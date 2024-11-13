Как минимум 12 "Шахедов" залетели ночью на территорию Беларуси, - "Беларускі Гаюн"

Этой ночью, 13 ноября, во время обстрела оккупантами Украины в Беларусь залетели по меньшей мере 12 "Шахедов".

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано не менее 12 заходов российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в Беларусь из Украины. Дроны залетали на Брагин, Гомель и Речицу, и неоднократно проходили через "белорусский коридор"", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ночью на территорию Беларуси залетели 10 "Шахедов", - "Беларускі Гаюн"

Так, первый заход был в 22:09 в районе Брагина и далее выход обратно на Черниговщину с повторным заходом уже в "коридор", и далее на Киевщину. Отмечается, что за ночь "Шахеды" заходили в 23:14, 02:58, 03:35, 04:49, 05:05, 05:40, 06:10, 06:58, 07:10, 07:59 и 08:10.

Также в 07:10 дрон был замечен к северу от Речицы, он двигался курсом на Светлогорск/Бобруйск. То есть он был в 70 км от границы. Далее он сделал круг и вылетел на Киевское водохранилище, суммарно пролетев над Беларусью около 200 км.

Читайте: В Беларуси ночью работала ПВО: залетели по меньшей мере 10 "шахедов", - Беларускі Гаюн

"Беларускі Гаюн" отмечает, что за ночь по меньшей мере 2 дрона были потеряны в Беларуси, что подтверждают и Воздушные силы ВСУ.

Стоит заметить, что это была уже четвертая ночь подряд, когда в Беларусь массированно залетали "Шахеды" оккупантов, и впервые за эти дни Беларусь поднимала авиацию. Истребитель из Барановичей взлетел около 07:40 утра и вернулся на базу в 08:45.