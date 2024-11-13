Европейские союзники Украины все чаще поддерживают идею переговоров о "земле в обмен на мир", - WP

Партнеры Украины в европейских странах все чаще склоняются к мысли, что война завершится только путем переговоров между Киевом и Москвой. На Западе считают, что Украина якобы может уступить оккупированные РФ территории в обмен на гарантии безопасности.

Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на слова десяти бывших и действующих дипломатов стран ЕС и НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обсуждение темы переговоров приобрело еще "большую актуальность" после победы на выборах в США Дональда Трампа, который заявил, что быстро закончит войну, не уточнив, как именно, и дал понять, что может поддержать соглашение, которое оставит часть захваченных территорий Украины под контролем России.

Также в Европе дискуссии "за закрытыми дверями" также подпитываются мрачной ситуацией на поле боя, где украинские войска держат оборону, и опасениями относительно уменьшения финансирования со стороны США.

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Принцип "земля в обмен на мир"

По словам собеседников издания, несмотря на заявления о неизменной поддержке, некоторые союзники Украины все чаще ищут возможности для начала переговоров между Киевом и Москвой, хотя точные условия таких соглашений пока непонятны.

"Европейские и НАТОвские чиновники признают, что разговоры о территориальных уступках уже не вызывают столько удивления, как раньше, и дипломаты формулируют их не как "земля в обмен на мир", а скорее как "земля в обмен на безопасность Украины", - пишут журналисты.

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"Я думаю, что все более-менее пришли к этому выводу, но трудно говорить об этом публично, потому что это было бы способом сказать, что мы собираемся вознаграждать агрессию", - заявил бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро.

По словам неназванного западного чиновника, такой вариант больше не рассматривают как крайнюю меру.

Однако, как отмечает WP, пока непонятно, каким именно будет соглашение, поскольку дипломаты рассматривают различные "мирные планы", появившиеся после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украине нужны "рычаги влияния"

Отмечается, что Россия контролирует примерно пятую часть Украины, в частности Донецкую область и оккупированный Крым. Если линию фронта заморозят или определят новое разграничение, это будет означать, что Украина потеряет эту часть своей территории.

По словам источников издания, европейские лидеры не знают "как команда Трампа захочет играть". Хотя они надеются, что новая администрация президента США заставит Россию сесть за стол переговоров, существуют опасения, что она может поставить Украину в сложное положение, прекратив финансовую помощь.

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Европейские политики говорят, что они должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она имела рычаги влияния, если переговоры все же начнутся. Они также хотят избежать ситуации, когда новая администрация Трампа будет настаивать на заключении соглашения.

Борьба за поддержку Украины во время президентства Трампа

Дипломат ЕС сказал изданию, что идея мирного урегулирования через переговоры постепенно набирает популярность, хотя большинство обсуждений происходят за кулисами. Он добавил, что на этих переговорах никто не говорил: "Мы должны отказаться от Донбасса".

"Европейские страны увеличили расходы на оборону и финансирование Украины, пытаясь убедить Трампа не менять свою политику. Им придется вести сложную борьбу за поддержку Украины на долгосрочную перспективу, учитывая слабую экономику и политическую нестабильность в таких странах, как Франция и Германия", - пишет WP.

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В то же время журналисты отмечают, что урегулирование войны пока остается недостижимым, поскольку Россия не отказалась от своих требований, а политика Трампа в отношении Украины пока непонятна.

Также нет единого взгляда на то, какие гарантии безопасности могут быть приемлемыми для Украины, а среди европейских лидеров существуют "50 оттенков серого" относительно того, как должны проходить переговоры.

Европейские политики не могут прийти к согласию относительно гарантий безопасности для Украины, а ключевые союзники, в частности США и Германия, отказываются приглашать Украину в НАТО.

В то же время Кремль требует полной капитуляции Украины и соблюдения нейтралитета, заявляя, что без этого невозможны добрососедские отношения с Россией.

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Кроме того, перед началом любых переговоров Россия хочет вернуть себе всю Курскую область, где украинские войска захватили земли во время операции летом, чтобы удержать российскую территорию вне стола переговоров.

Официальная позиция Киева относительно победы заключается в том, что для этого российские войска должны покинуть всю территорию Украины.

"Мы не против переговоров, но важен момент, рычаги влияния, которые имеет Украина, и то, что она получит взамен", - добавил один из неназванных дипломатов издания.