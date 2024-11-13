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Утечка документов Пентагона: Тейшейру приговорили к 15 годам тюрьмы в США

Тейшейра злив документи Пентагону: йому дали 15 років тюрми

Федеральный суд Бостона приговорил американского военнослужащего Джека Тейшейру к 15 годам тюрьмы. Он раскрыл секретную информацию Пентагона о войне в Украине через онлайн-платформу Discord.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

На суде Тейшейра заявил, что ему "жаль за весь вред, который он причинил".

"Я понимаю всю свою ответственность и последствия ложатся на мои плечи", - добавил он.

Спецагент ФБР Джоди Коэн отметила, что Тейшейра "был одной из самых продуктивных утечек секретной информации в американской истории".

"Этот бывший военнослужащий Национальной гвардии грубо предал нашу страну и присягу, которую он дал, чтобы сохранить ее тайны, чтобы потешить свое эго и произвести впечатление на своих друзей", - добавила она.

Защита Тейшейры просила дать ему 11 лет заключения, поскольку тот имеет расстройства аутистического спектра и был социально изолирован в течение жизни. Поэтому он не хотел нанести вред США, а лишь информировать интернет-друзей о событиях в мире.

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Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля 2023 года.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Как сообщают американские СМИ, 21-летний Джек Тейшейра является членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.

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Автор: 

США (26598) Тейшейра Джек (10)


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Топ комментарии
+7
У США часто призначають терміни за кожен злочин окремо, особливо якщо жертви є численними або злочини систематичними. Наприклад, якщо особа вчинила 10 однакових злочинів, кожен із яких передбачає 50 років ув'язнення, загальний термін може скласти 500 років.
По такому законодавству зеленський з єрмаком мають отримати кілька мільйонів років.
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13.11.2024 09:40
+3
а у нас дважды несудимого выбрали...люди в массе недалекие,меркантильные и безпринципные.вот и выбирают любого кто наообещает золотые горы.
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13.11.2024 09:32
+3
Та не думаю, що там проблеми з кадрами) Просто п...дараси є скрізь. Принаймі у них їх хоч викривають і ліплять їм реальні терміни. У нас такий кадр би був призначений як мінімум радником в ОПі.
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13.11.2024 09:54
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А прикидався невинним дурником
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13.11.2024 09:05 Ответить
Вот вам и дерьмократия и справедливый суд США. Одного посадили на 15 лет за какие то бумажки, а второй олигарх который сдавал ***** высшие секретные документы стал президентом.
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13.11.2024 09:20 Ответить
а у нас дважды несудимого выбрали...люди в массе недалекие,меркантильные и безпринципные.вот и выбирают любого кто наообещает золотые горы.
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13.11.2024 09:32 Ответить
Причем тут Украина. Ну Украина же в мире не считается оплотом демократии. А вот США нам постоянно ставят в пример.
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13.11.2024 09:58 Ответить
А навіщо нам диваитися в бік США? Там як видно є Конгрес, є суд і справи. А що стосується зливу інформації та інших історій Трампом, призупинені у зв'язку з вибором його президентом. Справи не припинені, а призупинені. А ось в Україні президент здає спецоперацію "по вагнерівцях" ворогу, попереджає, що вбивці укрваїнців, якщо поїдуть до України, то їх затримають...а потім знімає з посади генерала Бурбу, а полковника Червінського по сфабрикованій справі довго тримав в тюрмі і засудив би, якби хоч якісь були докази. Не пишу про розміновані території, відведені ЗСУ з укриттів і знищені ракетні програми.
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13.11.2024 10:25 Ответить
Еще раз тебе говорю, что в Украине во все времена без исключения при власти были предатели, коррупционеры, воры и саботажники. И никто етому не удивляется и не скрывает. В отличии от США которые себя считают центром мировой демократии и мировым полицейским а на самом деле ето всего лишь ширма.
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13.11.2024 10:40 Ответить
У США часто призначають терміни за кожен злочин окремо, особливо якщо жертви є численними або злочини систематичними. Наприклад, якщо особа вчинила 10 однакових злочинів, кожен із яких передбачає 50 років ув'язнення, загальний термін може скласти 500 років.
По такому законодавству зеленський з єрмаком мають отримати кілька мільйонів років.
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13.11.2024 09:40 Ответить
А як людину з таким діагнозом прийняли в штат на таку посаду і довірили секретну інформацію?
У них там що, кадровий голод?
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13.11.2024 09:41 Ответить
Та не думаю, що там проблеми з кадрами) Просто п...дараси є скрізь. Принаймі у них їх хоч викривають і ліплять їм реальні терміни. У нас такий кадр би був призначений як мінімум радником в ОПі.
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13.11.2024 09:54 Ответить
В уряді Гройсмана працював такий перекладач і йогог затримали і відомо, що він і раніше декілька років працював в державних органах України на кордоном.До роботи у секретаріаті Кабміну пан Єжов кілька років працював у посольстві України в США, повідомила агенція "Українські новини".За офіційною декларацією чиновника, його дружина має громадянство Росії, а її заощадження зберігаються у московському відділенні "Сбербанку Росії".
https://www.bbc.com/ukrainian/features-42440665
А якщо взяти сьогодні уряд Зеленського, Верховну Раду чи офіс президента, то там не відшукаєте посадовця чи радника, який би не був пов'язаний з ворогом і це під час повномасштабного вторгнення. Всього декілька прикладів, де головнокомандувачем є громадянин із росії сирський, а на росії його жінка, батьки і син, який воює проти України. Керівник СБE баканов, має жінку і коханку із московії. Його підлеглі наумов-агент фсб, кулініч офіцер фсб, а гетьманцев колишній поvічник депутата сівковича, який зрадив Україну і працює на московію. А агент фсб деркач брав плівки розмови президента Порошенка і Байдена для фальсифікації, ті плівки, які зберігаються під грифами "цілком таємно", кажуть у керівника туалетними папірцями і олівців, батько якого є працівником ГРУ.

том
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13.11.2024 10:38 Ответить
Оперативно! А у нас,після заяви найвеличнішого зрадника,про те,що план контрнаступу лежав на столі ГШ росії,ще до його початку ,було хоч якесь розслідування?
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13.11.2024 11:13 Ответить
 
 