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Новости
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Израиль уничтожил сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия в Иране во время атаки в октябре, - Axios

26 жовтня Ізраїль знищив надсекретний центр із розробки ядерної зброї в Ірані

Во время атаки на Иран в конце октября Израиль уничтожил активный сверхсекретный исследовательский центр по разработке ядерного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Axios со ссылкой на трех американских чиновников, одного действующего израильского чиновника и одного израильского экс-чиновника.

Отмечается, что удар армии Израиля, нанесенный по объекту, который ранее считали недействующим, нанес большой ущерб усилиям Ирана, которые были предприняты в течение последнего года для возобновления исследований в области ядерного оружия.

По словам одного бывшего израильского чиновника, было уничтожено сложное оборудование, которое использовалось для разработки пластичных взрывчатых веществ, окружающих уран в ядерном устройстве и необходимых для его детонации.

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Цели армии Израиля

Представительство Ирана в ООН отказалось комментировать ситуацию журналистам.

Издание пишет, что одной из целей израильского удара 25 октября был объект "Талеган-2" в военном комплексе Парчин к юго-востоку от Тегерана.

Объект Талеган-2 был частью иранской программы по созданию ядерного оружия Амад - и функционировал до 2003 года, когда она была прекращена.

По данным Института науки и международной безопасности, объект использовали для испытания взрывчатых веществ, необходимых для приведения в действие ядерного устройства.

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Спутниковые снимки, полученные институтом после израильского удара, показали, что здание "Талеган-2" полностью разрушено.

Об'єкт Талеган-2 у військовому комплексі Парчин
Об'єкт Талеган-2 у військовому комплексі Парчин

Израильские и американские официальные лица заявили, что деятельность, которая фиксировалась на объекте "Талеган 2", была частью усилий иранского правительства, направленных на проведение исследований, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия, но также могут быть представлены как исследования в гражданских целях.

"Они проводили научную деятельность, которая могла бы заложить основу для производства ядерного оружия. Это было сверхсекретно. Небольшая часть иранского правительства знала об этом", - заявил американский чиновник.

"Удар был не очень тонким посланием о том, что Израиль имеет широкое понимание иранской системы, даже когда речь идет о вещах, которые держали в тайне и были известны очень небольшой группе людей в иранском правительстве", - заявил один из американских чиновников.

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Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел 1 октября. В результате атаки из строя выведен важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.

Автор: 

Израиль (1918) Иран (1769) ядерное оружие (1325) разработка ядерного оружия (5)


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Топ комментарии
+16
Молодці ізраїлітяни. Шмаляйте ще.
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15.11.2024 16:39
+14
Отакої! А у Білому Домі не обісцялися? Це ж ескалація!
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15.11.2024 16:34
+6
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15.11.2024 17:18
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Правила форума Совет форумчан
Це вже точно кине Іран в міцні "обійми" Кремля ! Звісно за особливу плату у вигляді ракет та шахедів.
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15.11.2024 16:34 Ответить
Нащо Ірану Кремль якщо в нього є надійний союзник Китай, до того ж уряди деяких західних країн мають з ним економічні проекти.
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15.11.2024 17:30 Ответить
Що ти за ботяра нова, нема сьогодні жодної гілки де б тебе не було!
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15.11.2024 17:46 Ответить
Ндяя. А наші тицяють по водачним заводікам. Та ніяк не вцілять.
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15.11.2024 16:34 Ответить
Вчи матчастину, технічний спирт мае стратегічне
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15.11.2024 18:23 Ответить
Отакої! А у Білому Домі не обісцялися? Це ж ескалація!
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15.11.2024 16:34 Ответить
В Билому Доми сцуться только по словам здешних дурачков.
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16.11.2024 16:54 Ответить
Молодці ізраїлітяни. Шмаляйте ще.
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15.11.2024 16:39 Ответить
Надсекретний, надсекретний, але якщо єврей дає грошей, то чому б правовірному мусульманину не розказати все до подробиць.
Але не так уже це і добре для нас, адже для Ірану це ще один привід продавати озброєння та ********** рашистам в обмін на ППО, авіацію та ядерні технології.
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15.11.2024 16:56 Ответить
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15.11.2024 17:18 Ответить
Так він знищив те що зверху.Там по любому є під землею комплекс.
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15.11.2024 17:30 Ответить
Был, тепер- нету. Но ты, Ваня, не тужи, через пару лет они заново построятся.
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16.11.2024 16:56 Ответить
Мабуть був захищенний аналогом нєт. Що ще раз доказує, що нові американські ракети досить ефективні і якби нам їх передали разом з достатньою кількістю Ф16 блок 50 це б багато чого змінило у війні, але простіше дати 6 літаків і розповідати що вони нічого не допоможуть.

Ф35 не заходили у повітряний простір Ірану тому ті самі пуски спокійно і Ф16 робити.
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15.11.2024 17:35 Ответить
У ізраільтян основна бойова пташка для пуску ракет це старий ф-15.
Ф-35 не потрібно заходи у повітряний простір щоб потушити радари аналоговнєтних парашинських та іранських систем пво.
вони хваляться, прибріхують, що знищили всю іранську пво великого радіусу на півдні Ірану, при тій атаці.
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15.11.2024 18:26 Ответить
В ізраїльтян F-15EX (IA) пройшов модернізацю.
Саме цей літак 4+ є сьогодні є основним ударним літаком Ізраїлю, а не F-35.
https://defence-ua.com/news/izrajil_zamoviv_f_15ex_za_bezkoshtovni_52_mlrd_dolariv_ale_chekati_budut_do_pochatku_2040_h-17118.html
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15.11.2024 22:34 Ответить
О, а де ж червоні лінії, та обмеження від Америки бо ескалація ?
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15.11.2024 17:37 Ответить
От би Буданов дав би прес-конференцію...
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15.11.2024 18:01 Ответить
А окрім цього був знищений завод нейтронних ініціаторів.
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15.11.2024 18:25 Ответить
Це приклад для мрійникі про ядерну зброю в Україні. По перше у нас наврядче це буде секретніше чим у Ірану,а по друге його б напевно не бомбили але якось там би регулярно щось взривалося та детонувало не без зовнійшної допомоги втч і довірених партнерів та осіб.
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15.11.2024 19:27 Ответить
А коли ми так ? Боже , зроби нам подарунок на Різдво , зруйнуй Кримський міст !
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15.11.2024 19:56 Ответить
 
 