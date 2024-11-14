Команда Трампа готовит масштабные увольнения в Пентагоне, - Reuters

Переходная команда новоизбранного президента США Дональда Трампа составляет список военных чиновников, которых собираются уволить с должностей. В этот перечень, вероятно, войдут члены Объединенного комитета начальников штабов, который возглавлял генерал Марк Милли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Согласно информации от двух источников, знакомых с ситуацией, план предусматривает увольнение ряда военных чиновников, включая членов Объединенного комитета начальников штабов. Среди них - офицеры, назначенные генералом Милли, бывшим председателем этого комитета.

Решения по увольнениям являются частью первоначальных планов новой администрации, и они еще могут измениться. Однако уже сейчас члены команды Трампа выражают готовность к масштабной реорганизации. Они утверждают, что назначение генерала ВВС Чарльза Кью Брауна на должность председателя Объединенного комитета, возможно, было связано с вопросами расы, а не компетентностью, что вызвало дополнительную критику со стороны нового руководства.

Во главе команды обороны Трамп планирует назначить Пита Хегсета, военного ветерана и комментатора Fox News. В своей книге "Война против воинов" Хегсет подчеркивал необходимость "радикальной перестройки" Пентагона. Он поддерживает идею увольнений, утверждая, что это укрепит обороноспособность страны. Хегсет уверен, что на руководящих должностях Пентагона находится слишком много должностных лиц, назначенных Милли, и это требует пересмотра.

Однако некоторые представители военных структур США сомневаются в целесообразности таких масштабных увольнений, особенно учитывая сложную геополитическую ситуацию. Массовое увольнение высокопоставленных чиновников может усложнить оперативность Пентагона в условиях растущей угрозы войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

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