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В центрах занятости на оккупированных территориях жителей агитируют собирать дроны для армии РФ, - Центр нацсопротивления

Мешканців ТОТ агітують збирати дрони для РФ

На временно оккупированных территориях Украины россияне набирают работников для сборки дронов на нужды своей армии.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сбор дронов происходит в цехах на оккупированных территориях. Соответствующую работу предлагают созданные оккупантами центры занятости. Таким образом, создав гуманитарный кризис, враг пытается использовать это в свою пользу.

"Заметим, что это является нарушением международного права, которое запрещает привлекать жителей оккупированных территорий к работе на захватчиков. Однако Кремль в очередной раз демонстрирует пренебрежение к законам войны", - добавили в ЦНС.

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Чому це не пропонують у центрах занятості на неокупованих територіях? Зеленопикі нічого крім красти організувати не здатні
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15.11.2024 20:05 Ответить
 
 