Еврокомиссия одобрила финансирование пяти оборонных проектов, в частности, с закупкой ПВО и боеприпасов для Украины

Еврокомиссия одобрила финансирование пяти оборонных проектов. Каждый из них получит по 60 млн евро,

Большинство проектов также включают закупку оборонной продукции для Украины, в частности систем ПВО и ПРО и боеприпасов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

Ожидается, что совместные закупки усилят оборонную готовность стран-членов Евросоюза. Впервые в истории члены ЕС совместно закупят критически важные оборонные продукты в трех сферах.

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Это противовоздушная и противоракетная оборона, современная бронетехника и боеприпасы. Два проекта усилят ПВО - Mistral и Jamie. Проект Edirpa поддержит закупку брони, а два других проекта - боеприпасов. В каждом из них будет участвовать разное количество стран: от четырех до девяти. Всего участие примут 20 из 27 членов, уточнила президент Урсула фон дер Ляйен в X.

"Кроме избранных проектов, были поданы и другие перспективные предложения. Их добавили в резервный список, что позволяет идентифицировать их для возможного будущего финансирования. Например, государства-члены, вовлеченные в эти предложения, могут стремиться финансово поддержать их путем передачи неиспользованных средств ЕС, выделенных им, в рамках совместного управления", - пояснили в Еврокомиссии.