написав про нього українською - краще б ти промовчав ((
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12.11.2024 21:26 Ответить
Это я тебе писал, а не Борису. Или ты себя от него уже не отличаешь?
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14.11.2024 00:47 Ответить
А що Байден пропонував ввести війська янкі в Україну ? До чого ти привів це безглузде порівняння ?
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12.11.2024 21:11 Ответить
це порівняння про патякання і того, і іншого. Поки він був премєром, чогось він свої війська не відправив. Хоча саме ця країна нас роззброїла разом із сша
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13.11.2024 00:47 Ответить
Поки британці і французи третій рік балакають про відправку військ, Кім з КНДР їх вже відправив. Правда, на іншу сторону фронту.
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12.11.2024 20:14 Ответить
ну ось бачте чим відрізняються європейські цінності від варварських.
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12.11.2024 20:17 Ответить
Європейські цінності полягають в збереженні життів європейців ціною життів українців? В цьому різниця?
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12.11.2024 20:20 Ответить
можливо і так. зміни в нашому житті вибрали зелені українці,точніше зе малороси а ніяк не європейці
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12.11.2024 20:26 Ответить
Частина відповідальності на ньому теж є, але тільки за свої 6 років.
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12.11.2024 20:45 Ответить
І чиселі ДБР, САП, НАБУ........... нікого не притягнули до відповідальності!
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12.11.2024 20:59 Ответить
З крадіїв нікого. Але чесним людям наробили неприємності.
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12.11.2024 21:45 Ответить
то добре що ви підготувались. зеленського та його вкладу не бачу. а також ваших та моїх батьків а може і вас в голосуванні за здачу нашої країни. і європейців там чогось не має. еге ж ?
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12.11.2024 22:32 Ответить
Про Зеленського можете запитати у розробників інфографіки. Європейці тут до чого? Будапешт підписували Україна, Росія, США, Велика Британія. ВБ вже 4 роки не в ЄС. То до кого ваші претензії? Може до Кучми, котрий в народу якось думки не спитав з цього приводу?
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12.11.2024 22:46 Ответить
до тих які голосували. не до європейців. вони тут нідочого.хоч хтось подав позов на європейців? ви хочте мені довести що ви лохонулись? так це у вас пане не вийде. у вас є один вихід- підтвердити що ви ви програли .
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12.11.2024 23:03 Ответить
а британія не вибрала нічого, забравши у нас 3ій потенціал зброї в світі? чи їм - можна?
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13.11.2024 00:48 Ответить
Там дід ху#ло був не проти на відміну від нашого Ішака!
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12.11.2024 22:21 Ответить
Бубасік на це піти не може!
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12.11.2024 20:16 Ответить
Він же відмовився від допомоги Франції
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12.11.2024 21:46 Ответить
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12.11.2024 20:18 Ответить
Терпеть не могу клоуна, но, справедливости ради, Порох первый раз шел на выборы с лозунгами "договориться с путиным" и "остановить войну". Разница в том, что у него хватило ума быстро понять, что есть лишь единственный способ "договориться" - убивать всех орков, которых посылает в Украину плешивый саурон.
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12.11.2024 20:25 Ответить
вибачте я не знав тих лозунгів, і не бачив їх. ми просто звільняли Україну від нечисті. не до лозунгів нам було.....
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12.11.2024 20:28 Ответить
Це він олігархам казав. І всій отій π|§∆оті , медійникам так званим, які годувались з мокселя Але виявив себе Державником.
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13.11.2024 00:27 Ответить
виклади краще фото як порох ***** руку тисне, десь у 15 році...

а міг вбити ***** отрутою у руці - і нічого б йому не було - бо недоторканість презедента!
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13.11.2024 06:14 Ответить
так викладай.
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13.11.2024 08:14 Ответить
так гугли сам
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13.11.2024 08:27 Ответить
так нормально?

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13.11.2024 08:36 Ответить
це до чого?
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13.11.2024 08:55 Ответить
для твоєї всебічної освіти
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13.11.2024 09:01 Ответить
і в чому мене може просвітити фото того лисого підора ?
що зевлада мразі?

я це знаю, до чого це тут?
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13.11.2024 12:00 Ответить
просто. щоб ти не забувався
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13.11.2024 12:10 Ответить
Зелені кістьми ляжуть а такого не допустять.
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12.11.2024 20:18 Ответить
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12.11.2024 20:20 Ответить
Борис, ты же говорил что Трамп адекватный и будет поддерживать Украину? Неужели даже ты понял что Трамп гнида *************
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12.11.2024 20:21 Ответить
Борис, конечно же, читает "Цензор", особенно комментарии на рузьком )
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12.11.2024 20:28 Ответить
В 2022 - му шо мішало?
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12.11.2024 20:27 Ответить
Кого теперь интересует мнение сбитого летчика. Который теперь, находясь не у власти, может давать любые обещания
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12.11.2024 20:33 Ответить
Ну правильно, британцам придется, а полякам, балтам, венграм, румынам, болгарам это и даром не надо.
Британия кстати это единственная страна в Европе которая по идее защищена США
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12.11.2024 20:42 Ответить
і яка роззброїла Україну. разом з сша
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13.11.2024 00:49 Ответить
Украина заявляла о без'ядерном статусе задолго до всяких меморандумов. Тактическое ядерное оружие вообще отдали несуществующей организации. И где вы или ваши родители были когда это происходило? Как протестовали, очень интересно.
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13.11.2024 01:20 Ответить
ничего она не заявляла. Чихать Украина хотела на безяд. статус. Сделала то что заставили.
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13.11.2024 01:22 Ответить
Ну, парламент Украины заявлял, не Украина. И кстати я вам вопрос задал а не спрашивал ваше личное мнение
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13.11.2024 02:23 Ответить
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12.11.2024 20:43 Ответить
Куколды 80 го уровня
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12.11.2024 20:48 Ответить
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12.11.2024 20:58 Ответить
Тут одна надежда в Трампе что он думал что путлеру достаточно крыма и части донбасса с ватанами.А не что он империалист и хочет снова захватить все бывшие колонии.
А путлер начал войну показал что это не так.Если трамп прекратить помощь и будет хвалить путлера значит это друг диктаторов и сам диктаторские замашки имеет.Гитлер тоже был дружественным диктатором для совка до 1941 года .Ну а что он захватывал земли так совок сказал гитлеру-главное не нападай на нас,отдай нам Польшу и Финляндию а остальное можешь захватывать.
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12.11.2024 21:19 Ответить
Чергове базікало. Французькі війська вже тут?
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12.11.2024 21:19 Ответить
к сожалению он больше не премьер министр а просто хороший человек.....так что всё это фантазии
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12.11.2024 21:26 Ответить
Після французів тепер у ухилянтів з'явилася нова надія - британці.
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12.11.2024 21:30 Ответить
Якщо є дійсно план перемагати ***** , а не ******* направо наліво як попугаю, то солдати армій Британії, Франції, Німеччини, Польщі безумовно потрібні
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12.11.2024 22:41 Ответить
Джонсон традиційно лякає Зельоне шобло. Не давав підписати капітуляцію в 2022. А тепер лякає, що не дасть і в 2025.
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12.11.2024 23:46 Ответить
британцы давно бы отправили если б кураховское водохранилище впадало в ирландское море
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13.11.2024 01:20 Ответить
Британський пендель.
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13.11.2024 07:37 Ответить
 
 