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Начинаются испытания новых образцов военной зимней шапки, специального и маскировочного костюмов, - Минобороны

Зимовий одяг для військових

В Минобороны Украины объявили о начале проведения военных (опытных) испытаний новых образцов трех предметов вещевого имущества для обеспечения военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о таких предметах одежды:

  • костюм маскировочный (Тип 2);
  • шапка зимняя;
  • костюм специальный зимний.

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"Наша задача - обеспечить военнослужащих ВСУ надежным и современным обмундированием и экипировкой, которое будет отвечать реальным потребностям армии. Проведение испытаний является ключевым этапом этого процесса, ведь они позволят оценить, насколько новые предметы вещевого имущества соответствуют требованиям надежности и удобства в использовании. Приглашаем производителей и поставщиков присоединиться к этому процессу", - призвал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Отмечается, что технические описания для опытных партий этих предметов разработало Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны.

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В Минобороны отметили, что испытания имеют целью оценить новые образцы военного снаряжения и их соответствие требованиям современных условий службы в ВСУ. Также министерство призывает всех заинтересованных производителей и поставщиков присоединиться к процессу испытаний новых образцов военного снаряжения, что будет способствовать улучшению обеспечения ВСУ.

Автор: 

Минобороны (9321) одежда (161) военнослужащие (6132)


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Топ комментарии
+7
3 рік.. 3 зима..лише починаються випробування
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13.11.2024 12:02
+6
Куди вони спішать? Ще ж навіть зима не почалась!
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13.11.2024 12:20
+5
не п*ть - робіть
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13.11.2024 11:58
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не п*ть - робіть
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13.11.2024 11:58 Ответить
3 рік.. 3 зима..лише починаються випробування
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13.11.2024 12:02 Ответить
Куди вони спішать? Ще ж навіть зима не почалась!
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13.11.2024 12:20 Ответить
Потужно. Дуже потожно. Це замість балістичних ракет, я так розумію.
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13.11.2024 12:26 Ответить
Потужно , на третьемо году войны начали испытывать ШАПКУ ! Пока до обуви дойдёт, лет десь пройдёт.
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13.11.2024 12:29 Ответить
Тепер лише залишиться закидати москальню шапками, і перемога за нами....
Можу припустити що ці шапки зроблені з матеріалів, для захисту операторів переносних РЕБів.....
По іншому, мені важко уявити для чого це робиться....
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13.11.2024 13:40 Ответить
Все МО одягнути в оті обновки і вивезти на ''0" - нехай випробовують. Хоч якась буде користь від тих зелених дармоїдів!
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13.11.2024 12:31 Ответить
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13.11.2024 12:48 Ответить
Все одно на складах нічого немає, особливо за розміром і всі купують у військторгах
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13.11.2024 12:50 Ответить
шапку будут тестировать стефанчук и 95 квартал
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13.11.2024 13:14 Ответить
Наш ответ на кацапскую шапочку из фольги!
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13.11.2024 13:34 Ответить
 
 