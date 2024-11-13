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Новости
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Европейские союзники Украины все чаще поддерживают идею переговоров о "земле в обмен на мир", - WP

Європейські союзники України дедалі частіше підтримують ідею переговорів про

Партнеры Украины в европейских странах все чаще склоняются к мысли, что война завершится только путем переговоров между Киевом и Москвой. На Западе считают, что Украина якобы может уступить оккупированные РФ территории в обмен на гарантии безопасности.

Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на слова десяти бывших и действующих дипломатов стран ЕС и НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обсуждение темы переговоров приобрело еще "большую актуальность" после победы на выборах в США Дональда Трампа, который заявил, что быстро закончит войну, не уточнив, как именно, и дал понять, что может поддержать соглашение, которое оставит часть захваченных территорий Украины под контролем России.

Также в Европе дискуссии "за закрытыми дверями" также подпитываются мрачной ситуацией на поле боя, где украинские войска держат оборону, и опасениями относительно уменьшения финансирования со стороны США.

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Принцип "земля в обмен на мир"

По словам собеседников издания, несмотря на заявления о неизменной поддержке, некоторые союзники Украины все чаще ищут возможности для начала переговоров между Киевом и Москвой, хотя точные условия таких соглашений пока непонятны.

"Европейские и НАТОвские чиновники признают, что разговоры о территориальных уступках уже не вызывают столько удивления, как раньше, и дипломаты формулируют их не как "земля в обмен на мир", а скорее как "земля в обмен на безопасность Украины", - пишут журналисты.

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"Я думаю, что все более-менее пришли к этому выводу, но трудно говорить об этом публично, потому что это было бы способом сказать, что мы собираемся вознаграждать агрессию", - заявил бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро.

По словам неназванного западного чиновника, такой вариант больше не рассматривают как крайнюю меру.

Однако, как отмечает WP, пока непонятно, каким именно будет соглашение, поскольку дипломаты рассматривают различные "мирные планы", появившиеся после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украине нужны "рычаги влияния"

Отмечается, что Россия контролирует примерно пятую часть Украины, в частности Донецкую область и оккупированный Крым. Если линию фронта заморозят или определят новое разграничение, это будет означать, что Украина потеряет эту часть своей территории.

По словам источников издания, европейские лидеры не знают "как команда Трампа захочет играть". Хотя они надеются, что новая администрация президента США заставит Россию сесть за стол переговоров, существуют опасения, что она может поставить Украину в сложное положение, прекратив финансовую помощь.

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Европейские политики говорят, что они должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она имела рычаги влияния, если переговоры все же начнутся. Они также хотят избежать ситуации, когда новая администрация Трампа будет настаивать на заключении соглашения.

Борьба за поддержку Украины во время президентства Трампа

Дипломат ЕС сказал изданию, что идея мирного урегулирования через переговоры постепенно набирает популярность, хотя большинство обсуждений происходят за кулисами. Он добавил, что на этих переговорах никто не говорил: "Мы должны отказаться от Донбасса".

"Европейские страны увеличили расходы на оборону и финансирование Украины, пытаясь убедить Трампа не менять свою политику. Им придется вести сложную борьбу за поддержку Украины на долгосрочную перспективу, учитывая слабую экономику и политическую нестабильность в таких странах, как Франция и Германия", - пишет WP.

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В то же время журналисты отмечают, что урегулирование войны пока остается недостижимым, поскольку Россия не отказалась от своих требований, а политика Трампа в отношении Украины пока непонятна.

Также нет единого взгляда на то, какие гарантии безопасности могут быть приемлемыми для Украины, а среди европейских лидеров существуют "50 оттенков серого" относительно того, как должны проходить переговоры.

Европейские политики не могут прийти к согласию относительно гарантий безопасности для Украины, а ключевые союзники, в частности США и Германия, отказываются приглашать Украину в НАТО.

В то же время Кремль требует полной капитуляции Украины и соблюдения нейтралитета, заявляя, что без этого невозможны добрососедские отношения с Россией.

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Кроме того, перед началом любых переговоров Россия хочет вернуть себе всю Курскую область, где украинские войска захватили земли во время операции летом, чтобы удержать российскую территорию вне стола переговоров.

Официальная позиция Киева относительно победы заключается в том, что для этого российские войска должны покинуть всю территорию Украины.

"Мы не против переговоров, но важен момент, рычаги влияния, которые имеет Украина, и то, что она получит взамен", - добавил один из неназванных дипломатов издания.

Автор: 

переговоры (4933) США (26598) Трамп Дональд (5187) переговоры с Россией (960)


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Топ комментарии
+15
Відкрите пісьмо Трампу, - "Міняю Крим на Аляску. Ванкувер нє прєдлагать. Бо це вже Канада".

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13.11.2024 22:06
+12
© Якщо країна, обираючи між війною та ганьбою, обирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу
[Уінстон Черчилль]
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13.11.2024 22:24
+11
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку - угода, підписана в Мюнхені 30 вересня 1938 року прем'єр-міністром Британії Невілом Чемберленом, прем'єр-міністром Французької республіки Едуаром Даладьє, райхсканцлером Третього Райху Адольфом Гітлером та прем'єр-міністром Королівства Італія Беніто Муссоліні.

Основний зміст угоди:

Судетську область відокремлюють від Чехословаччини та передають Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня.

Усе майно, зокрема зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці.

Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.

У березні 1939 року Перша словацька республіка, пронацистська маріонеткова держава, проголосила свою незалежність. Невдовзі після цього Гітлер відмовився від своїх урочистих обіцянок поважати цілісність Чехословаччини, вторгшись до Чехії та перетворивши її на протекторат Богемії та Моравії. Це дало Німеччині повний контроль над тим, що залишилося від Чехословаччини, зокрема її значним військовим арсеналом, який згодом відіграв важливу роль під час вторгнення Німеччини в Польщу та Францію.

Мюнхенський договір став останнім кроком в політиці «умиротворення», котру сповідували керівники Франції та Великої Британії по відношенню до експансіоністськи налаштованого Гітлера. Всі намагання Британії і Франції «замирити» Гітлера виявились марними - 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на «вільне місто» Данциг (нині - Гданськ), 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край (Мемель), а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої Світової війни.
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13.11.2024 22:09
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Правила форума Совет форумчан
ок. + повернення ядерки.
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13.11.2024 21:56 Ответить
Відкрите пісьмо Трампу, - "Міняю Крим на Аляску. Ванкувер нє прєдлагать. Бо це вже Канада".

