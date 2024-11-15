Фицо заявил, что будет выступать против членства Украины в НАТО, пока будет премьер-министром Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет выступать против вступления Украины в НАТО, пока он является словацким премьер-министром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Как отмечается, Фицо отметил, что поддерживает гуманитарную и экономическую помощь Украине, а также заявил о желательности вступления Украины в ЕС.

Однако он подчеркнул, что будет сопротивляться членству Украины в оборонном союзе НАТО, заявив, что это могло бы привести к "вспышке третьей мировой войны".

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Фицо сказал, что пока он будет словацким премьер-министром, то будет выступать против принятия Украины в Североатлантический Альянс, в котором сама Словакия является членом с 2004 года.

"Украина заслуживает честного и справедливого мира, который соответствует установленным правилам. Украина может быть частью ЕС, но совсем не может быть членом НАТО", - отметил Фицо.

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