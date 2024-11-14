Кораблей с пусковыми для "Ониксов" и "Цирконов" у ЧФ РФ нет, - ВМС ВСУ
В составе Черноморского флота РФ нет кораблей с пусковыми установками для ракет "Оникс" и "Циркон".
Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Одним из плюсов можно считать то, что в составе Черноморского флота нет кораблей-носителей крылатых ракет, которые имеют универсальные пусковые - это "Ониксы" и "Цирконы". Это на самом деле является положительным моментом для нас. Здесь более устаревшие модели", - сказал он.
По словам Плетенчука, само расположение Новороссийской бухты является не лучшим с точки зрения географии из-за сложной навигации в период штормов.
"Закрытый Босфор тоже является для них проблемой, и здесь уже есть проблема не только в обеспечении их деятельности в Азово-Черноморском регионе, а для обеспечения деятельности постоянной оперативной группировки в Средиземноморье, где они базируются в Тартусе", - добавил представитель ВМС.
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