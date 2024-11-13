США доставили Украине 83% обещанных боеприпасов и 67% обещанных средств ПВО, на помощь осталось еще более $9 миллиардов, - Пентагон
Со времени принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле 2024 года США предоставили Украине 83% от обещанных боеприпасов со складов США, 67% обещанных возможностей ПВО и 60% огневых возможностей.
Об этом рассказал представитель Пентагона Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"С момента принятия дополнительного финансирования до середины октября мы доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, обещанных с наших складов. В частности, артиллерийские снаряды 155-мм калибра, GMLRS (ракеты к HIMARS - Ред.), боеприпасы к системам Patriot и NASAMS и тому подобное. Мы также доставили 67% обещанных других возможностей противовоздушной обороны, включая ракеты к Stinger и HAWK, и выполнили 60% наших обязательств по огневым средствам, включая бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра", - рассказал Райдер.
По его словам, после принятия Конгрессом дополнительного финансирования в апреле, США доставили в Украину тысячи артиллерийских снарядов, тысячи бронированных транспортных средств, тысячи ракет к HIMARS и противотанковому оружию, десятки артиллерийских систем, сотни ракет к ПВО, одну батарею Patriot и десятки других систем.
"Вместе с нашими союзниками и партнерами, мы почти завершили поставки стратегических систем противовоздушной обороны, которые мы обязались обеспечить на саммите НАТО", - добавил спикер.
Также в Пентагоне уточнили, что по состоянию на 12 ноября у США остается возможность предоставить Украине вооружений и снаряжения еще на более $9 миллиардов.
$7,1 млрд доступны по программе PDA - из них $4,3 млрд утвержденных Конгрессом в апреле, и еще $2,8 млрд, которые стали доступными после бухгалтерских перерасчетов в Минобороны США.
Еще около $2,2 млрд доступны для программы USAI, по которой США заказывают вооружение для Украины у производителей.
"Мы продолжим оказывать помощь и собираемся использовать имеющиеся средства, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое для сдерживания российской агрессии и борьбы с ней", - заявил представитель Минобороны США.
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13,8 млрд доларів - на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в Європі;26 млн доларів - на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.
А понятно он же всегда плохо считал и путал цифры...
Деж вся ця зброя?
По подіям на фронті так і не скажеш, що стільки зброї поставили в Україну.
???
4.3млрд вірний залишок з PDA 2024 року, котрий повинні були використати до 1 жовтня 2024.
Та потім адміністрація просила Конгрес подовжити термін використання.
2.8млрд не вірна сума після переоцінка PDA 2022-2023 років.
Спершу аудит знайшов 6.2млрд, з яких використано 3.4млрд
In May and June 2023, according to DOD officials, DOD notified Congress that it had misvalued ammunition, missiles, and other defense articles provided under PDA to Ukraine in fiscal years 2022 and 2023 by about $2.6 billion and $3.6 billion ($6.2 billion total), respectively.
Пізніше знайшли ще
The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and 2023
https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf
Таким чином залишок PDA 4.3млрд + 2.8млрд + 2млрд + 119млн = 9.2млрд
Конгрес виділив за 2022-2024 роки 33.3млрд PDA, станом на 13.11.2024 не використано 27%
Якщо врахувати "згорілі" 1.7млрд в 2022, то станом на 1 жовтня 2024 не використано 12.1млрд, або 36%