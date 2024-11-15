Канцлер Австрии Негаммер об остановке Газпромом поставок газа: Мы не поддаемся шантажу Путина

Канцлер Австрии Карл Негаммер заверил, что после прекращения поставок газа в страну российским "Газпромом" она не останется без голубого топлива на время отопительного сезона.

Негаммер подтвердил, что австрийская компания OMV получила предупреждение от "Газпрома" о прекращении поставок газа с утра субботы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Это означает, что произошло то, к чему мы готовились с начала войны в Украине", - добавил канцлер Австрии, подчеркивая, что "мы также показываем, что не поддадимся шантажу со стороны Путина".

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Он указал, что в страны надежные поставки газа из других источников, а газохранилища заполнены на 93%, что составляет годовую потребность всей Австрии. Кроме того, Вена уже сообщила о ситуации Европейской комиссии.

"Могу вам обещать: никто зимой не замерзнет, ни одна квартира не останется холодной!" - подчеркнул Негаммер.

Как сообщалось, российский "Газпром экспорт" сообщил австрийской частично государственной нефтегазовой компании OMV, что с завтрашнего дня прекращает ей поставки природного газа транзитом через Украину.

Это произошло после того, как OMV выиграла арбитражный иск на 230 млн евро против "Газпром экспорта" в споре о срыве поставок газа по "немецкому контракту". Отмечалось, что сумма иска будет немедленно зачислена в счет погашения обязательств OMV перед "Газпром экспортом" по контракту на поставку газа в Австрию.

В 2018 году OMV продлила контракт на поставку газа с российским "Газпромом" до 2040 года.

На момент полномасштабного вторжения РФ Австрия покупала у России 79% своего природного газа, который поступал транзитом через Украину. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Австрия продолжала покупать большинство своего газа в России, что обусловлено существующим контрактом и имеющимся в нем принципом "покупай или плати".