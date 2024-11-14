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Команда Трампа готовит масштабные увольнения в Пентагоне, - Reuters

пентагон

Переходная команда новоизбранного президента США Дональда Трампа составляет список военных чиновников, которых собираются уволить с должностей. В этот перечень, вероятно, войдут члены Объединенного комитета начальников штабов, который возглавлял генерал Марк Милли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Согласно информации от двух источников, знакомых с ситуацией, план предусматривает увольнение ряда военных чиновников, включая членов Объединенного комитета начальников штабов. Среди них - офицеры, назначенные генералом Милли, бывшим председателем этого комитета.

Решения по увольнениям являются частью первоначальных планов новой администрации, и они еще могут измениться. Однако уже сейчас члены команды Трампа выражают готовность к масштабной реорганизации. Они утверждают, что назначение генерала ВВС Чарльза Кью Брауна на должность председателя Объединенного комитета, возможно, было связано с вопросами расы, а не компетентностью, что вызвало дополнительную критику со стороны нового руководства.

Во главе команды обороны Трамп планирует назначить Пита Хегсета, военного ветерана и комментатора Fox News. В своей книге "Война против воинов" Хегсет подчеркивал необходимость "радикальной перестройки" Пентагона. Он поддерживает идею увольнений, утверждая, что это укрепит обороноспособность страны. Хегсет уверен, что на руководящих должностях Пентагона находится слишком много должностных лиц, назначенных Милли, и это требует пересмотра.

Однако некоторые представители военных структур США сомневаются в целесообразности таких масштабных увольнений, особенно учитывая сложную геополитическую ситуацию. Массовое увольнение высокопоставленных чиновников может усложнить оперативность Пентагона в условиях растущей угрозы войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

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Автор: 

Пентагон (1449) Трамп Дональд (5139) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+9
Щєля теж проводив чистку, і плоди цієї чистки ми зараз пожинаємо, так що не 3,14#діть, жядьку
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14.11.2024 09:04
+9
Когось він такими діями нагадує.. (пальцем показувати не буду)
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14.11.2024 09:09
+8
Слухняні салдафони потрібні, а не спеціалісти. Усі диктатори так роблять
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14.11.2024 09:29
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Пролєтаріі всєх штатов- саєдіняйтєсь.
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14.11.2024 07:25 Ответить
Може герасіма з шойгою призничити..?
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14.11.2024 07:28 Ответить
Так казали, що він свою шойгу втопив.
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14.11.2024 10:46 Ответить
Вони стверджують, що призначення генерала ВПС Чарльза К'ю Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету, можливо, було пов'язане з питаннями раси, а не компетентністю

А остіна хіба не за такими ж критеріями призначали? Такий самий "компетентний" як і браун...
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14.11.2024 07:31 Ответить
Hажаль це допоки ніяк не вплине на м'ясні штурми москалів по всій лінії фронту.
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14.11.2024 07:39 Ответить
м'ясні штурми це дуже добре - ваньки не безкінечні, набагато гірше продумані і забезпечені штурми
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14.11.2024 07:52 Ответить
українські аналітики та експерти можуть сісти в калюжу із своєю передвиборчою критикою Трампа,
я вже не кажу про місцеву публіку коментаторів

Трамп проводить масштабну чистку бюрократів - те, чого Україна не спромоглася зробити за 34 роки Незалежності, але українські бюрократи не тільки крадуть, вони ще й зраджують Націю на поталу москалям

отак от, олігарх та ексцентрик виявився Патріотом своєї Нації, а блазень (і приблазнені) так і залишилися блазнями
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14.11.2024 08:20 Ответить
Я звернув увагу на те, що на ключові посади Трамп назначає людей, які служили у війську, мають військові звання і служили в гарячих точках. Ті люди, які були готові вмерти за наказом своєї країни. Здається народ Америки прокинувся, коли послав на йух гендлярів владою з їх підарастичною "багатобічностю"!
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14.11.2024 08:50 Ответить
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14.11.2024 09:01 Ответить
це теж є
але ось вівек рамасвамі навіть збирається ФБР демонтувати
бо deep state служить тільки власним інтересам
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14.11.2024 13:02 Ответить
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14.11.2024 08:59 Ответить
Щєля теж проводив чистку, і плоди цієї чистки ми зараз пожинаємо, так що не 3,14#діть, жядьку
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14.11.2024 09:04 Ответить
Чистки проводять усі! Тут головне щоб той хто поле прополює відрізняв чортополох від жита!
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14.11.2024 09:21 Ответить
Трумп це робить з широко закритими очима
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14.11.2024 09:29 Ответить
На чому гадаєте - на кофейній гущі чи поросячих нутрощах?
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14.11.2024 09:33 Ответить
ви пожинайте свої плоди - а я пожинатиму свої

а потім побачимо, ссинок
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14.11.2024 12:57 Ответить
Слухняні салдафони потрібні, а не спеціалісти. Усі диктатори так роблять
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14.11.2024 09:29 Ответить
Эрдоган провел чистку в армии и превратил армию в сусликов.
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14.11.2024 10:35 Ответить
ми тільки за. Аби нас не сдав.
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15.11.2024 00:48 Ответить
стосовно його плану для України поки що нічого не ясно

міністром оборони став ведучий Fox News, але ведучі NPR кажуть що в нього татухі як у тамплієрів та хрестоносців, і ярликують його як "християнського націоналіста"

годиться !
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15.11.2024 02:41 Ответить
ні, там уже у вас є хтось кращий (і вже на посаді), хто сказав що в нато треба прийняти росію, щоб захищала сша від китаю. У вас там з головою все в порядку?
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15.11.2024 15:15 Ответить
Українські "експерти" ігнорують проізраїльське оточення і сім'ю Трампа. Швидше за все всі ці призначення не мають ніякого відношення до України.
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14.11.2024 08:51 Ответить
А я ігнорую українськиї "єкспердів"! Бо вони замовчують той фвки, що коли Україна як ласкове телятке сосало у всіх маток і папіків Ізраіль послідовно був головним союзником США на Близькому Сході. Як Польща в Європі, а Тайвань, Японія і Південна Корея в Азії.
Тут все просто:"Хочеш мати друга - будь ним!"
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14.11.2024 09:28 Ответить
Когось він такими діями нагадує.. (пальцем показувати не буду)
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14.11.2024 09:09 Ответить
Tromb naverna nanial "specialistov "s bankovoi ......🤭
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14.11.2024 09:23 Ответить
Повторює за Бубачкою.
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14.11.2024 09:27 Ответить
починайте класти асфальт по дну Атлантичного океану
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14.11.2024 10:14 Ответить
Можна і на Алясці, тільки взимку.
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14.11.2024 10:50 Ответить
Він теж в Оман літав .
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14.11.2024 17:10 Ответить
 
 