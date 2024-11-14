Германия запретила своим портам принимать танкеры с российским газом, - Financial Times

Министерство экономики Германии поручило государственным импортным LNG-терминалам не принимать никаких российских танкеров со сжиженным природным газом.

Об этом говорится в письме от 6 ноября, которым располагает Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Немецкое Минэкономики поручило компании Deutsche Energy Terminal "не принимать никаких поставок российского СПГ" после того, как компания сообщила ведомству, что запланированы поставки российского груза.

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Министерство заявило, что приказ был издан с целью защиты "первоочередных государственных интересов" страны, и призвало оператора "отказаться от поставок СПГ из России до дальнейших уведомлений".

В своем письме немецкое министерство заявило, что, если разрешить эту поставку, LNG-терминал нарушит саму причину его создания - сделать Германию и ЕС в целом "независимыми" от поставок газа из-за рубежа.

Министерство экономики Германии отказалось напрямую комментировать письмо, добавив, что "в принципе, правильно, что Германия не импортирует российский газ, и для (Министерства экономики. - Ред.) также понятно, что это не должно происходить через немецкие LNG-терминалы".

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До полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия была крупнейшим импортером российского газа в Европе. После вторжения Германия не импортировала российский СПГ напрямую из Москвы, и указание министерства "гарантирует, что так будет и в дальнейшем", говорится в письме.