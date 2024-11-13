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Новости Война
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Пентагон о "мирном плане" Трампа создать буферную зону в Украине: "Не будем спекулировать"

Пентагон прокоментував мирний план Дональда Трампа про створення буферної зони між Україною та РФ

В Министерстве обороны США отказались комментировать возможные намерения в "мирном плане" новоизбранного президента Дональда Трампа создать буферную зону там, где сейчас простирается фронт в Украине.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не собираюсь спекулировать или прибегать к гипотезам относительно следующей администрации", - отметил он, напомнив предыдущие заявления главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Украина имеет значение, и что безопасность нашей страны важна для Запада.

Райдер подчеркнул, что задача США сейчас - сосредоточиться на военной поддержке Украины и на текущей ситуации на поле боя.

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Он добавил, что США планируют и дальше поддерживать тесную коммуникацию со своими союзниками и партнерами по российско-украинской войне.

"Сейчас и в дальнейшем мы будем сосредоточены на поставленной задаче - помочь Украине защититься от российской агрессии. Но относительно того, что может предвещать будущее, я просто не собираюсь спекулировать или вдаваться в гипотезу", - резюмировал Райдер.

Напомним, издание The Telegraph сообщило, что в рамках нового "мирного плана" Дональда Трампа британские и европейские войска могут быть отправлены в Украину для размещения на 800-мильной (1200-километровой) буферной зоне между российской и украинской армиями.

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Пентагон (1451) США (26598) Трамп Дональд (5187)


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А за втачені території пентагон заплатить? Гаранти дідькові!
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13.11.2024 16:03 Ответить
Потужний Янєлох Боневтікович заплатить, який казав, що гаранти йому інвест клімат руйнують попередженнями про вторгнення.
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13.11.2024 16:06 Ответить
Трамп забув лише про одне - запитати британців та європейців, чи готові вони відправити війська в "буферну зону"? На 1200км. їх треба до біса. Але Донні це не хвилює.
А що має хвилювати нас, чи не виявиться, що європейськими військами стануть угорці, серби та ще якась проросійська сволота. Або взагалі - *********. Мало нам ОБСЄ, котре складаючись масово з росіян роками інспектували лише ресторани, готелі та повій на окупованих територіях?
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13.11.2024 16:05 Ответить
Вважаю цей "план" утопією, тому обговорювати це, взагалі немає сенсу.
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13.11.2024 16:20 Ответить
Не думаю, що мадярів і сербів вистачить, а ********* не канають, бо вони з кацапами один народ і союзна держава. Мабуть, запросять північнокорейців і хунти з малі і хто ще там кацапські клієнти з людожерів.
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13.11.2024 17:42 Ответить
....іншими словами - зливаємо країну , бо забруднили памперси..... і торгуємо нафтою........
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13.11.2024 18:38 Ответить
 
 