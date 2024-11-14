Более 200 тысяч украинских детей учатся в Германии. Они могут стать мостом для сотрудничества Украины, ФРГ и ЕС, – посол Егер
Немецкий посол в Украине Мартин Егер заявил, что сегодня в ФРГ учатся более 200 тысяч украинских детей. Они, считает дипломат, могут стать мостом для сотрудничества между Украиной, Германией и Евросоюзом в будущем.
"Мы приняли более миллиона украинских беженцев в Германии", - сказал Егер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV
"Я горжусь тем, как хорошо эти украинцы были приняты в Германии, и я думаю, что сегодня более 200 тысяч украинских детей ходят в школы в Германии. И эти дети станут важным мостом во время будущего сотрудничества между Германией, Европейским Союзом и Украиной", - добавил он.
Напомним, Министерство финансов Германии предлагает ввести новый правовой статус для беженцев из Украины. Цель таких инноваций - уменьшить социальные выплаты и ускорить привлечение украинцев на рынок труда.
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Вони, стануть мостом успішної трансформації громадян України в громадяни Німеччини.
От такий буде міст.
Если школьник родился в 85-ом то ему сейчас 39 лет
и
дети, родившиеся
разницу улавливаешь?
А сирійські біженці можуть стати мостом для перемовин з Асадом. Ага!!!
Там є турки, сирійці, іранці, албанці... і проча шушваль.
Буде пізніше можливість, переїду у свій дім з своїми грошима, а не на подачки.
А зараз і тут роботи вистачає. Треба заробляти якраз на той самий переїзд.
і кацапами на росії
Вони іншої мови не знають, окрім російської
російською розмовляють, Україну ненавидять і все
українське, до того ж уже і німецьке
Не забудьте, що це шобло прибігло у Німеччину війну перечекати
до перемоги росії
ще й грошики отримувати
Це ті, що в майбутньому з батьками волатимуть
расія, пріді.
бо ти зовсім не зрозумів нічого
з написаного..
Бовдур царя небесного