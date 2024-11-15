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Канцлер Австрии Негаммер об остановке Газпромом поставок газа: Мы не поддаемся шантажу Путина

Газопровід

Канцлер Австрии Карл Негаммер заверил, что после прекращения поставок газа в страну российским "Газпромом" она не останется без голубого топлива на время отопительного сезона.

Негаммер подтвердил, что австрийская компания OMV получила предупреждение от "Газпрома" о прекращении поставок газа с утра субботы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Это означает, что произошло то, к чему мы готовились с начала войны в Украине", - добавил канцлер Австрии, подчеркивая, что "мы также показываем, что не поддадимся шантажу со стороны Путина".

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Он указал, что в страны надежные поставки газа из других источников, а газохранилища заполнены на 93%, что составляет годовую потребность всей Австрии. Кроме того, Вена уже сообщила о ситуации Европейской комиссии.

"Могу вам обещать: никто зимой не замерзнет, ни одна квартира не останется холодной!" - подчеркнул Негаммер.

Как сообщалось, российский "Газпром экспорт" сообщил австрийской частично государственной нефтегазовой компании OMV, что с завтрашнего дня прекращает ей поставки природного газа транзитом через Украину.

Это произошло после того, как OMV выиграла арбитражный иск на 230 млн евро против "Газпром экспорта" в споре о срыве поставок газа по "немецкому контракту". Отмечалось, что сумма иска будет немедленно зачислена в счет погашения обязательств OMV перед "Газпром экспортом" по контракту на поставку газа в Австрию.

В 2018 году OMV продлила контракт на поставку газа с российским "Газпромом" до 2040 года.

На момент полномасштабного вторжения РФ Австрия покупала у России 79% своего природного газа, который поступал транзитом через Украину. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Австрия продолжала покупать большинство своего газа в России, что обусловлено существующим контрактом и имеющимся в нем принципом "покупай или плати".

Австрия (806) Газ (10223) путин (31191) Нехаммер (43)


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Топ комментарии
+4
***** знов всіх переграло.

Треба ще Угорщині та Словаччині перекрити. Хай знають, що щастя не вічне.
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15.11.2024 21:53
+2
За три роки можна було знайти газ в Альпах. Але сиділи, чекали...
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15.11.2024 21:40
+2
Цікаво чи це витівки самого Юрка чи модератори самоутверджуються так.
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15.11.2024 22:01
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Весь світ у захваті від мужності австріяків!
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15.11.2024 21:39 Ответить
Канцлер Австрії Негаммер

Ні гуя не Гаммер!
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15.11.2024 21:40 Ответить
Ви той самий Алекс Скела чи що?
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15.11.2024 21:45 Ответить
Тои самии - тільки обнулении
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15.11.2024 21:50 Ответить
І зі мною ця історія...
Я колишній YU ST. Зрештою JUST мені більше подобається, але ті циферки як у таборі для іноагентів...
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15.11.2024 21:54 Ответить
Хіба тільки Ви - мене вже разів 5 гасили - вертався голии і босии
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15.11.2024 21:58 Ответить
Цікаво чи це витівки самого Юрка чи модератори самоутверджуються так.
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15.11.2024 22:01 Ответить
оце автоматичне пркріплення номерів вже було пару років назад. потім перестало. але зараз і ютуб сам попричепляв до ніків якісь букви.
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16.11.2024 07:59 Ответить
Прикол буде якщо Европа почне купувати газ в Китаю.
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15.11.2024 21:40 Ответить
Але ж Китай сам купує газ у цілому світі і не продає його.
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15.11.2024 21:47 Ответить
Не продані, а може почати. Якщо Трамп справді почне сепаруватися від Європи, Китай може укріпити там свій економічний вплив. Головне і далі бути адекватним і не сильно "я твой дом труба шатал".
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15.11.2024 21:53 Ответить
Але щоб продавати - треба мати.
ШІ повідомляє:
У 2023 році Китай імпортував понад 100 мільярдів кубометрів природного газу трубопроводами та понад 70 мільйонів тонн LNG. Обсяги імпорту продовжують зростати через збільшення попиту на енергоресурси для промисловості та опалення.
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15.11.2024 21:58 Ответить
За три роки можна було знайти газ в Альпах. Але сиділи, чекали...
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15.11.2024 21:40 Ответить
Який шантаж? Австрійці завжди з путіном в долі.
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15.11.2024 21:41 Ответить
Ого , какими русофобами стали , как газ отключили. А раньше так всё сказочно было. !
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15.11.2024 21:43 Ответить
Та буде в них газ - для чого цеи кіпіш?
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15.11.2024 21:52 Ответить
***** знов всіх переграло.

Треба ще Угорщині та Словаччині перекрити. Хай знають, що щастя не вічне.
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15.11.2024 21:53 Ответить
угррщна - шлюха, вона ні
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16.11.2024 08:01 Ответить
Оскільки Відень виходить з того, що "Газпром" платити не буде, керівництво OMV вирішило "негайно", як підкреслюється в повідомленні концерну, вимагати цю суму через існуючий контракт з російською компанією.
Іншими словами, замість того, щоб перераховувати чергові щомісячні платежі «Газпрому» за поставлений газ, OMV буде утримувати їх до тих пір, поки не буде досягнута присуджена судом сума.
У штаб-квартирі у Відні OMV фактично вже взяла на свій баланс близько чверті мільярда євро.
У заяві від 13 листопада концерн наголосив, що забезпечив постачання трубопровідного газу з Норвегії та законтрактував додаткові довгострокові обсяги зрідженого газу.
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15.11.2024 23:55 Ответить
>>"Могу вам обещать: никто зимой не замерзнет, ни одна квартира не останется холодной!" - подчеркнул Негаммер. >>
Nehammer zabil utochnjitj, chto imel v vidu €uropu. Nashcjot boljshinstva rossijskih kvartjir ja takoij uverennostji bi njeimel...
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16.11.2024 00:19 Ответить
и что тьі скать хотел?
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16.11.2024 08:02 Ответить
,, я в Москве уран с киркой нашел, при такой повышенной зарплате...,, В. Высоцкий. 1967 г.
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16.11.2024 08:47 Ответить
Усе просто. У кацапів газу уже немає. Вони - пшик. Країна - 404.
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17.11.2024 05:50 Ответить
 
 