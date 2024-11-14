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Новости Война
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Украина отдает приоритет гарантиям безопасности, а не возвращению оккупированных РФ территорий, - NYT

NYT: Пріоритетом України на переговорах з РФ будуть отримання гарантій безпеки, а не повернення окупованих територій

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может ускорить "график перемирия" между Украиной и РФ. Киев считает, что в рамках любого мирного урегулирования гарантии безопасности против возобновления агрессии РФ имеют более решающее значение, чем отвоевание захваченных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times со ссылкой на слова неназванного украинского чиновника.

Издание отмечает, что сейчас Украина рассматривает возможность "ускоренного графика переговоров", на котором настаивает новоизбранный президент США Дональд Трамп, из-за чего получение гарантий безопасности имеет для Киева не меньшее значение, чем вопрос о том, где может пройти линия прекращения огня.

Два высокопоставленных чиновника заявили, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах "будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями", а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.

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Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии NYT заявил, что если переговоры и состоятся, то они должны базироваться на гарантиях безопасности.

В то же время он добавил, что Украина официально не откажется от своих территорий, которые находятся под оккупацией России.

Другой высокопоставленный украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности, подчеркнул:"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это, все же, второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности".

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В то же время высокопоставленный украинский чиновник сказал изданию, что Киев хотел бы гарантировать, что любая линия прекращения огня не повредит экономическому восстановлению страны после войны, например, оставив промышленные районы слишком опасными для инвестиций.

Ширина демилитаризованной зоны также будет ключевым фактором, добавил он.

Автор: 

переговоры (4922) Украина (44927) территориальная целостность (211) гарантия (154)


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Топ комментарии
+25
New York Times із посиланням на слова неназваного українського високопосадовця. Джерело:
Незай називає призвіще цього посадовця- щоб було кого на гиляку вішати
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13.11.2024 23:23
+11
Зермаки свідомо недофінансовують ЗСУ , щоб мати аргументи для перемовин з РФ без повернення окупованих територій.
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13.11.2024 23:24
+10
вмію читати добре. Японія теж не відмовилась від Курил, проте і по сьогодні каци їх їй не повернули. тому вище наведений варіант мирного плану (заморозки війни) буде означати, що з каців знімуть частину санкцій замість того, щоб їх посилювати. на болотах і так вже срака все ближче. Тому адекватний Захід якщо не хоче послати свої війська на допомогу ЗСУ, то принаймні має надати Україні по максимуму зброю. і не потрібно буде ніяких переговорів з кацами. там за рік-два така дупа настане, що їм точно буде вже не до свого "сво". заберуться з України як з Афганістану колись набагато потужніший совок забрався... до того ж, кацапи ніколи не підуть на варіант, що їм частину Донбасу і Крим, а інша територія України йде в НАТО.
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14.11.2024 00:24
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--За правління/ дружбана кремлівського карлика/ Трампуші---всі ці побажання дописувачів--це утопія... Навіть НЕ вступивши у свої президентські права . а його .вірно-піддана челядь щодо України видала нам
орієнтири : --За Крим і Донбас-- забудьте(Їх вже НЕМА..).За відвоювання і НЕ думайте...Вступ до НАТО.як мінімум на 20 років відпадає.../максимум--проголошення під гарантії безпеки. --позаблокового статусу/ Тобто БУДА-ПЕШТ № 2
Думаєте що даремно ЗЕ-засланці зволікали...всіляко тягнули гуму .очікуючи обрання рудо-шелихвіста ? Думаєте .що випадково щоднини -- тихцем --здаються території Донеччини ? Схоже.що ведеться підготовка лінії розмежування з РФ...( Все йде за ЗЕ-планом-перемоги)
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14.11.2024 12:24 Ответить
Тут повно прихованих пропагандистів включення України до складу росіі.
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14.11.2024 12:59 Ответить
Да, работают, твари.
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14.11.2024 13:23 Ответить
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14.11.2024 14:01 Ответить
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14.11.2024 14:02 Ответить
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14.11.2024 14:03 Ответить
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