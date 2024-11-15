Британская разведка подтверждает повреждение по меньшей мере двух фрегатов РФ в Каспийске

В Каспийске повреждены по меньшей мере два российских фрегата класса "Гепард" в результате удара в рамках инновационной спецоперации ГУР МО Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"6 ноября 2024 года Украина почти наверняка ударила беспилотным летательным аппаратом по порту Каспийск в России. В порту, очень вероятно, находились несколько кораблей ВМФ России, причем по меньшей мере два фрегата класса "Гепард", вероятно, получили повреждения", - заявили в ведомстве.

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В Минобороны отметили, что сейчас степень этих повреждений неизвестна, однако вероятнее всего корабли будут отремонтированы быстро.

"Каспийская флотилия России, вероятно, использовалась для массовых атак по территории Украины в 2022 году и для осуществления ударов в течение 2023-2024 гг. Однако, маловероятно, что российские корабли, которые были повреждены во время украинского удара, были использованы для прямых ударов по украинской территории", - добавили в ведомстве.

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В британском Минобороны указали, что на фоне низкой текущей активности РФ в Черном море, эта атака продемонстрировала, что Украина обладает способностью наносить удары по российским целям в районах, которые ранее считались безопасными для проведения операций.

"Украинский дрон, вероятнее всего, пролетел над значительной территорией России, и не был перехвачен. Подобная атака, скорее всего, вызовет беспокойство у российского политического и военного руководства", - добавили в ведомстве.

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Как сообщалось, 6 ноября в результате инновационной спецоперации ГУР МО Украины впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море. Поражения получили по меньшей мере два объекта в Каспийске (Дагестан) - в частности, речь идет, вероятно, о ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан", а также повреждения, возможно, получили малые ракетные корабли проекта 21631.