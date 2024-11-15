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Фицо заявил, что будет выступать против членства Украины в НАТО, пока будет премьер-министром Словакии

фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет выступать против вступления Украины в НАТО, пока он является словацким премьер-министром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Как отмечается, Фицо отметил, что поддерживает гуманитарную и экономическую помощь Украине, а также заявил о желательности вступления Украины в ЕС.

Однако он подчеркнул, что будет сопротивляться членству Украины в оборонном союзе НАТО, заявив, что это могло бы привести к "вспышке третьей мировой войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия хочет продолжения исключения из нефтяного эмбарго против России: "РФ была для нас надежным партнером"

Фицо сказал, что пока он будет словацким премьер-министром, то будет выступать против принятия Украины в Североатлантический Альянс, в котором сама Словакия является членом с 2004 года.

"Украина заслуживает честного и справедливого мира, который соответствует установленным правилам. Украина может быть частью ЕС, но совсем не может быть членом НАТО", - отметил Фицо.

Читайте: Война в Украине закончится в ближайшее время, - премьер Словакии Фицо

Словакия (974) членство в НАТО (1501) Фицо (178)


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Топ комментарии
+11
Когда ж вы наконец то стрелять научитесь...Хочешь сделать хорошее полезное дело - походи перед этим в тир.
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15.11.2024 18:08
+11
киньте цього пі...ра у вулик
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15.11.2024 18:10
+8
Сподіваємось надовго не затримається.
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15.11.2024 18:10
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Когда ж вы наконец то стрелять научитесь...Хочешь сделать хорошее полезное дело - походи перед этим в тир.
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15.11.2024 18:08 Ответить
И не говори, Димон, я первый раз в жизни пожалел, что стрелок мазила!
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15.11.2024 18:50 Ответить
Шарік, і той був би кращим кіллєром.

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15.11.2024 19:13 Ответить
Сподіваємось надовго не затримається.
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15.11.2024 18:10 Ответить
киньте цього пі...ра у вулик
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15.11.2024 18:10 Ответить
Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Україна може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО", - зазначив Фіцо. Джерело:

Давай, Фіцо посприяй першому і другому. А третє НАТО залишимо на потім. Ми цим НАТО вже наїлися. Зараз для більшості українців НАТО це як до Місяця.
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15.11.2024 18:17 Ответить
Значить немає чого перейматися. Від Словаччини спротиву точно не буде.
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15.11.2024 18:18 Ответить
Фіця, так ти ж вже попередження отримував. Не бикуй фіця...
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15.11.2024 18:20 Ответить
Кожен пиптик має себе за біг-діка, мля...
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15.11.2024 18:25 Ответить
У https://suspilne.media/tag/slovaccina/ Словаччині станом на сьогодні отримали тимчасовий притулок майже 400 тисяч українських біженців.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами зустрічі з громадським захисником прав Словаччини Робертом Доброводським.
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15.11.2024 18:33 Ответить
Тобто 10 % ЕВРОПЕЙЦІВ , Христиан, не мусульман, не сирійців, не афріканців, не арабів.
Висновок - МЗС України плохо працює з Фіцо
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15.11.2024 18:35 Ответить
ну не поц
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15.11.2024 18:36 Ответить
Шкода, що цю хвойду не добили.
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15.11.2024 18:38 Ответить
Треба дострелити як мога швидше
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15.11.2024 18:41 Ответить
Сподіваємося що Трамп скаже йому: You are fired
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15.11.2024 18:42 Ответить
просто гроші ***** на пахнуть кров, . правда пдр фіцо?
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15.11.2024 19:06 Ответить
Зате нашими трубопроводами Словачина отримує російську нафту і газ ,даючи ворого заробити.
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15.11.2024 19:16 Ответить
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15.11.2024 19:21 Ответить
жалко что в прошлый раз этого ****** не добили!
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15.11.2024 19:41 Ответить
То нехай наші слугі дадуть йому таа Орбану ще більше нафти та газу по наших мережах...можна ще олії та борошна,яєць...
Сибіга чого мовчить..?!
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15.11.2024 19:48 Ответить
Сподіваюсь, наступний стрілець буде вправніший...
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15.11.2024 20:02 Ответить
фіцо ти сам почув що сказав ?
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15.11.2024 20:10 Ответить
Цей юний словацький комуніст з мадярським корінням довго не протягне... на посаді.
Тут немає чого переживати.
Нашим найбільшим ''прищом на задниці'' поки що є влада Угорщини.
А визначальними в питанні вступу України в НАТО є чотири параметри:
1. Хто буде новим Президентом України і хто у нас складе нову парламентську більшість (з цією владою ніхто Україну в НАТО не прийме).
2. Позиція оновленої республіканської більшості в Конгресі США (обидвох палатах). Бо Трамп буде вимушений ''лягти'' під свою рідну більшість.
3. Як закінчаться на початку наступного року вибори в Бундестаг ФРН і яка буде позиція нової парламентської більшості.
4. Успіхи Збройних Сил України у війні з москалями.
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15.11.2024 20:19 Ответить
Хай засуне свій спротив у прострелене місце.
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15.11.2024 20:41 Ответить
У всіх стрілецьких клубах України: "Для письменників зі Словаччини скидка за навчання 90%!"
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15.11.2024 20:47 Ответить
багато ще би і"профінансували"...
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15.11.2024 22:34 Ответить
Тобі залишилося часу до нового року чучело пропутінське
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15.11.2024 21:39 Ответить
Коли дивишся на "морду ліца" що орбана, що фіцо, то враження що це якісь ущербні чуваки.Але не нам критикувати, адже ми також в 19-му році...
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15.11.2024 21:52 Ответить
Доки буде.... мабуть відчуває що буде недовго.
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15.11.2024 22:05 Ответить
 
 