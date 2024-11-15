Израиль уничтожил сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия в Иране во время атаки в октябре, - Axios

Во время атаки на Иран в конце октября Израиль уничтожил активный сверхсекретный исследовательский центр по разработке ядерного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Axios со ссылкой на трех американских чиновников, одного действующего израильского чиновника и одного израильского экс-чиновника.

Отмечается, что удар армии Израиля, нанесенный по объекту, который ранее считали недействующим, нанес большой ущерб усилиям Ирана, которые были предприняты в течение последнего года для возобновления исследований в области ядерного оружия.

По словам одного бывшего израильского чиновника, было уничтожено сложное оборудование, которое использовалось для разработки пластичных взрывчатых веществ, окружающих уран в ядерном устройстве и необходимых для его детонации.

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Цели армии Израиля

Представительство Ирана в ООН отказалось комментировать ситуацию журналистам.

Издание пишет, что одной из целей израильского удара 25 октября был объект "Талеган-2" в военном комплексе Парчин к юго-востоку от Тегерана.

Объект Талеган-2 был частью иранской программы по созданию ядерного оружия Амад - и функционировал до 2003 года, когда она была прекращена.

По данным Института науки и международной безопасности, объект использовали для испытания взрывчатых веществ, необходимых для приведения в действие ядерного устройства.

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Спутниковые снимки, полученные институтом после израильского удара, показали, что здание "Талеган-2" полностью разрушено.





Израильские и американские официальные лица заявили, что деятельность, которая фиксировалась на объекте "Талеган 2", была частью усилий иранского правительства, направленных на проведение исследований, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия, но также могут быть представлены как исследования в гражданских целях.

"Они проводили научную деятельность, которая могла бы заложить основу для производства ядерного оружия. Это было сверхсекретно. Небольшая часть иранского правительства знала об этом", - заявил американский чиновник.

"Удар был не очень тонким посланием о том, что Израиль имеет широкое понимание иранской системы, даже когда речь идет о вещах, которые держали в тайне и были известны очень небольшой группе людей в иранском правительстве", - заявил один из американских чиновников.

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Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел 1 октября. В результате атаки из строя выведен важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.