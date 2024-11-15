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Путин и Шольц планируют сегодня провести телефонный разговор, - Bloomberg (обновлено)

Шольц проведе телефонну розмову з Путіним уперше за майже два роки

Российский диктатор Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести телефонный разговор в пятницу, 15 ноября. Это будет первый диалог между ними за почти два года - предыдущий состоялся в декабре 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Разговор происходит в критическое для Украины время, когда страна готовится к третьей зиме под угрозой нападения со стороны России, а значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена", - говорится в материале.

Отмечается, что Шольц стремится использовать эту возможность, чтобы "столкнуть Путина с реальностью", вероятно, обсуждая ситуацию в Украине и перспективы прекращения войны.

Канцлер ФРГ также ранее консультировался с президентом Украины Владимиром Зеленским по этому вопросу, добавляет источник агентства.

Читайте также: Я собираюсь поговорить с Путиным, когда для этого наступит подходящее время, - Шольц

Напомним, последний телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года, тогда канцлер ФРГ призвал российского президента к выводу войск РФ с территории Украины и поиску "дипломатического решения конфликта".

Обновлено в 16:10

Немецкое издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что Шольц уже поговорил с Путиным, разговор длился час. Других деталей пока нет.

Автор: 

Германия (6921) переговоры (4909) путин (31191) россия (95308) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+9
"Шольц прагне використати цю можливість, щоб "зіткнути Путіна з реальністю"
Хочеться спитати - Шольц вже забув, хто саме цю "реальність" створив?
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15.11.2024 15:36
+8
Які недолугі бовдури ,ці єврорпейські правителі.У них немає ніякої послідовної політики- протидії *****,військовому злочинцю.
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15.11.2024 15:39
+3
Нормально. Толка от разговора не будет, но Шольца назначили для разговора с путлером. Вот пусть потом неделю снимает лапшуу с ушей и готовит тяжелую технику к отправке в Украину.
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15.11.2024 15:35
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Що значить "під загрозою нападу з боку Росії"? Автор на 3, а то й на 11 років загубився.
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15.11.2024 15:28 Ответить
О!!! Фальодд я... зер гут... кримінальний злочинець... Меркель тебє прів єтік шльоть..Шрьодь єр тожє....
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15.11.2024 15:31 Ответить
Нормально. Толка от разговора не будет, но Шольца назначили для разговора с путлером. Вот пусть потом неделю снимает лапшуу с ушей и готовит тяжелую технику к отправке в Украину.
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15.11.2024 15:35 Ответить
"Шольц прагне використати цю можливість, щоб "зіткнути Путіна з реальністю"
Хочеться спитати - Шольц вже забув, хто саме цю "реальність" створив?
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15.11.2024 15:36 Ответить
Які недолугі бовдури ,ці єврорпейські правителі.У них немає ніякої послідовної політики- протидії *****,військовому злочинцю.
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15.11.2024 15:39 Ответить
Формат бесіди 69 !
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15.11.2024 15:41 Ответить
про що розмова з путлєром..?
про «реальність»?
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15.11.2024 15:42 Ответить
цікаво, що він йому скаже? як же так, вова, ти мене кинув, я ніколи й нікому не дозволяв надати ніякі тауруси, а в нас все одно дострокові вибори й я можу ту-ту..., а ти ж обіцяв...
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15.11.2024 15:42 Ответить
Незабаром почнуть санкції знімати з *****, щоб швидше знищив Україну та дав Європам спокій.
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15.11.2024 15:43 Ответить
Більшовизм гірше за фашизм, бо того якось всім світом здолали. А цю мерзоту вже більш століття розчавити не можуть. Тому Європі "покой нам только снится!"
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15.11.2024 16:21 Ответить
путінофіли що европа що США - слабкі люди, слабші за нас набагато
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15.11.2024 15:43 Ответить
радістка Кет дочекалась свого "коханого" ?
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15.11.2024 15:48 Ответить
Шольцу самому в кріслі канцлера сидіти не дуже довго залишилось. "Достойний" послідовник дебільної політики Меркельші..
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15.11.2024 15:51 Ответить
А на Заході, все так же не хочуть зрозуміти, що для Путлєра, всі ці розмови це доказ слабкості Заходу.
Він не професійний політик, він не КГБіст, як це впарюють в біографії, він просто бандюган з початку 90-х, котрий стрімко пройшов кар'єру від носія чемодану Собчака та контролера портового трафіку наркоти до царського крісла в Кремлі.
Він розуміє лише силу. Всі розмови для нього це прояв слабкості противника. Всі запевнення це ніщо. Лише сила.
А на Заході, все так же думають, що це черговий Єльцин. Та викличте психолога з поліції, котрий робить психоаналіз маніяків і почитайте що він напише про Путлєра!
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15.11.2024 16:05 Ответить
Правильно, приємна розмова для бандита - це спонукання до чергового злочину. Краще б Шольцу вести приємні розмови зі своїми міністрами, а не куидатись .... тарілками.
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15.11.2024 16:31 Ответить
Що знову ? Зросла довіра до злочинця, якого ніяк не витягти до Гааги ? Чи Трамп взяв на поруки негідника ?
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15.11.2024 16:19 Ответить
Захід буде попереджувати про застосування "сили"?
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15.11.2024 17:11 Ответить
доложил шефу ,что ракет для Украины не дали ((((
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15.11.2024 17:20 Ответить
обосрались и теперь разговаривают ,что б он с дури не шандарахнул по ним !!!(((
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15.11.2024 17:22 Ответить
 
 