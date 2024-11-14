Румыния попросит Украину и Молдову рассекретить данные о запрете въезда лидера ультраправых Симиона, - СМИ

Румынская служба внешней разведки (SIE) попросит Украину и Молдову рассекретить документы о запрете въезда лидера ультраправой партии AUR Джорджа Симиона. Эта просьба связана с необходимостью проверить его вероятные контакты с российскими спецслужбами.

Об этом пишет издание Digi24 со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Премьер Румынии Марчел Чолаку сообщил, что обратится к Украине и Молдове с просьбой рассекретить документы относительно лидера партии AUR Джорджа Симиона, которого в этих странах объявили персоной нон грата.

Это стало ответом на заявление главы парламентской комиссии Йоана Киртеша о "четких доказательствах" связей Симиона с российскими спецслужбами, в частности то, что он встречался с офицерами ГРУ РФ. Симион, который является кандидатом в президенты, отрицает обвинения. Чолаку также попросил Киртеша уйти в отставку из-за вероятного вмешательства в избирательную кампанию.

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Чолаку также заявил, что не получал информации о том, что Симион был российским шпионом или встречался с российскими агентами.

Кандидат от Национал-консервативной партии Румынии на президентских выборах, депутат Европарламента Кристиан Терхеш также заявил, что существуют записи украинских служб из серии встреч, которые Симион якобы имел, особенно в Черновицкой области, с людьми, которые принадлежали к различным российским разведывательным службам.

Кандидат в президенты от AUR заявил, что снимется с избирательной гонки, если в публичном пространстве появятся его фотографии с офицерами ГРУ.

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