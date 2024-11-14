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Новости Война
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Десять граждан Германии погибли на поле боя в Украине с начала полномасштабной войны, - правительство ФРГ

10 громадян Німеччини загинули за час великої війни в Україні

Правительство Германии подтвердило, что десять граждан страны погибли за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Такую цифру федеральное правительство привело в своем ответе на депутатский запрос депутата пророссийского Альянса Сары Вагенкнехт Андрея Гунько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.

В частности, немецкое правительство сообщило, что с февраля 2022 года в Украине погибли десять немцев.

"Федеральное правительство должно обеспечить, чтобы немецкие граждане не участвовали в войне в Украине", - сказал Гунько газете Frankfurter Rundschau.

Он требует, "чтобы Германия наконец приложила усилия для того, чтобы начались переговоры о прекращении огня, чтобы больше не гибли люди, в том числе и немцы".

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Автор: 

Германия (6939) потери (4378)


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От наче українського походження цей Гунько, воювали його предки проти рад.армії, а виріс лицемірною гнидою. Ті, німці, що воюють в Україні воюють добровільно і їм його лицемірна турбота не потрібна. А цей укрАинец хоче щоб в Німеччині державна мова російська була, тому і чинить так як чинить.
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14.11.2024 19:02 Ответить
Федеральний уряд має почистити політику від таких гуньків і подібних, а то прийдеться російську мову вчити якщо слухати таких як герой публікації.
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14.11.2024 19:04 Ответить
відловлюйте кацапів, по всіх землях фрн!
відловлюйте, та ......
ой, я такий расчєловєчєний.
тільки, пам'ятайте, про камери!
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14.11.2024 19:10 Ответить
Сара Вагенкнехт + Андрій Гунько = проросійський Альянс...є над чим подумати...
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14.11.2024 19:20 Ответить
гуньків за три останні роки ми ще трохи у Німеччину підкинули.
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14.11.2024 19:32 Ответить
 
 