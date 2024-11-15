Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной для достижения справедливого мира, - правительство ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц во время сегодняшнего телефонного разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным призвал Россию вывести свои войска из Украины и быть готовой к мирным переговорам.

Об этом сообщило правительство ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что Шольц "осудил российскую захватническую войну против Украины и призвал Путина остановить ее и вывести войска".

Федеральный канцлер настаивал, что Россия должна быть готова к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в мирном процессе", - говорится в сообщении канцелярии.

Также, добавили в правительстве ФРГ, Шольц отметил "непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии так долго, как это будет необходимо".

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Напомним, последний телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года, тогда канцлер ФРГ призвал российского президента к выводу войск РФ с территории Украины и поиску "дипломатического решения конфликта".

15 ноября 2024 года российский диктатор Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор.