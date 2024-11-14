Россия открыта к переговорам о прекращении войны, если их инициирует Трамп, – посол РФ в ООН Гатилов

Российская Федерация открыта к любым мирным переговорам по завершению войны в Украине, если инициатором выступит новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил посол РФ в ООН Геннадий Гатилов в комментарии агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, эти переговоры "должны основываться на реалиях российских достижений".

"Трамп пообещал разрешить украинский кризис за одну ночь. Ладно, пусть попробует. Но мы люди реалистичные и, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он начнет или предложит что-то, чтобы начать политический процесс, мы будем только рады", - заявил российский дипломат.

Гатилов также сказал, что переизбрание Трампа открывает "новые возможности" для диалога между РФ и США, чего, по его словам, странам не хватало в последние годы.

Читайте также: НАТО должна помочь Украине завершить войну переговорами, но с позиции силы, - Рютте

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может "вскоре" назначить мирного посланника по Украине для проведения переговоров о завершении российско-украинской войны.