США доставили Украине 83% обещанных боеприпасов и 67% обещанных средств ПВО, на помощь осталось еще более $9 миллиардов, - Пентагон

Со времени принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле 2024 года США предоставили Украине 83% от обещанных боеприпасов со складов США, 67% обещанных возможностей ПВО и 60% огневых возможностей.

Об этом рассказал представитель Пентагона Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"С момента принятия дополнительного финансирования до середины октября мы доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, обещанных с наших складов. В частности, артиллерийские снаряды 155-мм калибра, GMLRS (ракеты к HIMARS - Ред.), боеприпасы к системам Patriot и NASAMS и тому подобное. Мы также доставили 67% обещанных других возможностей противовоздушной обороны, включая ракеты к Stinger и HAWK, и выполнили 60% наших обязательств по огневым средствам, включая бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра", - рассказал Райдер.

По его словам, после принятия Конгрессом дополнительного финансирования в апреле, США доставили в Украину тысячи артиллерийских снарядов, тысячи бронированных транспортных средств, тысячи ракет к HIMARS и противотанковому оружию, десятки артиллерийских систем, сотни ракет к ПВО, одну батарею Patriot и десятки других систем.

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"Вместе с нашими союзниками и партнерами, мы почти завершили поставки стратегических систем противовоздушной обороны, которые мы обязались обеспечить на саммите НАТО", - добавил спикер.

Также в Пентагоне уточнили, что по состоянию на 12 ноября у США остается возможность предоставить Украине вооружений и снаряжения еще на более $9 миллиардов.

$7,1 млрд доступны по программе PDA - из них $4,3 млрд утвержденных Конгрессом в апреле, и еще $2,8 млрд, которые стали доступными после бухгалтерских перерасчетов в Минобороны США.

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Еще около $2,2 млрд доступны для программы USAI, по которой США заказывают вооружение для Украины у производителей.

"Мы продолжим оказывать помощь и собираемся использовать имеющиеся средства, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое для сдерживания российской агрессии и борьбы с ней", - заявил представитель Минобороны США.

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