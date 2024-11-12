Остин и Умеров обсудили обеспечение украинских воинов всем необходимым до конца 2024 года

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил в фейсбуке.

"Проинформировал об актуальной ситуации на поле боя. Обсудили дальнейшие шаги по усилению нашей армии и обеспечение украинских воинов всем необходимым до конца года", - отметил украинский министр.

Умеров поблагодарил США за неизменную поддержку и крепкое партнерство.

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