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Новости Война
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Кораблей с пусковыми для "Ониксов" и "Цирконов" у ЧФ РФ нет, - ВМС ВСУ

У Чорноморського флоту немає кораблів з пусковими для

В составе Черноморского флота РФ нет кораблей с пусковыми установками для ракет "Оникс" и "Циркон".

Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Одним из плюсов можно считать то, что в составе Черноморского флота нет кораблей-носителей крылатых ракет, которые имеют универсальные пусковые - это "Ониксы" и "Цирконы". Это на самом деле является положительным моментом для нас. Здесь более устаревшие модели", - сказал он.

По словам Плетенчука, само расположение Новороссийской бухты является не лучшим с точки зрения географии из-за сложной навигации в период штормов.

"Закрытый Босфор тоже является для них проблемой, и здесь уже есть проблема не только в обеспечении их деятельности в Азово-Черноморском регионе, а для обеспечения деятельности постоянной оперативной группировки в Средиземноморье, где они базируются в Тартусе", - добавил представитель ВМС.

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Автор: 

россия (95418) Черноморский флот РФ (1559) Плетенчук Дмитрий (165)


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Зате є ермак
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14.11.2024 09:50 Ответить
Який приносить шкоди більше ніж вся путінська армія
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14.11.2024 10:11 Ответить
Так у них есть наземные пусковые... Которые уже не раз запускали эти ракеты.
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14.11.2024 09:54 Ответить
Навіщо брехня, вони є просто вже на дні.
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14.11.2024 10:37 Ответить
- Ну нема то й нема - я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть, мамо, і не пи...діть! (с)
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14.11.2024 11:08 Ответить
і "оніксів" немає, й "цирконів" теж, й залишки флоту ховаються в абхазії... давно помітив, що цей дрібний клоун-речник від вмс, вочевидь, мітить на адмірала - чувачок зрозумів, які новини ********** читати зе-лупа з єлдаком.
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14.11.2024 11:24 Ответить
 
 