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Более 200 тысяч украинских детей учатся в Германии. Они могут стать мостом для сотрудничества Украины, ФРГ и ЕС, – посол Егер

Діти

Немецкий посол в Украине Мартин Егер заявил, что сегодня в ФРГ учатся более 200 тысяч украинских детей. Они, считает дипломат, могут стать мостом для сотрудничества между Украиной, Германией и Евросоюзом в будущем.

"Мы приняли более миллиона украинских беженцев в Германии", - сказал Егер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV

"Я горжусь тем, как хорошо эти украинцы были приняты в Германии, и я думаю, что сегодня более 200 тысяч украинских детей ходят в школы в Германии. И эти дети станут важным мостом во время будущего сотрудничества между Германией, Европейским Союзом и Украиной", - добавил он.

Читайте также: Германия поддержит приглашение Украины в НАТО, если другие страны-союзники согласятся на это, - посол Егер

Напомним, Министерство финансов Германии предлагает ввести новый правовой статус для беженцев из Украины. Цель таких инноваций - уменьшить социальные выплаты и ускорить привлечение украинцев на рынок труда.

Автор: 

Германия (6939) дети (6481) Егер Мартин (21)


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Топ комментарии
+19
вони скоро стануть громадянами Німеччини і покажуть Україні дулю
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14.11.2024 19:35
+6
"сьогодні у ФРН навчаються понад 200 тисяч українських дітей".

Вони, стануть мостом успішної трансформації громадян України в громадяни Німеччини.
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14.11.2024 19:48
+5
Знаю одного такого біженця, 18 років. Українською не лише принципово не говорить вдома чи з родичами -- вже вдруге поривається прізвище змінити на німецьке, і від громадянства України відмовитися.

От такий буде міст.
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14.11.2024 20:05
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вони скоро стануть громадянами Німеччини і покажуть Україні дулю
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14.11.2024 19:35 Ответить
Так. Бо для українців знижен поріг мінімального проживання у Німеччині - якшо вірно пам'ятаю - 2 роки.
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14.11.2024 19:50 Ответить
За два роки, людина шо працює отримує ВНЖ. А за 5-10 - паспорт ЄС.
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15.11.2024 10:08 Ответить
ну.... такий собі міст...
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14.11.2024 19:42 Ответить
"сьогодні у ФРН навчаються понад 200 тисяч українських дітей".

Вони, стануть мостом успішної трансформації громадян України в громадяни Німеччини.
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14.11.2024 19:48 Ответить
Повертаються з Європи в Україну тільки діти корупціонерів та олігархів. Вони потім заробляють тут на крадіжках в 10 або у 100 разів більше ніж вони можуть офіційно заробити в Німеччині.
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14.11.2024 19:55 Ответить
Знаю одного такого біженця, 18 років. Українською не лише принципово не говорить вдома чи з родичами -- вже вдруге поривається прізвище змінити на німецьке, і від громадянства України відмовитися.

От такий буде міст.
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14.11.2024 20:05 Ответить
Зачем вообще такой бред и ляп в информационное пространство выдвать. Ну "заявление" из разряда просто неадекватных. Про какие то мосты и прочее нести. Трагедию для страны, выдавать за "ъороший перспективы"... уже многократно подобная бредятина была
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14.11.2024 20:11 Ответить
Сейчас школьники дети родившихся в 80-е. То есть их тоже много. Дальше начнется быстрое беспрерывное падение. Через какое-то недалекое время, в когда-то 50-миллионой стране может остаться всего миллион школьников.
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14.11.2024 20:11 Ответить
Сейчас школьники дети родившихся в 80-е.