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13.11.2024 22:06 Ответить
Аляску американці офіційно купили. Навіщо взагалі про неї згадувати?
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13.11.2024 22:19 Ответить
А Украина получила свою территорию официально после распада СССР и что дальше?
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13.11.2024 23:11 Ответить
Нічого. Я і кажу - приклад зовсім не логічний. Аляска не окупована, ніхто претензій по її приналежності не пред'являє, чукчів з ескімосами ніхто одним народом не називає.
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13.11.2024 23:31 Ответить
А если они вдруг появятся, эти претензии, то их будет достаточно, чтобы претендовать на эти территории? Иметь право на это? На агрессию, оккупацию? Поясните тогда уж свою логику.
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13.11.2024 23:54 Ответить
Ні. Недостатньо.
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13.11.2024 23:57 Ответить
Краткость - сестра таланта.
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14.11.2024 00:10 Ответить
Поясняю: если кацап высадится на Аляске, американские военослужащие массово напялят на себя руснявые погоны и присягнут козлостану, то да, Аляску придется отдать сроисе.
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14.11.2024 00:21 Ответить
Что за бред? С чего вдруг? Где вас такой логике учили? И праву международному. В мaцкве?
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14.11.2024 00:25 Ответить
Присягнувшие оккупантам - коллаборационисты и сепаратисты, со всеми вытекающими.
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14.11.2024 00:28 Ответить
Бред смотрит на вас из зеркала. Международное право, к сожалению, работает только у тех, кто может его силой поддерживать. Украина в 14м году не смогла - лишилась Крыма. Не сможет остановить козломордых в Донецкой области - потеряет Донбасс.
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14.11.2024 00:32 Ответить
Понятно. У вас чисто кaцапская логика. Имеет значение только "право сильного". Может у дикарей кaцапов такое представление (средневековое) о международном праве, а вот у остального мира - это не так. И Крым, как и остальные территории - это Украина.
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14.11.2024 09:30 Ответить
данунафиг! там ХОЛОДНО!
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14.11.2024 12:15 Ответить
Земля в обмін на повернення Ядерного статусу і ЯЗ для України...мабуть цих партнерів це теж не здивує
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13.11.2024 22:00 Ответить
А що дасть ядерна зброя? Пакистан та Індія ядерні, і що?
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13.11.2024 22:22 Ответить
Те що по Ісламабаду і Делі крилаті ракети летіли невідомо коли, а по неядерному Києву сьогодні.
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13.11.2024 22:41 Ответить
Для Делі та Ісламабаду нічого не змінилося. Не зміниться і для Києва і Москви.
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13.11.2024 22:50 Ответить
Для любой страны, обладающей ядерным оружием, меняется многое. Потому что любой, кто захочет на такую страну напасть, будет очень много и долго думать.
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13.11.2024 23:49 Ответить
Ядерное оружие - это оружие сдерживания. Это фактор, влияющий на принятие решений. В первую очередь в логове врагов Украины - в мацкве.
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13.11.2024 23:14 Ответить
У Москви є ядерна зброя. Як це впливає на рішення в Києві? Ніяк. Чому зворотний варіант буде іншим?
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13.11.2024 23:26 Ответить
Зато это влияет на решения в Вашингтоне, Берлине, Лондоне, которые никак не решаются разрешить дальнобойные удары по рaшке. И даже не хотят сбивать дроны. А значит ядерное оружие москвы влияет не в пользу Украины.
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13.11.2024 23:47 Ответить
Я про це і кажу. рф ні в кого дозволу не питає. Значить ядерна зброя Києва нічого не змінить.
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13.11.2024 23:55 Ответить
То есть наличие ядерного оружия у стран НАТО никак не повлияет на решение путина напасть на НАТО, правильно я понимаю вашу логику? Да, как насчет нерешительности стран НАТО, боязни эскалации в противостоянии с ядерной рф?
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14.11.2024 00:02 Ответить
Я не про НАТО кажу, а про війну України з рф. У цій війні для України ядерна зброя нічого не змінить.
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14.11.2024 00:23 Ответить
Вы не объяснили почему. Не привели аргументов. Не ответили на мои. Значит возразить вам нечем.
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14.11.2024 00:30 Ответить
Ви не пояснили як ядерна зброя допоможе Україні (не Берліну чи НАТО) у цій конкретній війні. Значить заперечити вам нічим.
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14.11.2024 00:40 Ответить
ви імітуєте недоумство чи дійсно не розумієте?
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14.11.2024 01:21 Ответить
Воно-кацапський бот. Сіє зневіру і паніку тут давно.
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14.11.2024 02:25 Ответить
Припустимо ви змінили Зеленського і у вас з'явилася ядерна зброя. Ваші дії?
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14.11.2024 07:28 Ответить
подвою її. А потім потрою.
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14.11.2024 23:59 Ответить
Не вийде. Гроші скінчилися...
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15.11.2024 00:49 Ответить
Объясните тогда, зачем вообще нужно ядерное оружие, если оно ни на что не влияет? Почему все кто им обладают наращивают количество боеголовок? И очень не хотят, чтобы ядерное оружие появилось еще у кого-нибудь.
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14.11.2024 09:34 Ответить
Я ж не проти ядерної зброї. Штука корисна. Але на цю конкретну війну воно ніяк не вплине.
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14.11.2024 09:43 Ответить
Конечно же повлияет. В случае ядерного удара со стороны рф Украина будет иметь возможность ответить. И в рф будут это понимать. Во всём мире это понимают. Поэтому стараются либо обладать ЯО, либо вступать в союзы государств, обладающих ЯО.
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14.11.2024 10:21 Ответить
Зараз Україні нічим відповісти, але рф ядерну зброю не застосовує. Так що нічого не зміниться.
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14.11.2024 10:37 Ответить
Не применяет, но Украине не дают много оружия и не разрешают бить далеко вглубь рф, избегая "эскалации" из-за обладания рф яо. Потому что в критической ситуации рф вполне может его применить. Читали новую доктрину *****-путина? Так влияет ЯО или нет?
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14.11.2024 10:51 Ответить
Не потрібно змінювати питання. Отримання Україною ядерної зброї не вплине на хід війни.
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14.11.2024 12:53 Ответить
Понятно. То есть обладание рф ядерным оружием имеет влияние и значение. А обладание ЯО Украиной - не имеет и не будет иметь. С тобой всё ясно, kpeмлебот. Твоя задача - внушать всем, что ЯО Украине не нужно, ни на что не повлияет и т.д. Остальные комменты по другим темам тоже подтверждают твою ботосущность.
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14.11.2024 13:19 Ответить
Припустимо ви змінили Зеленського і у вас з'явилася ядерна зброя. Ваші дії?
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14.11.2024 14:09 Ответить
Что значит "ваши действия"? Кто вам сказал, что появление ЯО непременно означает какое-то действие, например атаку этим ЯО по территории рф? С самого начала я писал о том, что ЯО - это прежде всего аргумент и фактор, влияющий на принятие решения. Например в 2025 году Украину принуждают к подписанию "мирного соглашения" без каких-либо серьезных гарантий. А через несколько лет ***** опять решит напасть. Так вот будет ли влиять на это решение наличие или отсутствие у Украины ЯО, количество боеголовок и т.д.? Очевидно - будет.
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14.11.2024 16:04 Ответить
Давайте закінчимо з першим питанням. Ви згодні, що поява в України ядерної зброї не вплине на хід війни? Ось цієї війни, а не майбутньої.
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14.11.2024 17:00 Ответить
Нет, не согласен. Безусловно повлияет. Полная победа paшkи над Украиной будет фактически невозможна. Угрозы применения ЯО со стороны рф значительно снизят свой эффект. Украина будет более свободна и решительна в применении своих конвенциональных средств ведения войны, в том числе на территории рф.
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14.11.2024 18:01 Ответить
Зараз Україна не вільна у застосуванні своїх конвенціональних засобів ведення війни?
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14.11.2024 19:11 Ответить
Конечно нет. Всегда есть риск при определенных условиях ядерного удара со стороны рф. И Украина будет это учитывать и ее союзники уже это учитывают. При таком раскладе Украине нечем будет ответить. Наличие ЯО даёт бОльшую свободу действий и автоматически рисует красные линии для врага.
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14.11.2024 20:36 Ответить
Конечно нет. Всегда есть риск при определенных условиях ядерного удара со стороны рф.

