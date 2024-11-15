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Украина в ОБСЕ: Цели Путина не изменились, но под давлением он уменьшает свои требования и поэтому давление следует усилить

ОБСЄ

Кремлевский диктатор Владимир Путин под должным давлением сокращает свои требования в войне против Украины, и поэтому это давление и соответствующую поддержку Украины надо усилить.

Об этом заявила врио постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несомненно, что цели Путина не изменились. Он все еще хочет уничтожить Украину. Но также верно, что Путин корректирует свои требования в соответствии с сопротивлением и единством, с которыми он сталкивается. В 2022 году он откровенно требовал полного покорения Украины и откатывания НАТО к границам 1997 года. В 2024 году Путин уже пытается замаскировать свои цели, требуя нейтралитета Украины и передачи под его контроль пяти регионов, будто мы вернулись в 18 век. И это свидетельствует о том, что в 2025 году, в случае должного давления, Путин может еще больше сократить свои требования", - заявила она.

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Украинский дипломат указала на то, что именно это президент Зеленский предложил в своем "Плане победы". "А именно, это набор конкретных шагов, включая удары на большие расстояния и истощение российских нефтяных доходов, что усилит Украину в военном и дипломатическом плане. Это проложит путь к реализации украинской Формулы мира и справедливого завершения войны. Это - в интересах Европы. И Индо-Тихоокеанского региона, как показывает растущее привлечение Северной Кореи", - добавила Кувшинникова.

Отдельно временный руководитель миссии Украины при ОБСЕ указала на то, что "денацификация", которой Кремль оправдывает свою войну против Украины, заключается в реальности в убийстве целых украинских семей.

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"В сентябре мы говорили о семье, которую Россия убила во Львове. Три девочки - Ярина, Дарья и Эмилия - погибли вместе с матерью под обломками своего дома. Выжил только их отец. На этой неделе трагедия повторилась. На этот раз в Кривом Роге. 32-летняя Елена и ее трое детей - 10-летний Кирилл, 2-летний Демид и 2-месячная Ульяна - были похоронены под тем, что осталось от их квартиры после российского удара. Их отец - единственный, кто выжил", - отметила Кувшинникова.

Она добавила, что в день атаки на Кривой Рог 11 ноября Россия также убила еще пятерых жителей Николаева, а воздушные удары по Запорожью унесли жизни одного человека и ранили еще 21, включая детей. "Вот что такое денацификация. Убийство семьи за семьей. Именно это имеет в виду российская делегация, когда говорит о денацификации в своих еженедельных заявлениях", - подчеркнула украинский дипломат.

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Кроме того, она напомнила, что 7 ноября Россия убила в Запорожье десять мирных жителей и ранила еще более 40 человек, в том числе четырех детей. В этот же день российский диктатор Владимир Путин выступал на дискуссионном клубе "Валдай", где заявил, что "сегодня Россия борется за свою свободу, за свои права, за свой суверенитет". "Но каким образом? Убивая целые семьи? Казня военнопленных? И на этой неделе есть новые случаи. Пытаясь поработить соседнее государство? Это - чистый террор, и ничего больше", - подчеркнула Кувшинникова.

Автор: 

ОБСЕ (4875) путин владимир (31225) переговоры с Россией (953)


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Топ комментарии
+4
Цікаво, а що то за такий невидимий суслик тиск, який ніби і є, але його не видно. Приймати резолюції в ООН? Слати дипломптичні ноти нараZZію коняці лаврову? Анулювати губернатору сизрані чи інших мокшанських ****** дипломатичну візу в США/ЄС? Помахати косооким виплодкам, американським фірмам пальчиком з трибуни, щоб не продавали кассабам комплектуючі для виробництва зброї?
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15.11.2024 01:21
+2
Росія навязує "ПРАВО СИЛЬНОГО", хто сильний той і правий.

Вірим у Батю Трампа, Батя Трамп має порішати. Задача повернути Південь, доступ до Азовського моря. Пригрозити передачею далекобійних ракет, а для путіна внутрішня стабільність важлива, бо без електрики і бензину хана росії.

