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Новости Война
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Остин и Умеров обсудили обеспечение украинских воинов всем необходимым до конца 2024 года

Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил в фейсбуке.

"Проинформировал об актуальной ситуации на поле боя. Обсудили дальнейшие шаги по усилению нашей армии и обеспечение украинских воинов всем необходимым до конца года", - отметил украинский министр.

Умеров поблагодарил США за неизменную поддержку и крепкое партнерство.

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Автор: 

США (26439) Остин Ллойд (420) Умеров Рустем (507)


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забезпечення українських воїнів усім необхідним

Літаками, ракетами, дозволами бити по ворогу...
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12.11.2024 20:39 Ответить
і ядерну повернуть?
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12.11.2024 20:42 Ответить
Ну не настільки ж необхідним, майте совість
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12.11.2024 20:51 Ответить
А МО буде яйка по17 купувати. Все інше американці мають забезпечити.
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12.11.2024 20:52 Ответить
Кінець 2024 уже скоро.
Далі ЩО ?
Що конкретно підготував Умєров, який, мабуть, отримує більшу зарплату ніж Остін, для оборони України ? Я вже не кажу про звільнення окупованих територій.
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12.11.2024 21:20 Ответить
"...забезпечення українських воїнів усім необхідним до кінця року..." Джерело: https://censor.net/ua/n3519654

А в кінці року - кінець світу?
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12.11.2024 21:22 Ответить
Остін висловив подяку Стерненко??
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13.11.2024 00:14 Ответить
 
 