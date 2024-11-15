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Новости Газовая война
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Министр энергетики Австрии Гевесслер об остановке Газпромом поставок газа: Россия снова использовала энергетику, как оружие

Газпром

Остановив поставки природного газа в Австрию, Россия снова использовала энергетику, как оружие и в очередной раз доказала, что не является партнером.

Об этом заявила министр по вопросам защиты климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня OMV сообщила, что поставки газа из России будут прекращены завтра утром. Россия снова использует энергетику как оружие", - написала Гевесслер.

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В то же время, она заверила, что Австрия "готовилась к этой ситуации в течение длительного времени" и энергоснабжение в стране будет обеспечено. По словам министра, сейчас в газохранилищах страны хранится газа больше, чем Австрии потребляет в течение года, а также и существуют альтернативные маршруты поставок газа - не из РФ.

"Отечественные газовые хранилища заполнены. Сейчас там хранится больше, чем годовой объем потребления Австрии. Трубопроводы из Италии и Германии предлагают достаточную мощность для импорта не российского природного газа. Государственный газовый резерв также полностью заполнен", - сообщила Гевесслер.

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Она выразила надежду, что все компании, которые работают на газовом рынке Австрии, завершат шаги по переходу к новым источникам поставок.

"Газпром сегодня в очередной раз доказывает, что Россия не является партнером. Однако с завтрашнего дня исчезнет и одна угроза. Если у нас больше не будет поставок из России, нас больше не смогут шантажировать. Наша независимость - это ценный актив. Мы будем продолжать ее защищать", - подчеркнула министр.

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Как сообщалось, российский "Газпром экспорт" сообщил австрийской частично государственной нефтегазовой компании OMV, что с завтрашнего дня прекращает ей поставки природного газа транзитом через Украину.

Это произошло после того, как OMV выиграла арбитражный иск на 230 млн евро против "Газпром экспорта" в споре о срыве поставок газа по "немецкому контракту". Отмечалось, что сумма иска будет немедленно зачислена в счет погашения обязательств OMV перед "Газпром экспортом" по контракту на поставку газа в Австрию.

В 2018 году OMV продлила контракт на поставку газа с российским "Газпромом" до 2040 года.

На момент полномасштабного вторжения РФ Австрия покупала у России 79% своего природного газа, который поступал транзитом через Украину. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Австрия продолжала покупать большинство своего газа в России, что обусловлено существующим контрактом и имеющимся в нем принципом "покупай или плати".

Австрия (806) Газ (10223) Газпром (3183) россия (95308)


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Топ комментарии
+12
Австрія була основним симпатиком ***** після Угорщини в Європі. Саме там притулок для кацапських олігархів, європейська резедентура ГРУ і склад кацапських кривавих грошей та алмазів з Якутії. Є ще банк Ватикану. І це все що у кацапів лишається. Але щось пішло "не так". Мінус Австрія буде дуже боляче кацапам...
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15.11.2024 20:52
+11
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Бендер. - Может быть, там помогут.

(И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
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15.11.2024 20:47
+11
Тобто тягнули до останнього. Поки кацапи вже відверто не насрали на голову...
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15.11.2024 20:49
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- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Бендер. - Может быть, там помогут.

(И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
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15.11.2024 20:47 Ответить
так, то антикацапська антисовкова Біблія... 1962 р н
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15.11.2024 20:49 Ответить
менш обійм зі всякою сволотою - буде менш розчарувань... де там їхня красуня... ще мліє від рук недофюрера
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15.11.2024 20:48 Ответить
Тобто тягнули до останнього. Поки кацапи вже відверто не насрали на голову...
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15.11.2024 20:49 Ответить
Поматросили и бросили..
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15.11.2024 20:50 Ответить
Австрія була основним симпатиком ***** після Угорщини в Європі. Саме там притулок для кацапських олігархів, європейська резедентура ГРУ і склад кацапських кривавих грошей та алмазів з Якутії. Є ще банк Ватикану. І це все що у кацапів лишається. Але щось пішло "не так". Мінус Австрія буде дуже боляче кацапам...
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15.11.2024 20:52 Ответить
Да вся наша мразота с симоненкой и бойким бойко там массово паслась после Майдана, заранее застоговав немеряно бабла! Там же гений реформатор мура- мураев с вадиком гадиком пасутся. А сколько подобных--- не пересчитать, из сегодняшних в том числе.
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16.11.2024 07:26 Ответить
А ще брати Клюєви. І здається саме туди дременув Боголюбов. А ще там Фірташ.
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16.11.2024 08:08 Ответить
Да ладно ! Никогда такого небыло , и вот опять ! Вы видать думали что Австрию ***** НЕ оставит БЕЗ газа ?
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15.11.2024 20:55 Ответить
Отакої!Не може бути,росія ж ваш приятель,газок,нафта,криваві кацапські грошики в Відні по банках,і таке інше.Чому ви здивовані????
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15.11.2024 21:01 Ответить
Так вона ніби каже от бачте я попереджала.
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15.11.2024 21:05 Ответить
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15.11.2024 21:25 Ответить
д'якувати рашистському канцлеру фатерлянду Меркель...
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15.11.2024 21:14 Ответить
Ой як неочікувано. А ми вас попереджали..
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15.11.2024 21:29 Ответить
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16.11.2024 07:37 Ответить
 
 