Путин и Шольц планируют сегодня провести телефонный разговор, - Bloomberg (обновлено)

Российский диктатор Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести телефонный разговор в пятницу, 15 ноября. Это будет первый диалог между ними за почти два года - предыдущий состоялся в декабре 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Разговор происходит в критическое для Украины время, когда страна готовится к третьей зиме под угрозой нападения со стороны России, а значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена", - говорится в материале.

Отмечается, что Шольц стремится использовать эту возможность, чтобы "столкнуть Путина с реальностью", вероятно, обсуждая ситуацию в Украине и перспективы прекращения войны.

Канцлер ФРГ также ранее консультировался с президентом Украины Владимиром Зеленским по этому вопросу, добавляет источник агентства.

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Напомним, последний телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года, тогда канцлер ФРГ призвал российского президента к выводу войск РФ с территории Украины и поиску "дипломатического решения конфликта".

Обновлено в 16:10

Немецкое издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что Шольц уже поговорил с Путиным, разговор длился час. Других деталей пока нет.