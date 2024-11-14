Украина отдает приоритет гарантиям безопасности, а не возвращению оккупированных РФ территорий, - NYT

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может ускорить "график перемирия" между Украиной и РФ. Киев считает, что в рамках любого мирного урегулирования гарантии безопасности против возобновления агрессии РФ имеют более решающее значение, чем отвоевание захваченных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times со ссылкой на слова неназванного украинского чиновника.

Издание отмечает, что сейчас Украина рассматривает возможность "ускоренного графика переговоров", на котором настаивает новоизбранный президент США Дональд Трамп, из-за чего получение гарантий безопасности имеет для Киева не меньшее значение, чем вопрос о том, где может пройти линия прекращения огня.

Два высокопоставленных чиновника заявили, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах "будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями", а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.

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Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии NYT заявил, что если переговоры и состоятся, то они должны базироваться на гарантиях безопасности.

В то же время он добавил, что Украина официально не откажется от своих территорий, которые находятся под оккупацией России.

Другой высокопоставленный украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности, подчеркнул:"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это, все же, второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности".

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В то же время высокопоставленный украинский чиновник сказал изданию, что Киев хотел бы гарантировать, что любая линия прекращения огня не повредит экономическому восстановлению страны после войны, например, оставив промышленные районы слишком опасными для инвестиций.

Ширина демилитаризованной зоны также будет ключевым фактором, добавил он.