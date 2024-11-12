Британии, возможно, придется отправить войска в Украину, если Трамп сократит помощь Киеву, - Джонсон
Бывший министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритании, возможно, придется отправить свои войска в Украину, если избранный президент США Дональд Трамп сократит поддержку Киева.
Об этом Джонсон сказал GB News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.
По словам экс-премьера, Великобритании нужно будет сделать больше для защиты Киева, если Дональд Трамп сократит помощь, а Россия победит в войне. К примеру - отправить наземные войска в Украину.
Если Украина проиграет, то мы столкнемся с еще большей угрозой на наших границах, границах европейского континента. Везде, где демократия сталкивается с Россией", - подчеркнул Джонсон.
Борис Джонсон убежден: если Украина проиграет, то Россия атакует страны Балтии и Грузию, а мир также увидит последствия на Дальнем Востоке.
"В противном случае наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана из-за возрожденной России, которая угрожает разным частям Европы, и нам тогда придется платить, чтобы отправить британские войска для защиты Украины", - заявил он.
Джонсон подчеркнул, что поддержка Украины является "хорошей инвестицией" для безопасности Европы.
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а міг вбити ***** отрутою у руці - і нічого б йому не було - бо недоторканість презедента!
що зевлада мразі?
я це знаю, до чого це тут?
Британия кстати это единственная страна в Европе которая по идее защищена США
А путлер начал войну показал что это не так.Если трамп прекратить помощь и будет хвалить путлера значит это друг диктаторов и сам диктаторские замашки имеет.Гитлер тоже был дружественным диктатором для совка до 1941 года .Ну а что он захватывал земли так совок сказал гитлеру-главное не нападай на нас,отдай нам Польшу и Финляндию а остальное можешь захватывать.