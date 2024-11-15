Канцлер Австрии Негаммер об остановке Газпромом поставок газа: Мы не поддаемся шантажу Путина
Канцлер Австрии Карл Негаммер заверил, что после прекращения поставок газа в страну российским "Газпромом" она не останется без голубого топлива на время отопительного сезона.
Негаммер подтвердил, что австрийская компания OMV получила предупреждение от "Газпрома" о прекращении поставок газа с утра субботы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Это означает, что произошло то, к чему мы готовились с начала войны в Украине", - добавил канцлер Австрии, подчеркивая, что "мы также показываем, что не поддадимся шантажу со стороны Путина".
Он указал, что в страны надежные поставки газа из других источников, а газохранилища заполнены на 93%, что составляет годовую потребность всей Австрии. Кроме того, Вена уже сообщила о ситуации Европейской комиссии.
"Могу вам обещать: никто зимой не замерзнет, ни одна квартира не останется холодной!" - подчеркнул Негаммер.
Как сообщалось, российский "Газпром экспорт" сообщил австрийской частично государственной нефтегазовой компании OMV, что с завтрашнего дня прекращает ей поставки природного газа транзитом через Украину.
Это произошло после того, как OMV выиграла арбитражный иск на 230 млн евро против "Газпром экспорта" в споре о срыве поставок газа по "немецкому контракту". Отмечалось, что сумма иска будет немедленно зачислена в счет погашения обязательств OMV перед "Газпром экспортом" по контракту на поставку газа в Австрию.
В 2018 году OMV продлила контракт на поставку газа с российским "Газпромом" до 2040 года.
На момент полномасштабного вторжения РФ Австрия покупала у России 79% своего природного газа, который поступал транзитом через Украину. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Австрия продолжала покупать большинство своего газа в России, что обусловлено существующим контрактом и имеющимся в нем принципом "покупай или плати".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ні гуя не Гаммер!
Я колишній YU ST. Зрештою JUST мені більше подобається, але ті циферки як у таборі для іноагентів...
ШІ повідомляє:
У 2023 році Китай імпортував понад 100 мільярдів кубометрів природного газу трубопроводами та понад 70 мільйонів тонн LNG. Обсяги імпорту продовжують зростати через збільшення попиту на енергоресурси для промисловості та опалення.
Треба ще Угорщині та Словаччині перекрити. Хай знають, що щастя не вічне.
Іншими словами, замість того, щоб перераховувати чергові щомісячні платежі «Газпрому» за поставлений газ, OMV буде утримувати їх до тих пір, поки не буде досягнута присуджена судом сума.
У штаб-квартирі у Відні OMV фактично вже взяла на свій баланс близько чверті мільярда євро.
У заяві від 13 листопада концерн наголосив, що забезпечив постачання трубопровідного газу з Норвегії та законтрактував додаткові довгострокові обсяги зрідженого газу.
Nehammer zabil utochnjitj, chto imel v vidu €uropu. Nashcjot boljshinstva rossijskih kvartjir ja takoij uverennostji bi njeimel...