Наприклад?
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14.11.2024 20:39 Ответить
Доктрину *********** читали от 25.09.2024?
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14.11.2024 20:46 Ответить
Яку ціль ЗСУ не можуть атакувати, бо у відповідь піде ядерний удар?
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14.11.2024 20:49 Ответить
Ну что же вы тугая такая? Причем здесь конкретная цель? Это может быть набор целей. Это может быть общая ситуация (не в пользу рф разумеется)., складывающаяся на фронте. Например ВСУ удастся критически уменьшить авиапарк рашки, перейти в контрнаступление и т.д. Только один человек в рф будет определять, созрели условия для удара или нет. Недавно проходила информация, что ********** вполне собирался нанести тактический ядерный удар в 2022, когда Украине удавалось освобождать свои территории (в Херсонской, Харьковской областях). Но подействовали угрозы из Вашингтона. Что будет в будущем, какие и когда будут приниматься решения, при каких условиях, этого не знает никто.
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14.11.2024 21:30 Ответить
Это может быть общая ситуация (не в пользу рф разумеется)., складывающаяся на фронте. Например ВСУ удастся критически уменьшить авиапарк рашки, перейти в контрнаступление и т.д.

Тобто (перебільшую) ЗСУ штурмують Москву і путлер завдає ядерного удару. А якщо в України буде ядерна зброя, то він побоїться це зробити?
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14.11.2024 23:24 Ответить
Якби у нас була ядерна зброя на нас би не напала русня. Ядерна зброя стримує інші країни не даючи прийняти активну участь у війні.
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14.11.2024 11:52 Ответить
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13.11.2024 22:00 Ответить
а хто буде гарантом і що буде в випадку наступного нападу кацапів ? пекельні санкції вже були .
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13.11.2024 22:00 Ответить
Ничего зря не делается. А если делается зря, значит мы чего то не замечаем.
В нужное, им, время покажут два десятка договоров о взаимной безопасности. Которые подписывал клоун.
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13.11.2024 22:58 Ответить
повісьте ці договори на той самий цвях де висить меморандум . він нам дуже допоміг .
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13.11.2024 23:29 Ответить
Да, хоть использовать по назначению. Других не будет. Может быть Трамп даст личную гарантию. Но ведь и Джонсонюк обещал жениться, когда отговаривал от переговоров в Стамбуле.
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13.11.2024 23:34 Ответить
Два вови не договороспроможні
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13.11.2024 22:00 Ответить
Меркелізація і шольцолізація всієї Європи.
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13.11.2024 22:03 Ответить
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку - угода, підписана в Мюнхені 30 вересня 1938 року прем'єр-міністром Британії Невілом Чемберленом, прем'єр-міністром Французької республіки Едуаром Даладьє, райхсканцлером Третього Райху Адольфом Гітлером та прем'єр-міністром Королівства Італія Беніто Муссоліні.

