Начинаются испытания новых образцов военной зимней шапки, специального и маскировочного костюмов, - Минобороны

В Минобороны Украины объявили о начале проведения военных (опытных) испытаний новых образцов трех предметов вещевого имущества для обеспечения военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о таких предметах одежды:

костюм маскировочный (Тип 2);

шапка зимняя;

костюм специальный зимний.

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"Наша задача - обеспечить военнослужащих ВСУ надежным и современным обмундированием и экипировкой, которое будет отвечать реальным потребностям армии. Проведение испытаний является ключевым этапом этого процесса, ведь они позволят оценить, насколько новые предметы вещевого имущества соответствуют требованиям надежности и удобства в использовании. Приглашаем производителей и поставщиков присоединиться к этому процессу", - призвал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Отмечается, что технические описания для опытных партий этих предметов разработало Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны.

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В Минобороны отметили, что испытания имеют целью оценить новые образцы военного снаряжения и их соответствие требованиям современных условий службы в ВСУ. Также министерство призывает всех заинтересованных производителей и поставщиков присоединиться к процессу испытаний новых образцов военного снаряжения, что будет способствовать улучшению обеспечения ВСУ.