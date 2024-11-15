Украина в ОБСЕ: Цели Путина не изменились, но под давлением он уменьшает свои требования и поэтому давление следует усилить

Кремлевский диктатор Владимир Путин под должным давлением сокращает свои требования в войне против Украины, и поэтому это давление и соответствующую поддержку Украины надо усилить.

Об этом заявила врио постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несомненно, что цели Путина не изменились. Он все еще хочет уничтожить Украину. Но также верно, что Путин корректирует свои требования в соответствии с сопротивлением и единством, с которыми он сталкивается. В 2022 году он откровенно требовал полного покорения Украины и откатывания НАТО к границам 1997 года. В 2024 году Путин уже пытается замаскировать свои цели, требуя нейтралитета Украины и передачи под его контроль пяти регионов, будто мы вернулись в 18 век. И это свидетельствует о том, что в 2025 году, в случае должного давления, Путин может еще больше сократить свои требования", - заявила она.

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Украинский дипломат указала на то, что именно это президент Зеленский предложил в своем "Плане победы". "А именно, это набор конкретных шагов, включая удары на большие расстояния и истощение российских нефтяных доходов, что усилит Украину в военном и дипломатическом плане. Это проложит путь к реализации украинской Формулы мира и справедливого завершения войны. Это - в интересах Европы. И Индо-Тихоокеанского региона, как показывает растущее привлечение Северной Кореи", - добавила Кувшинникова.

Отдельно временный руководитель миссии Украины при ОБСЕ указала на то, что "денацификация", которой Кремль оправдывает свою войну против Украины, заключается в реальности в убийстве целых украинских семей.

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"В сентябре мы говорили о семье, которую Россия убила во Львове. Три девочки - Ярина, Дарья и Эмилия - погибли вместе с матерью под обломками своего дома. Выжил только их отец. На этой неделе трагедия повторилась. На этот раз в Кривом Роге. 32-летняя Елена и ее трое детей - 10-летний Кирилл, 2-летний Демид и 2-месячная Ульяна - были похоронены под тем, что осталось от их квартиры после российского удара. Их отец - единственный, кто выжил", - отметила Кувшинникова.

Она добавила, что в день атаки на Кривой Рог 11 ноября Россия также убила еще пятерых жителей Николаева, а воздушные удары по Запорожью унесли жизни одного человека и ранили еще 21, включая детей. "Вот что такое денацификация. Убийство семьи за семьей. Именно это имеет в виду российская делегация, когда говорит о денацификации в своих еженедельных заявлениях", - подчеркнула украинский дипломат.

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Кроме того, она напомнила, что 7 ноября Россия убила в Запорожье десять мирных жителей и ранила еще более 40 человек, в том числе четырех детей. В этот же день российский диктатор Владимир Путин выступал на дискуссионном клубе "Валдай", где заявил, что "сегодня Россия борется за свою свободу, за свои права, за свой суверенитет". "Но каким образом? Убивая целые семьи? Казня военнопленных? И на этой неделе есть новые случаи. Пытаясь поработить соседнее государство? Это - чистый террор, и ничего больше", - подчеркнула Кувшинникова.