Более 200 тысяч украинских детей учатся в Германии. Они могут стать мостом для сотрудничества Украины, ФРГ и ЕС, – посол Егер

Немецкий посол в Украине Мартин Егер заявил, что сегодня в ФРГ учатся более 200 тысяч украинских детей. Они, считает дипломат, могут стать мостом для сотрудничества между Украиной, Германией и Евросоюзом в будущем.

"Мы приняли более миллиона украинских беженцев в Германии", - сказал Егер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV

"Я горжусь тем, как хорошо эти украинцы были приняты в Германии, и я думаю, что сегодня более 200 тысяч украинских детей ходят в школы в Германии. И эти дети станут важным мостом во время будущего сотрудничества между Германией, Европейским Союзом и Украиной", - добавил он.

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Напомним, Министерство финансов Германии предлагает ввести новый правовой статус для беженцев из Украины. Цель таких инноваций - уменьшить социальные выплаты и ускорить привлечение украинцев на рынок труда.