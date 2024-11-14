Десять граждан Германии погибли на поле боя в Украине с начала полномасштабной войны, - правительство ФРГ

Правительство Германии подтвердило, что десять граждан страны погибли за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Такую цифру федеральное правительство привело в своем ответе на депутатский запрос депутата пророссийского Альянса Сары Вагенкнехт Андрея Гунько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.

В частности, немецкое правительство сообщило, что с февраля 2022 года в Украине погибли десять немцев.

"Федеральное правительство должно обеспечить, чтобы немецкие граждане не участвовали в войне в Украине", - сказал Гунько газете Frankfurter Rundschau.

Он требует, "чтобы Германия наконец приложила усилия для того, чтобы начались переговоры о прекращении огня, чтобы больше не гибли люди, в том числе и немцы".

Читайте также: Германия поддержит приглашение Украины в НАТО, если другие страны-союзники согласятся на это, - посол Егер