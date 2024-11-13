Пентагон о "мирном плане" Трампа создать буферную зону в Украине: "Не будем спекулировать"
В Министерстве обороны США отказались комментировать возможные намерения в "мирном плане" новоизбранного президента Дональда Трампа создать буферную зону там, где сейчас простирается фронт в Украине.
Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я не собираюсь спекулировать или прибегать к гипотезам относительно следующей администрации", - отметил он, напомнив предыдущие заявления главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Украина имеет значение, и что безопасность нашей страны важна для Запада.
Райдер подчеркнул, что задача США сейчас - сосредоточиться на военной поддержке Украины и на текущей ситуации на поле боя.
Он добавил, что США планируют и дальше поддерживать тесную коммуникацию со своими союзниками и партнерами по российско-украинской войне.
"Сейчас и в дальнейшем мы будем сосредоточены на поставленной задаче - помочь Украине защититься от российской агрессии. Но относительно того, что может предвещать будущее, я просто не собираюсь спекулировать или вдаваться в гипотезу", - резюмировал Райдер.
Напомним, издание The Telegraph сообщило, что в рамках нового "мирного плана" Дональда Трампа британские и европейские войска могут быть отправлены в Украину для размещения на 800-мильной (1200-километровой) буферной зоне между российской и украинской армиями.
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А що має хвилювати нас, чи не виявиться, що європейськими військами стануть угорці, серби та ще якась проросійська сволота. Або взагалі - *********. Мало нам ОБСЄ, котре складаючись масово з росіян роками інспектували лише ресторани, готелі та повій на окупованих територіях?