Путин и Шольц планируют сегодня провести телефонный разговор, - Bloomberg (обновлено)
Российский диктатор Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести телефонный разговор в пятницу, 15 ноября. Это будет первый диалог между ними за почти два года - предыдущий состоялся в декабре 2022 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
"Разговор происходит в критическое для Украины время, когда страна готовится к третьей зиме под угрозой нападения со стороны России, а значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена", - говорится в материале.
Отмечается, что Шольц стремится использовать эту возможность, чтобы "столкнуть Путина с реальностью", вероятно, обсуждая ситуацию в Украине и перспективы прекращения войны.
Канцлер ФРГ также ранее консультировался с президентом Украины Владимиром Зеленским по этому вопросу, добавляет источник агентства.
Напомним, последний телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года, тогда канцлер ФРГ призвал российского президента к выводу войск РФ с территории Украины и поиску "дипломатического решения конфликта".
Обновлено в 16:10
Немецкое издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что Шольц уже поговорил с Путиным, разговор длился час. Других деталей пока нет.
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Хочеться спитати - Шольц вже забув, хто саме цю "реальність" створив?
про «реальність»?
Він не професійний політик, він не КГБіст, як це впарюють в біографії, він просто бандюган з початку 90-х, котрий стрімко пройшов кар'єру від носія чемодану Собчака та контролера портового трафіку наркоти до царського крісла в Кремлі.
Він розуміє лише силу. Всі розмови для нього це прояв слабкості противника. Всі запевнення це ніщо. Лише сила.
А на Заході, все так же думають, що це черговий Єльцин. Та викличте психолога з поліції, котрий робить психоаналіз маніяків і почитайте що він напише про Путлєра!