Если школьник родился в 85-ом то ему сейчас 39 лет
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14.11.2024 20:39 Ответить
дети родившихся
и
дети, родившиеся
разницу улавливаешь?
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14.11.2024 21:29 Ответить
До сорока лет у детей самый сложный период. Им как никогда нужна поддержка родителей.
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14.11.2024 20:40 Ответить
В 80е рождалось не так много, потому, что их родители (60х годов) сами были детьми "детей войны"- тех, кто родились в 40е, и которых было совсем не много.
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14.11.2024 23:56 Ответить
Панікери, втікачі та шукачі легкого життя - надійне підгрунтя для тривалих надійних відносин. 😁

А сирійські біженці можуть стати мостом для перемовин з Асадом. Ага!!!
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14.11.2024 20:40 Ответить
Тобто ти пропонуєш тим людям повернутися у «краще» життя в Україну? Тобі самому не смішно?)) чи ти це пишеш від неспроможності шось покращити у свому житті?
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15.11.2024 10:09 Ответить
Я пропоную те, що втікло, не враховувати.

Там є турки, сирійці, іранці, албанці... і проча шушваль.
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15.11.2024 13:00 Ответить
Та мені з доходами ЄС і тут норм.

Буде пізніше можливість, переїду у свій дім з своїми грошима, а не на подачки.

А зараз і тут роботи вистачає. Треба заробляти якраз на той самий переїзд.
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15.11.2024 13:03 Ответить
Вони стануть мостом між кацапами в Німеччині
і кацапами на росії
Вони іншої мови не знають, окрім російської
російською розмовляють, Україну ненавидять і все
українське, до того ж уже і німецьке
Не забудьте, що це шобло прибігло у Німеччину війну перечекати
до перемоги росії
ще й грошики отримувати
Це ті, що в майбутньому з батьками волатимуть
расія, пріді.
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14.11.2024 20:50 Ответить
Я бачу ти про Німеччину дуже багато знаєш: по-перше росіян зазвичай у тих регіонах, які були все життя під москалями. По-друге так, люди які виїхали не повернуться, бо в Україні війна надвого і ще буде після війни, і між війнами. І по-третє твоя зависть заплювала монітор. Витри, бо засохне
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15.11.2024 10:05 Ответить
вивчи українську мову,
бо ти зовсім не зрозумів нічого
з написаного..
Бовдур царя небесного
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15.11.2024 14:47 Ответить
Щось араби не стать...
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14.11.2024 20:58 Ответить
Я с семьёй живу в Британии более двух лет, только старший сын помнит как дома нечего было есть,кроме овсянки на воде,и я при этом работал в заводе имеющий мировое имя,самому младшему пох..й он не помнит жизнь в Украине ему скоро4 дочь любит Украину тут Бабушка и Дедушка,а Дедушка умер 1 марта ,и я не могу ей сейчас это сказать,она может возненавидеть Родину,жду момента. Старшему скоро 18 ,и он сказал -" я не поеду в Украину" - не помню чтобы я был там кому-то нужен кроме вас( родителей) если хотите уезжайте,я остаюсь. И он прав что я смогу дать детям в Украине если я не чиновник и не ворую деньги народа?Р.S. мне и моей семье нет места в Украине кроме как быть нищем и обрабатывать все аппараты, а ко всему я ветеран АТО ,инвалид,вот она реальность как нас хотят домой
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14.11.2024 23:00 Ответить
Ну ти й пес тун, кацапе. Офсянку оно кушало. Виходячи що в тебе ще не зовсім дорослі діти то ти й сам ще мордатий здоровань. І ви з дружиною тільки на овсянку змогли заробляти до війни? Не кажу що в Україні було солодко. Але з мівіни на овсянку могли перебиватися тільки відверті ледацюги.
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15.11.2024 00:47 Ответить
Мені злається, чи тут якийсь бот ****..ть? Ну бо «в Укаине овсянку кушало» тільки нероби. А сумніваюсь, шо у Британіі ти дуже би сильно комусь такий треба був
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15.11.2024 10:02 Ответить
Они станут немцами, а не каким-то "мостом".
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14.11.2024 23:52 Ответить
Це втрачені для України люди. Назавжди
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15.11.2024 10:01 Ответить
 
 