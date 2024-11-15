Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной для достижения справедливого мира, - правительство ФРГ
Канцлер Германии Олаф Шольц во время сегодняшнего телефонного разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным призвал Россию вывести свои войска из Украины и быть готовой к мирным переговорам.
Об этом сообщило правительство ФРГ, передает Цензор.НЕТ.
Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что Шольц "осудил российскую захватническую войну против Украины и призвал Путина остановить ее и вывести войска".
Федеральный канцлер настаивал, что Россия должна быть готова к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в мирном процессе", - говорится в сообщении канцелярии.
Также, добавили в правительстве ФРГ, Шольц отметил "непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии так долго, как это будет необходимо".
Напомним, последний телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года, тогда канцлер ФРГ призвал российского президента к выводу войск РФ с территории Украины и поиску "дипломатического решения конфликта".
15 ноября 2024 года российский диктатор Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор.
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Обнять і плакать...
- «Ах, чим же винен я?»
- «Мовчи, гоноровисте!
Чи час тут розбирать провини всі, щеня?
Ти винен тим уже, що захотів я їсти».
Сказав - і в темний ліс Вовк поволік Ягня.
звісно іншого шольц і не мав права сказати, як демократ.
Але якого х*я він спілкується з диктатором, вбивцею і оголошеним в міжнародний розшук? Щось захотів в очкові путіна побачити?
Ось це треба було в заголовок. Це важливіше ніж просто заклик до переговорів.
Куди дієвіші заклики від TAURUS. Але Шольц спілкуватись таким гучномовцем не хоче.
Сподіватимось, його застосує Мерц.
Т.е. ***** прямо предложил самого себя устранить