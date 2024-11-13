Утечка документов Пентагона: Тейшейру приговорили к 15 годам тюрьмы в США

Федеральный суд Бостона приговорил американского военнослужащего Джека Тейшейру к 15 годам тюрьмы. Он раскрыл секретную информацию Пентагона о войне в Украине через онлайн-платформу Discord.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

На суде Тейшейра заявил, что ему "жаль за весь вред, который он причинил".

"Я понимаю всю свою ответственность и последствия ложатся на мои плечи", - добавил он.

Спецагент ФБР Джоди Коэн отметила, что Тейшейра "был одной из самых продуктивных утечек секретной информации в американской истории".

"Этот бывший военнослужащий Национальной гвардии грубо предал нашу страну и присягу, которую он дал, чтобы сохранить ее тайны, чтобы потешить свое эго и произвести впечатление на своих друзей", - добавила она.

Защита Тейшейры просила дать ему 11 лет заключения, поскольку тот имеет расстройства аутистического спектра и был социально изолирован в течение жизни. Поэтому он не хотел нанести вред США, а лишь информировать интернет-друзей о событиях в мире.

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Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля 2023 года.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Как сообщают американские СМИ, 21-летний Джек Тейшейра является членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.

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