Начинаются испытания новых образцов военной зимней шапки, специального и маскировочного костюмов, - Минобороны
В Минобороны Украины объявили о начале проведения военных (опытных) испытаний новых образцов трех предметов вещевого имущества для обеспечения военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, речь идет о таких предметах одежды:
- костюм маскировочный (Тип 2);
- шапка зимняя;
- костюм специальный зимний.
"Наша задача - обеспечить военнослужащих ВСУ надежным и современным обмундированием и экипировкой, которое будет отвечать реальным потребностям армии. Проведение испытаний является ключевым этапом этого процесса, ведь они позволят оценить, насколько новые предметы вещевого имущества соответствуют требованиям надежности и удобства в использовании. Приглашаем производителей и поставщиков присоединиться к этому процессу", - призвал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Отмечается, что технические описания для опытных партий этих предметов разработало Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны.
В Минобороны отметили, что испытания имеют целью оценить новые образцы военного снаряжения и их соответствие требованиям современных условий службы в ВСУ. Также министерство призывает всех заинтересованных производителей и поставщиков присоединиться к процессу испытаний новых образцов военного снаряжения, что будет способствовать улучшению обеспечения ВСУ.
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Можу припустити що ці шапки зроблені з матеріалів, для захисту операторів переносних РЕБів.....
По іншому, мені важко уявити для чого це робиться....