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Россия открыта к переговорам о прекращении войны, если их инициирует Трамп, – посол РФ в ООН Гатилов

Посол Росії в ООН Геннадій Гатілов

Российская Федерация открыта к любым мирным переговорам по завершению войны в Украине, если инициатором выступит новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил посол РФ в ООН Геннадий Гатилов в комментарии агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, эти переговоры "должны основываться на реалиях российских достижений".

"Трамп пообещал разрешить украинский кризис за одну ночь. Ладно, пусть попробует. Но мы люди реалистичные и, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он начнет или предложит что-то, чтобы начать политический процесс, мы будем только рады", - заявил российский дипломат.

Гатилов также сказал, что переизбрание Трампа открывает "новые возможности" для диалога между РФ и США, чего, по его словам, странам не хватало в последние годы.

Читайте также: НАТО должна помочь Украине завершить войну переговорами, но с позиции силы, - Рютте

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может "вскоре" назначить мирного посланника по Украине для проведения переговоров о завершении российско-украинской войны.

Автор: 

переговоры (4922) россия (95418) Трамп Дональд (5139) переговоры с Россией (953)


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Топ комментарии
+14
Підор кацапсячий, яка війна?! У вас же есвєо, ссуки мля!
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14.11.2024 23:12
+11
Потому что никто не может лезть бесконечно. Корейское мясо и корейские пушки - это не от хорошей жизни. У них весьма серьезные проблемы с экономикой, это может перерасти в очень большую приятную жопу. У них банально заканчиваются дураки - об этом говорят суммы которые они готовы платить за найм свежего мяса. ***** очень хочет показать что все нормально - но это не так.
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14.11.2024 23:23
+10
Реалії такі, дика каzапня ****** нах.. з України.
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14.11.2024 23:13
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Шукати потрібно в інших місцях. Південна Корея наприклад.

В будь-якому разі зупинити росіян писульками не вийде. Будуть перти далі, навіть підписавши договори поки зможуть.

А зупинити їх потрібно навіть для того щоб просто закінчити цю війну.
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15.11.2024 01:05 Ответить
Південна Корея скоріш за все зробить так, як дозволить США. Проте ідея гарна.
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15.11.2024 02:01 Ответить
США щотижня відправлятимуть Україні зброю, щоб встигнути використати $7,1 млрд до відходу Байдена, - Пентагон
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14.11.2024 23:55 Ответить
Основные российские достижения - это потери в десятки тысяч вооружения, которые десятилетиями клепал "совок" .
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15.11.2024 00:12 Ответить
Тут важно - какой выхлоп. Если 5 областей с плодородными черноземами у теплого моря, то это не дорого.
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15.11.2024 08:05 Ответить
На Запоріжжя і Херсон ніхто не погодиться навіть у Трампа.
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15.11.2024 08:31 Ответить
Треба Україні терміново проводити вибори. Зеленського поставлять раком на цих переговорах. З Трампом не пройде фєня. Потрібен сильний політик, можливо навіть Порох. Третина українців проголусує за кордоном. Це будуть мої перші в житті вибори. Зробити можливість голосувати через дію, наприклад, щоб у військових була можливість віддати свій голос.
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15.11.2024 00:35 Ответить
Не , ніяких голосувань за кордоном. Тільки ті хто в Україні, хто все бачить особисто
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15.11.2024 00:50 Ответить
А чого це ні? Мільони украінців зараз за кордоном. І ім не байдуже доля і майбутнє іхньоі Батьківщини. І зараз не середньовічні часи, і ті хто за кордоном зараз, знають ,чують і бачать не менш за тих хто залишився вдома......
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15.11.2024 01:06 Ответить
А повертатися вони збираються ? Більшість- ні. Тому чому вони мають вирішувати за тих хто лишився. А то буде як у молдаван, де виїхавші вирішили кому бути президентом
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15.11.2024 02:02 Ответить
Так, Ви праві. Більшість вже не збирається повертатись. І чим більше буде спливати часу, і тим менше буде бажаючих повертатись. І то зрозуміло, бо люди вже познаходили собі роботу, діточки пішли до школи. Життя налагоджується. І це не провина тих людей. Бо інші краіни дали ім те що не змогла дати ім наша влада. Але ж ці люди все ще громадяни своєі краіни, і як то кажуть мають право.....Чи Ви такоі ж думки як зеленський- раз виіхав за кордон- значит усьо, Родину не любит? А що відносно молдаван: Так хіба ж вони зробили хибний вибір?
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15.11.2024 03:01 Ответить
Формально громадяни, фактично ні. Це їх вибір, просто не бачу логіки їхньої участі в подальшому вирішенні долі цієї крахни. Як поділити тих хто не буде повертатися , чи буде-хз.
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15.11.2024 11:46 Ответить
І зробили правильний вибір, зауважу.
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15.11.2024 06:17 Ответить
Безумовно.
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15.11.2024 09:57 Ответить
Бачу сарказм в коментарі. Пан за ссср-2.0?
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15.11.2024 11:14 Ответить
В даному випадку сарказму нема.
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15.11.2024 11:39 Ответить
Якщо не байдуже, то нехай приїдуть її боронити. Жодного права голосу для ухилянтів не може бути!
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15.11.2024 08:07 Ответить
До чого тут ухилянти. Вони зробили свій вибір самі, жити тут чи ні.
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15.11.2024 09:59 Ответить
Дію зламати легче легкого.
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15.11.2024 00:54 Ответить
"За" голосування через "Дію", як не дивно. Для тих хто давно за кордоном. Якщо поїздка до консульства стане в $пару сотень мінімум, то багато хто відмовиться, а так це був би вихід. За умови звісно захисту чесного голосування.
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15.11.2024 02:07 Ответить
От і голосуйте за кордоном - на виборах Президента США. В українських виборах можуть брати участь лише ті хто залишився в Україні.
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15.11.2024 08:09 Ответить
Легитимизация вождя, а крымнаш и новороссия тоже...
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15.11.2024 09:36 Ответить
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