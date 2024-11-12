Остин и Умеров обсудили обеспечение украинских воинов всем необходимым до конца 2024 года
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил в фейсбуке.
"Проинформировал об актуальной ситуации на поле боя. Обсудили дальнейшие шаги по усилению нашей армии и обеспечение украинских воинов всем необходимым до конца года", - отметил украинский министр.
Умеров поблагодарил США за неизменную поддержку и крепкое партнерство.
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Літаками, ракетами, дозволами бити по ворогу...
Далі ЩО ?
Що конкретно підготував Умєров, який, мабуть, отримує більшу зарплату ніж Остін, для оборони України ? Я вже не кажу про звільнення окупованих територій.
А в кінці року - кінець світу?