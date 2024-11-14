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Германия запретила своим портам принимать танкеры с российским газом, - Financial Times

Танкер

Министерство экономики Германии поручило государственным импортным LNG-терминалам не принимать никаких российских танкеров со сжиженным природным газом.

Об этом говорится в письме от 6 ноября, которым располагает Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Немецкое Минэкономики поручило компании Deutsche Energy Terminal "не принимать никаких поставок российского СПГ" после того, как компания сообщила ведомству, что запланированы поставки российского груза.

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Министерство заявило, что приказ был издан с целью защиты "первоочередных государственных интересов" страны, и призвало оператора "отказаться от поставок СПГ из России до дальнейших уведомлений".

В своем письме немецкое министерство заявило, что, если разрешить эту поставку, LNG-терминал нарушит саму причину его создания - сделать Германию и ЕС в целом "независимыми" от поставок газа из-за рубежа.

Министерство экономики Германии отказалось напрямую комментировать письмо, добавив, что "в принципе, правильно, что Германия не импортирует российский газ, и для (Министерства экономики. - Ред.) также понятно, что это не должно происходить через немецкие LNG-терминалы".

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До полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия была крупнейшим импортером российского газа в Европе. После вторжения Германия не импортировала российский СПГ напрямую из Москвы, и указание министерства "гарантирует, что так будет и в дальнейшем", говорится в письме.

Автор: 

Газ (10223) Германия (6939) россия (95418) LNG-терминал (7)


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Топ комментарии
+8
Вони по документах будуть приймати газ з Азербайджану, а закону, який дозволив би перевірити походження газу - нема, так що все гра на публіку.
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14.11.2024 17:25
+2
З російським не будуть, а з азербайджанським, туркменським, казахським та турецьким будуть))))).
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14.11.2024 17:45
+1
Через тиждень усі ті танкери стануть китайськими.
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14.11.2024 17:27
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Вони по документах будуть приймати газ з Азербайджану, а закону, який дозволив би перевірити походження газу - нема, так що все гра на публіку.
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14.11.2024 17:25 Ответить
Тут наверно больше не о "проистикания" газа , а о приналежности танкеров к роССиси ...
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14.11.2024 17:28 Ответить
Для чого перевіряти походження газу, Шановний? У вас все з головою нормально?
На російський газ санкції ніколи ніхто не вводив - не вводьте людей в оману.
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14.11.2024 17:32 Ответить
Трамп піджухав?
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14.11.2024 17:25 Ответить
Через тиждень усі ті танкери стануть китайськими.
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14.11.2024 17:27 Ответить
Газова епопея.....
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14.11.2024 17:41 Ответить
З російським не будуть, а з азербайджанським, туркменським, казахським та турецьким будуть))))).
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14.11.2024 17:45 Ответить
тікі із США
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14.11.2024 17:46 Ответить
Як мінімум катарський єгипетський, аравійський теж буде.
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14.11.2024 18:05 Ответить
Американський Газ найкращий в світі !
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14.11.2024 17:45 Ответить
Після вторгнення Німеччина не імпортувала російський СПГ напряму з Москви, і вказівка міністерства "гарантує, що так буде і надалі", йдеться в листі. Джерело:

ніхєра не зрозумів. Тобто не напряму можно продовжувати?
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14.11.2024 17:51 Ответить
Трамп не дозволить
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14.11.2024 18:03 Ответить
недозволить азербайджанський газ?
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14.11.2024 18:07 Ответить
"Німеччина заборонила своїм портам приймати танкери з російським газом..." Джерело: https://censor.net/ua/n3519999

Нічого страшного. Австро - Угорщина прийме.
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14.11.2024 18:06 Ответить
Європейський Союз отримує з Росії лише 15% усього споживаного ним газу і готовий повністю відмовитися від нього в недалекому майбутньому, як і планувалося, заявила наприкінці вересня єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон. "Наша залежність від Росії знизилася з 45% 2021 року до 15% минулого року", - пояснила вона. До кінця жовтня запаси газу в сховищах Європи досягли 95% і перевищили рівень, необхідний для проходження зими.
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14.11.2024 21:06 Ответить
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала знову обраному на пост президента США Трампу, замінити російський скраплений природний газ (СПГ) на європейському ринку американським. Європа, як і раніше, отримує великий обсяг СПГ із Росії, зазначила глава Єврокомісії 8 листопада. "Чому б не замінити його американським СПГ, який дешевше для нас і знижує наші ціни на енергоносії".
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14.11.2024 21:08 Ответить
 
 