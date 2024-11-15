В центрах занятости на оккупированных территориях жителей агитируют собирать дроны для армии РФ, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Украины россияне набирают работников для сборки дронов на нужды своей армии.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сбор дронов происходит в цехах на оккупированных территориях. Соответствующую работу предлагают созданные оккупантами центры занятости. Таким образом, создав гуманитарный кризис, враг пытается использовать это в свою пользу.
"Заметим, что это является нарушением международного права, которое запрещает привлекать жителей оккупированных территорий к работе на захватчиков. Однако Кремль в очередной раз демонстрирует пренебрежение к законам войны", - добавили в ЦНС.
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Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий15.11.2024 20:05 Ответить Мне нравится 0
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