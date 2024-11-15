Министр энергетики Австрии Гевесслер об остановке Газпромом поставок газа: Россия снова использовала энергетику, как оружие

Остановив поставки природного газа в Австрию, Россия снова использовала энергетику, как оружие и в очередной раз доказала, что не является партнером.

Об этом заявила министр по вопросам защиты климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня OMV сообщила, что поставки газа из России будут прекращены завтра утром. Россия снова использует энергетику как оружие", - написала Гевесслер.

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В то же время, она заверила, что Австрия "готовилась к этой ситуации в течение длительного времени" и энергоснабжение в стране будет обеспечено. По словам министра, сейчас в газохранилищах страны хранится газа больше, чем Австрии потребляет в течение года, а также и существуют альтернативные маршруты поставок газа - не из РФ.

"Отечественные газовые хранилища заполнены. Сейчас там хранится больше, чем годовой объем потребления Австрии. Трубопроводы из Италии и Германии предлагают достаточную мощность для импорта не российского природного газа. Государственный газовый резерв также полностью заполнен", - сообщила Гевесслер.

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Она выразила надежду, что все компании, которые работают на газовом рынке Австрии, завершат шаги по переходу к новым источникам поставок.

"Газпром сегодня в очередной раз доказывает, что Россия не является партнером. Однако с завтрашнего дня исчезнет и одна угроза. Если у нас больше не будет поставок из России, нас больше не смогут шантажировать. Наша независимость - это ценный актив. Мы будем продолжать ее защищать", - подчеркнула министр.

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Как сообщалось, российский "Газпром экспорт" сообщил австрийской частично государственной нефтегазовой компании OMV, что с завтрашнего дня прекращает ей поставки природного газа транзитом через Украину.

Это произошло после того, как OMV выиграла арбитражный иск на 230 млн евро против "Газпром экспорта" в споре о срыве поставок газа по "немецкому контракту". Отмечалось, что сумма иска будет немедленно зачислена в счет погашения обязательств OMV перед "Газпром экспортом" по контракту на поставку газа в Австрию.

В 2018 году OMV продлила контракт на поставку газа с российским "Газпромом" до 2040 года.

На момент полномасштабного вторжения РФ Австрия покупала у России 79% своего природного газа, который поступал транзитом через Украину. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Австрия продолжала покупать большинство своего газа в России, что обусловлено существующим контрактом и имеющимся в нем принципом "покупай или плати".