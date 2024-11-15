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Новости Помощь Украине
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На Западе не имеют права говорить об усталости от войны, - министр обороны Эстонии Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур раскритиковал разговоры на Западе об усталости от войны, которую РФ развязала против Украины.

Он напомнил, что скоро исполняется 1000 дней с начала полномасштабного российского вторжения и Украина продолжает борьбу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Певкур отметил, что Украина нуждается в поддержке, особенно острой является потребность в средствах противовоздушной обороны.

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"Мы на Западе не можем говорить об усталости. Как мы можем устать, если там ребята борются за Украину, матерей, дочерей? Мы должны помогать Украине, и в следующем году решено выделить 0,25% ВВП, это примерно 100 с лишним млн евро, на военную помощь", - добавил министр.

По его словам, если бы западные страны в первые месяцы оказывали бы большую помощь Украине, "возможно, война уже давно бы закончилась".

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"Но реальность такова, что мы задержались с принятием решений", - добавил Певкур.

Автор: 

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Шукаю по всій Вікіпедії про яку втому казали під час Другої світової і хто. Хто підкаже де можна знайти .... ВТОМУ
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15.11.2024 16:35 Ответить
Цей пан має рацію.
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15.11.2024 18:54 Ответить
 
 