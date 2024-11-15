На Западе не имеют права говорить об усталости от войны, - министр обороны Эстонии Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур раскритиковал разговоры на Западе об усталости от войны, которую РФ развязала против Украины.

Он напомнил, что скоро исполняется 1000 дней с начала полномасштабного российского вторжения и Украина продолжает борьбу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Певкур отметил, что Украина нуждается в поддержке, особенно острой является потребность в средствах противовоздушной обороны.

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"Мы на Западе не можем говорить об усталости. Как мы можем устать, если там ребята борются за Украину, матерей, дочерей? Мы должны помогать Украине, и в следующем году решено выделить 0,25% ВВП, это примерно 100 с лишним млн евро, на военную помощь", - добавил министр.

По его словам, если бы западные страны в первые месяцы оказывали бы большую помощь Украине, "возможно, война уже давно бы закончилась".

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"Но реальность такова, что мы задержались с принятием решений", - добавил Певкур.