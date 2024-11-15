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Новости Война
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Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной для достижения справедливого мира, - правительство ФРГ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з Путіним 15 листопада

Канцлер Германии Олаф Шольц во время сегодняшнего телефонного разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным призвал Россию вывести свои войска из Украины и быть готовой к мирным переговорам.

Об этом сообщило правительство ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что Шольц "осудил российскую захватническую войну против Украины и призвал Путина остановить ее и вывести войска".

Федеральный канцлер настаивал, что Россия должна быть готова к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в мирном процессе", - говорится в сообщении канцелярии.

Также, добавили в правительстве ФРГ, Шольц отметил "непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии так долго, как это будет необходимо".

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Напомним, последний телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года, тогда канцлер ФРГ призвал российского президента к выводу войск РФ с территории Украины и поиску "дипломатического решения конфликта".

15 ноября 2024 года российский диктатор Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор.

Автор: 

переговоры (4909) путин (31191) Шольц Олаф (904) переговоры с Россией (937)


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Топ комментарии
+11
Жоско, безкомпромісно.
Обнять і плакать...
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15.11.2024 16:51
+10
Путлер не розуміє нормальної мови. Тільки зняття обмежень на удари вглиб кислобздійщини, змусить кацапів проявляти ініціативу в переговорах
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15.11.2024 16:52
+8
Справедливіть з точки зору кацапів і з точки зору нормальних людей - це геть протилежні речі.
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15.11.2024 16:52
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Жоско, безкомпромісно.
Обнять і плакать...
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15.11.2024 16:51 Ответить
Путлер не розуміє нормальної мови. Тільки зняття обмежень на удари вглиб кислобздійщини, змусить кацапів проявляти ініціативу в переговорах
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15.11.2024 16:52 Ответить
Справедливіть з точки зору кацапів і з точки зору нормальних людей - це геть протилежні речі.
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15.11.2024 16:52 Ответить
Переговори - це ******* інсценізація байки "Вовк та ягня".

- «Ах, чим же винен я?»
- «Мовчи, гоноровисте!
Чи час тут розбирать провини всі, щеня?
Ти винен тим уже, що захотів я їсти».
Сказав - і в темний ліс Вовк поволік Ягня.
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15.11.2024 17:44 Ответить
який же він потужний.

звісно іншого шольц і не мав права сказати, як демократ.

Але якого х*я він спілкується з диктатором, вбивцею і оголошеним в міжнародний розшук? Щось захотів в очкові путіна побачити?
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15.11.2024 16:53 Ответить
"засудив російську загарбницьку війну проти України й закликав Путіна припинити її та вивести війська"
Ось це треба було в заголовок. Це важливіше ніж просто заклик до переговорів.
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15.11.2024 16:53 Ответить
А ще потрібно було оприлюднити відповідь ху#ла, бо без неї це знову просто "буря в стакані".
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15.11.2024 17:02 Ответить
А відповідь була: "Ging zum nah..."
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15.11.2024 17:27 Ответить
А казали, що двійник дохлого ху#ла не володіє німецькою
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15.11.2024 17:39 Ответить
На рівні "нах..." Навіть я вододію 😂
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15.11.2024 18:09 Ответить
значить Шольца скоро виженуть..
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15.11.2024 17:01 Ответить
нормально, по савецкі так! "заклики шольца та його політбюро до наближаючогося вайнахту та сільвестера!" ))
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15.11.2024 17:09 Ответить
А я знаю,що йому на це відповіло х-ло: "Іди на йух" І на хіба було... далі у мене слова тільки французською
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15.11.2024 17:10 Ответить
Та навіть дитяті зрозуміло що марно закликати вовка їсти капусту!
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15.11.2024 17:21 Ответить
До сраки такі заклики від Шольца.
Куди дієвіші заклики від TAURUS. Але Шольц спілкуватись таким гучномовцем не хоче.
Сподіватимось, його застосує Мерц.
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15.11.2024 17:22 Ответить
длб !!!!((((
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15.11.2024 17:25 Ответить
от теперь точно война закончится. и репарации пойдут и кенигсберг немцам вернут. то ли дурак, то ли притворяется. и то и другое плохо.
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15.11.2024 17:32 Ответить
Призывало *****
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15.11.2024 17:33 Ответить
це потужно
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15.11.2024 17:34 Ответить
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15.11.2024 17:53 Ответить
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15.11.2024 17:54 Ответить
чи там цей Шольц вже зовсім безпорадний!? дав привід - з нього зари навіть найтупіша обизяна-пропагандист проросійська тиждень знущатиметься мовляв "тауруси не дав, дзвонить і скулить ссікун"
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15.11.2024 17:55 Ответить
Німці знову хочуть дешевого газіка
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15.11.2024 18:02 Ответить
Ну якщо це все що було в розмові, то можно було і не содрогати повітря. Але на справді мабуть якісь месседжі були в розмові не такі хоробрі, незламні та більше преземленні, знаючи реалістів і педантів немців.
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15.11.2024 18:54 Ответить
Путин сказав, что нужно "устранить первопричину конфликта".
Т.е. ***** прямо предложил самого себя устранить
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15.11.2024 19:05 Ответить
 
 