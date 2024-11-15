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Смена места службы: за первый день работы новой функции в "Армия+" подали 610 рапортов

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко

За первый день работы новой функции в "Армия+" военные уже подали 610 рапортов на смену места службы.

Об этом в телеэфире заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на этот час мы имеем 610 полностью оформленных, подписанных и отправленных в систему рапортов. Считаем, что это активный темп обращений военнослужащих. Надеемся, что эта функция будет популярна", - сказала Черногоренко.

Читайте: В "Армия+" появилась возможность онлайн-представления рапорта на перевод

По ее словам, военнослужащие могут в несколько кликов инициировать рапорт, заполнить его в своем смартфоне в приложении "Армия+" и рассчитывать, что в течение 72 часов будет отправлен ответ по результатам этого рапорта. Также Черногоренко сообщила, что в приложении "Резерв+" уже более 130 тысяч украинских граждан воспользовались отсрочками.

"9-го ноября 2024 года мы запустили сервис для всех граждан, имеющих действующее пенсионное удостоверение по инвалидности, а также для студентов, аспирантов и докторантов, которые учатся. Уже более 130 тысяч граждан воспользовались отсрочками и получили положительный ответ. Это очень весомый результат", - добавила заместитель министра обороны.

Как сообщалось, в приложении "Армия+" с сегодняшнего дня заработала функция подачи рапорта на смену места службы.

приложение (170) ВСУ (6531) диджитализация (220) Черногоренко (114)


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Усі бажають служити в підрозділі протирки ковбаси спиртом.
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15.11.2024 21:02 Ответить
Ну і? ЧИ буде жорстка реакція стосовно керівництва підрозділами з яких надійде найбільша кількість рапортів стосовно переводу? Очевидно що там де командування "гівно" багато військових будуть прагнути покинути такі частини. Це питання має монітритись і висновки мають робитися швидко.
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15.11.2024 21:04 Ответить
Бажано не просто моніторити, а і робити повний аудит в тих бригадах. Масовий перевід солдат це ознака махінацій в бригаді. Взагалі то це погано, коли не перевіряються витрати і надходження на рахунках гівнюків командирів. Знаю майорів, які покупляли автівки 40-50к. баксів. Покупляли кафе і нерухомість. За що їм подавали тих майорів не зрозуміло. Ще 22 році бігали лейтенантами. Що вони самі собі нараховують по грошових виплатах ніхто не перевіряє. Що вони самі собі пишуть в бр також ніхто не перевіряє. Як можна служити з тим майором, якщо виявляється він пише в рапорті що був на бойовому чергуванні 10 днів, а фактично просидів у квартирці? Ха ха ха.
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16.11.2024 08:13 Ответить
А скільки з них відхилять, 609, і тільки один узгодять начальника складу переведуть на зам., по тилу?
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15.11.2024 21:09 Ответить
Нам соплі жувати не цікаво. Через 72 години просто скажіть скільки з 610 відхилили і все. Потеревеніти ні про що можете між собою за зачиненими дверима.
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15.11.2024 21:20 Ответить
теперь премий полишат)
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15.11.2024 21:30 Ответить
Тобто за 1 добу 610 військовослужбовців виявили бажання перевестися від некомпетентних гівнюків командирів. Нормальні бригади треба збільшувати до дивізій. А ті бригади, з яких солдати втікають перепрофільовувати на якісь інші діяльності. Ха ха ха.
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16.11.2024 07:57 Ответить
 
 