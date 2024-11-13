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Новости Помощь Украине
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США доставили Украине 83% обещанных боеприпасов и 67% обещанных средств ПВО, на помощь осталось еще более $9 миллиардов, - Пентагон

патрік,райдер

Со времени принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле 2024 года США предоставили Украине 83% от обещанных боеприпасов со складов США, 67% обещанных возможностей ПВО и 60% огневых возможностей.

Об этом рассказал представитель Пентагона Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"С момента принятия дополнительного финансирования до середины октября мы доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, обещанных с наших складов. В частности, артиллерийские снаряды 155-мм калибра, GMLRS (ракеты к HIMARS - Ред.), боеприпасы к системам Patriot и NASAMS и тому подобное. Мы также доставили 67% обещанных других возможностей противовоздушной обороны, включая ракеты к Stinger и HAWK, и выполнили 60% наших обязательств по огневым средствам, включая бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра", - рассказал Райдер.

По его словам, после принятия Конгрессом дополнительного финансирования в апреле, США доставили в Украину тысячи артиллерийских снарядов, тысячи бронированных транспортных средств, тысячи ракет к HIMARS и противотанковому оружию, десятки артиллерийских систем, сотни ракет к ПВО, одну батарею Patriot и десятки других систем.

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"Вместе с нашими союзниками и партнерами, мы почти завершили поставки стратегических систем противовоздушной обороны, которые мы обязались обеспечить на саммите НАТО", - добавил спикер.

Также в Пентагоне уточнили, что по состоянию на 12 ноября у США остается возможность предоставить Украине вооружений и снаряжения еще на более $9 миллиардов.

$7,1 млрд доступны по программе PDA - из них $4,3 млрд утвержденных Конгрессом в апреле, и еще $2,8 млрд, которые стали доступными после бухгалтерских перерасчетов в Минобороны США.

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Еще около $2,2 млрд доступны для программы USAI, по которой США заказывают вооружение для Украины у производителей.

"Мы продолжим оказывать помощь и собираемся использовать имеющиеся средства, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое для сдерживания российской агрессии и борьбы с ней", - заявил представитель Минобороны США.

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Автор: 

Пентагон (1451) помощь (7797)


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Топ комментарии
+4
Там и не было никогда 60 млрд для Украины. Почти все оставалось в США.
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13.11.2024 02:49
+2
Раніше https://prm.ua/rakety-atacms-ta-ponad-60-miliardiv-dolariv-u-ssha-opryliudnyly-detali-proiektu-dopomohy-ukraini/ повідомлялося , що документ передбачає надання Україні понад 60 мільярда доларів. Третина цих коштів, а саме 23,2 млрд доларів, залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів. Решту коштів розподілять так:

13,8 млрд доларів - на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в Європі;26 млн доларів - на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.
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13.11.2024 02:55
+2
Потужні слова президента про 10 процентів оказались не совсем правдой?!
А понятно он же всегда плохо считал и путал цифры...
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13.11.2024 03:21
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В Британії ніби все наче нормально.
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13.11.2024 01:55 Ответить
То есть что 52 миллиарда уже тю-тю? Шото быстро как то
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13.11.2024 02:26 Ответить
Там и не было никогда 60 млрд для Украины. Почти все оставалось в США.
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13.11.2024 02:49 Ответить
Раніше https://prm.ua/rakety-atacms-ta-ponad-60-miliardiv-dolariv-u-ssha-opryliudnyly-detali-proiektu-dopomohy-ukraini/ повідомлялося , що документ передбачає надання Україні понад 60 мільярда доларів. Третина цих коштів, а саме 23,2 млрд доларів, залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів. Решту коштів розподілять так:

13,8 млрд доларів - на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в Європі;26 млн доларів - на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.
показать весь комментарий
13.11.2024 02:55 Ответить
Потужні слова президента про 10 процентів оказались не совсем правдой?!
А понятно он же всегда плохо считал и путал цифры...
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13.11.2024 03:21 Ответить
та тільки на свою користь, і в асфальті, в тім числі
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13.11.2024 03:35 Ответить
Мало віриться в це.
Деж вся ця зброя?
По подіям на фронті так і не скажеш, що стільки зброї поставили в Україну.
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13.11.2024 07:45 Ответить
Типу:" всьо, ідітє на.уй!"
???
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13.11.2024 10:56 Ответить
"$7,1 млрд доступны по программе PDA - из них $4,3 млрд утвержденных Конгрессом в апреле, и еще $2,8 млрд, которые стали доступными после бухгалтерских перерасчетов в Минобороны США." - це не правда

4.3млрд вірний залишок з PDA 2024 року, котрий повинні були використати до 1 жовтня 2024.
Та потім адміністрація просила Конгрес подовжити термін використання.

2.8млрд не вірна сума після переоцінка PDA 2022-2023 років.
Спершу аудит знайшов 6.2млрд, з яких використано 3.4млрд
In May and June 2023, according to DOD officials, DOD notified Congress that it had misvalued ammunition, missiles, and other defense articles provided under PDA to Ukraine in fiscal years 2022 and 2023 by about $2.6 billion and $3.6 billion ($6.2 billion total), respectively.

Пізніше знайшли ще
The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and 2023

https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf

Таким чином залишок PDA 4.3млрд + 2.8млрд + 2млрд + 119млн = 9.2млрд

Конгрес виділив за 2022-2024 роки 33.3млрд PDA, станом на 13.11.2024 не використано 27%

Якщо врахувати "згорілі" 1.7млрд в 2022, то станом на 1 жовтня 2024 не використано 12.1млрд, або 36%
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13.11.2024 12:38 Ответить
 
 