Фицо заявил, что будет выступать против членства Украины в НАТО, пока будет премьер-министром Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет выступать против вступления Украины в НАТО, пока он является словацким премьер-министром.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Как отмечается, Фицо отметил, что поддерживает гуманитарную и экономическую помощь Украине, а также заявил о желательности вступления Украины в ЕС.
Однако он подчеркнул, что будет сопротивляться членству Украины в оборонном союзе НАТО, заявив, что это могло бы привести к "вспышке третьей мировой войны".
Фицо сказал, что пока он будет словацким премьер-министром, то будет выступать против принятия Украины в Североатлантический Альянс, в котором сама Словакия является членом с 2004 года.
"Украина заслуживает честного и справедливого мира, который соответствует установленным правилам. Украина может быть частью ЕС, но совсем не может быть членом НАТО", - отметил Фицо.
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Давай, Фіцо посприяй першому і другому. А третє НАТО залишимо на потім. Ми цим НАТО вже наїлися. Зараз для більшості українців НАТО це як до Місяця.
Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами зустрічі з громадським захисником прав Словаччини Робертом Доброводським.
Висновок - МЗС України плохо працює з Фіцо
Сибіга чого мовчить..?!
Тут немає чого переживати.
Нашим найбільшим ''прищом на задниці'' поки що є влада Угорщини.
А визначальними в питанні вступу України в НАТО є чотири параметри:
1. Хто буде новим Президентом України і хто у нас складе нову парламентську більшість (з цією владою ніхто Україну в НАТО не прийме).
2. Позиція оновленої республіканської більшості в Конгресі США (обидвох палатах). Бо Трамп буде вимушений ''лягти'' під свою рідну більшість.
3. Як закінчаться на початку наступного року вибори в Бундестаг ФРН і яка буде позиція нової парламентської більшості.
4. Успіхи Збройних Сил України у війні з москалями.