Але якщо батя Трамп не порішає і ми втратимо південь, то владі не вдасться продати це ніяк.

Буде народний бунт.

Знову "мудрий народ" у вигляді парасюковщини, селюковатої черні проти "злочинної влади". Націонал-анархізм, і друге пришестя ПОтужного гетьмана.
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15.11.2024 00:08
+1
в ОБСЄ 50-60 відсотків росіяни - до кого звертається???
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14.11.2024 23:55
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в ОБСЄ 50-60 відсотків росіяни - до кого звертається???
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14.11.2024 23:55 Ответить
Самоварова Кувшинникова щось не доганяє....
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14.11.2024 23:57 Ответить
Осталось только определить, кто на ху%ла будет тиснути ...
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15.11.2024 00:00 Ответить
Росія навязує "ПРАВО СИЛЬНОГО", хто сильний той і правий.

Вірим у Батю Трампа, Батя Трамп має порішати. Задача повернути Південь, доступ до Азовського моря. Пригрозити передачею далекобійних ракет, а для путіна внутрішня стабільність важлива, бо без електрики і бензину хана росії.

Але якщо батя Трамп не порішає і ми втратимо південь, то владі не вдасться продати це ніяк.

Буде народний бунт.

Знову "мудрий народ" у вигляді парасюковщини, селюковатої черні проти "злочинної влади". Націонал-анархізм, і друге пришестя ПОтужного гетьмана.
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15.11.2024 00:08 Ответить
Пригрозити передачею далекобійних ракет

Представьте что комбат батяня Трам нам передаст 10 тысяч крылатых ракет. К ним 100 самолетов, чтобы могли выпустить по сто ракет. Что дальше? Столько по нам уже выпустили кацапы. Но мы упорствуем в своих целях.
Пусть нам батя даст 20, или лучше 30 тысяч ракет. Так столько и у бати нет.
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15.11.2024 05:09 Ответить
Свистеть - не мешки ворочать. Если с умом потратить на них 10 тыс ракет, я уверен: результа будет. Вы сомневаетесь, но давайте сначала запустим и посмотрим, а потом уже будем обсуждать. Они нервно реагируют на саму возможность обстрела их территории, а тут целых 10 тысяч.
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15.11.2024 07:32 Ответить
Цікаво, а що то за такий невидимий суслик тиск, який ніби і є, але його не видно. Приймати резолюції в ООН? Слати дипломптичні ноти нараZZію коняці лаврову? Анулювати губернатору сизрані чи інших мокшанських ****** дипломатичну візу в США/ЄС? Помахати косооким виплодкам, американським фірмам пальчиком з трибуни, щоб не продавали кассабам комплектуючі для виробництва зброї?
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15.11.2024 01:21 Ответить
Помните анекдот про остров населенный каннибалами? Чтоб спастись нужно или отдать 100 долларов, или выпить стакан уксуса, или .... ну вы поняли.
Американец отдал бабки и отчалил. Кацап перекинул стакан уксуса и уплыл. Наш осилил пол стакана уксуса, больше не смог, вождь ....... Не вытерпел. Вот вам деньги, подавитесь, твари.
Мы в 22-ом отказались от переговоров, в обмен на обещание жениться от Джонсона. Кто такой сейчас Джонсон? Столько людей положили, ресурсов и территорий потеряли, чтобы сейчас давить на Россию и заставить идти на переговоры?
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15.11.2024 05:20 Ответить
Відмовилися не від переговорів. Інавіть не від капітуляції в класичному її вигляді. Відмовилися підписувати акт про припинення існування України як держави а українців як нації.
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15.11.2024 08:27 Ответить
Побили батьки синочка за двійку. Щоб він почав носити п'ятірки. Цього вистачило лише на перший урок з музики. А далі ... як завжди. Двійки.
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15.11.2024 09:37 Ответить
 
 