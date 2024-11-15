В центрах занятости на оккупированных территориях жителей агитируют собирать дроны для армии РФ, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины россияне набирают работников для сборки дронов на нужды своей армии.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сбор дронов происходит в цехах на оккупированных территориях. Соответствующую работу предлагают созданные оккупантами центры занятости. Таким образом, создав гуманитарный кризис, враг пытается использовать это в свою пользу.

"Заметим, что это является нарушением международного права, которое запрещает привлекать жителей оккупированных территорий к работе на захватчиков. Однако Кремль в очередной раз демонстрирует пренебрежение к законам войны", - добавили в ЦНС.

Читайте также: Поступающие в вузы на ВОТ Луганщины обязательно станут членами "Движения первых", - Центр нацсопротивления