Основний зміст угоди:

Судетську область відокремлюють від Чехословаччини та передають Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня.

Усе майно, зокрема зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці.

Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.

У березні 1939 року Перша словацька республіка, пронацистська маріонеткова держава, проголосила свою незалежність. Невдовзі після цього Гітлер відмовився від своїх урочистих обіцянок поважати цілісність Чехословаччини, вторгшись до Чехії та перетворивши її на протекторат Богемії та Моравії. Це дало Німеччині повний контроль над тим, що залишилося від Чехословаччини, зокрема її значним військовим арсеналом, який згодом відіграв важливу роль під час вторгнення Німеччини в Польщу та Францію.

Мюнхенський договір став останнім кроком в політиці «умиротворення», котру сповідували керівники Франції та Великої Британії по відношенню до експансіоністськи налаштованого Гітлера. Всі намагання Британії і Франції «замирити» Гітлера виявились марними - 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на «вільне місто» Данциг (нині - Гданськ), 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край (Мемель), а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої Світової війни.
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13.11.2024 22:09 Ответить
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13.11.2024 23:03 Ответить
История - не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков» Установленный источник.В. О. Ключевский
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13.11.2024 23:40 Ответить
До Ключевського подібну фразу казав Гегель.
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14.11.2024 00:00 Ответить
У методичках кацапських ботів-Ключевський.
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14.11.2024 02:30 Ответить
і взагалі не домовлятись ..просто сказати - ми повертаємо собі ядерну зброю і всі сили кинути на це ..
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13.11.2024 22:11 Ответить
Неа. Треба домовлятися. Кроме ядерной зброї потрібні гроші на её содержание.
"Хочешь разорить маленькую страну, подари ей броненосец" якобы Черчиль. (вариант белый слон)
Или новый налог +10% от доходов на развитие ядерного оружия.
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13.11.2024 23:04 Ответить
Союзники, в т.ч. і європейські надзюрили на будапештський меморандум. Може союзники задля миру поступляться своїми територіями?! Маючи таких друзів і ворогів не потрібно.......
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13.11.2024 22:11 Ответить
© Якщо країна, обираючи між війною та ганьбою, обирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу
[Уінстон Черчилль]
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13.11.2024 22:24 Ответить
Вінстон, а не уінстон.
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14.11.2024 10:48 Ответить
Ганьбу мудрий нарід наобирав у 2019, все що маємо зараз це логічні жахливі наслідки обраної тоді па пріколу ЗЕленої ганьби. В 2019 до влади прийшла команда ліквідаторів української державності. Спочатку вони намагалися повернути Україну під російський вплив політичним шляхом формулами Штайнмаєра, зазиранням ***** в очко. А коли це не вийшло включили план Б, нафаршували всю вертикаль влади агентами кремля, зупинили нашу оборонку та влаштували "шашличкі" 24.02.2022. І тепер ***** отримав все те, що мріяв отримати політичним шляхом в 2019-2020 роках, якби тоді слугам кремля вдалося провести вибори в ЛуганДонє після підписання формули Штайнмаєра.
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14.11.2024 11:44 Ответить
Лінія розмежування на Донбасі вже була,тепер буде по теперішній лінії фронту,потім по Дніпру,а остання вже буде по Тисі!
Дуже гарний план в обмін на гарантії безпеки ...Росії?
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13.11.2024 22:33 Ответить
Ці неназвані західні чиновники є плодом фантазії кацапських агентів,перед якими стоїть задача впроваджувати в суспільство думки про можливість винагороди агресора за рахунок захоплених територій.
Але хер вам!
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13.11.2024 22:40 Ответить
Пора називати призвища тих говорунів . Занадто багато поставлено на карту, щоб користуватись методом ОДНА БАБА СКАЗАЛА.
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13.11.2024 22:46 Ответить
Земля в обмен на мир, не будет ни земли, ни мира.
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13.11.2024 22:50 Ответить
Нам и тут наср налажено.
Зачем упирались с 22-го, чтобы сейчас опять вернуться к переговорам?
Да, да. Знаю. "Мало ли что вам Джонсон обещал"
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13.11.2024 23:07 Ответить
Трамп просто, як і Байден з Саллі, буде созерцать. А після 20 січня скаже Бубону - ну хто ви такі, щоб за вас вписуватись, ратифікуйте стамбульський договорняк і не морочіть голову. На це йому вистачить не 24 години а 15 хвилин.
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13.11.2024 23:18 Ответить
Це як - 603700 кв км в обмін на мир?
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13.11.2024 23:58 Ответить
Безымяные "бывшие и действующие" дипломаты. Ну то есть может быть это сказал бывший третий секретарь посольства Венгрии в Индонезии. Или нынешний атташе по культуре посольства Словакии на сраисе. В то время, как все , от Шольца до Мелони и от Калас до Дуды говорят, что мир должен быть справедливым, таким как его видит Украина. Но говнометы в комментариях уже заявили зраду, как обычно.
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14.11.2024 00:29 Ответить
А вони сказали які саме землі своїх країн запропонують пітуну?
Острів Корсику? Місто Мюнхен? Може Валенсію чи Мілан?
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14.11.2024 01:29 Ответить
Та вже міняли Крим на мир потім ОРДЛО на мир і шо помогло?Нічого цих мизамирних дятлів історія не вчить.Якщо ще Європа почне підгавкувати Трампу з його миром то вже нічого не лишається крім відновлення ядерної зброї і перетворення українських АЕС на воєнні фортеці.
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14.11.2024 02:49 Ответить
"уступить оккупированные РФ территории"
"что Россия контролирует примерно пятую часть Украины...Если линию фронта заморозят или определят новое разграничение, это будет означать, что Украина потеряет эту часть своей территории."

