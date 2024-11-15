Смена места службы: за первый день работы новой функции в "Армия+" подали 610 рапортов

За первый день работы новой функции в "Армия+" военные уже подали 610 рапортов на смену места службы.

Об этом в телеэфире заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на этот час мы имеем 610 полностью оформленных, подписанных и отправленных в систему рапортов. Считаем, что это активный темп обращений военнослужащих. Надеемся, что эта функция будет популярна", - сказала Черногоренко.

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По ее словам, военнослужащие могут в несколько кликов инициировать рапорт, заполнить его в своем смартфоне в приложении "Армия+" и рассчитывать, что в течение 72 часов будет отправлен ответ по результатам этого рапорта. Также Черногоренко сообщила, что в приложении "Резерв+" уже более 130 тысяч украинских граждан воспользовались отсрочками.

"9-го ноября 2024 года мы запустили сервис для всех граждан, имеющих действующее пенсионное удостоверение по инвалидности, а также для студентов, аспирантов и докторантов, которые учатся. Уже более 130 тысяч граждан воспользовались отсрочками и получили положительный ответ. Это очень весомый результат", - добавила заместитель министра обороны.

Как сообщалось, в приложении "Армия+" с сегодняшнего дня заработала функция подачи рапорта на смену места службы.