А вообще питон сможет переварить сожранное? Населенные пункты разрушены(ими же), земля в минах и снарядах. Такое впечатление, что там для показухи будет построено несколько домов в нескольких локациях и на этом все, остальные территории будут заброшены. Ни развивать, ни даже разминировать на фоне умирающей экономики и демографической деградации у них не будет возможности. Нахапать побольше, а что дальше с этим делать - вот это по-руzzки. Ну пусть подавятся.
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14.11.2024 06:01 Ответить
для цього придумали ще при екетерині ПОТЬОМКІНСЬКИ ДЕРЕВНІ.
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14.11.2024 13:22 Ответить
Чому не думають, що треба московію до чогось примусити?
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14.11.2024 07:50 Ответить
Ідея хороша, тільки як вони збираються гарантувати мир якщо сцять прийняти нас у НАТО? Я крім НАТО більше дієвих механізмів не бачу.
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14.11.2024 11:25 Ответить
Территории в обмен на ЧТО?
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14.11.2024 11:35 Ответить
Тупість цих "довбоєвропейців" дивує. Це мабуть тому ,що в них є країни які по три штуки вільно розмістяться в будь-якій області України. Пора зрозуміти що пуйла не цікавлять території ,йому потрібно щоб Україна перестала існувати як держава.
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14.11.2024 11:36 Ответить
Полнейший провал внешней политики... А что можно было ожидать,когда зеленый клиент в спортивках и кедах за помощью приезжает? В Украине все настолько хорошо, что и помошь не нужна. Вон ихний зеледент скоро в домашнем халате прибудет и заявит "Пачиму мы не в НАТЕ??
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14.11.2024 13:14 Ответить
єдиний юзер, який зазначив основну причину згоди окремих "дипломатів" Європи віддати касапам окуповані території України.

Сергію! Я би ще нагадав в низці причин голосування 2019-го року...
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14.11.2024 14:33 Ответить
Ну что поделать если 73% сказали "и так сойдет", а теперь хоронят своих детей. Просто нет слов этому феномену. Психологи в будущем это объяснят, а война уже сдесь и сейчас, к сожалению. Выбрав себе в Верховные Главнокомандующие предателей еще ни одна страна не победила в войне. Да и историческихх примеров нет. Мы, *****, первые в таком дебилизме...
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14.11.2024 18:06 Ответить
Скіки часу було крику - формула миру зеленского, гаранти безпеки зеленского... і де ті гаранти безпеки - у дупі на чолі з презедентом України зеленским. І вся ця хрінь робилась для одного - розтрощити і так на ладан дихаючу оборону міць України і здатись ху...у. Роблилась і робиться під керівництвом зеленского, звичайно, та йього фсбешних шакалів.
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14.11.2024 13:50 Ответить
 
 