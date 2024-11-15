Представитель Евросоюза: Какими бы ни были действия администрации Трампа, мы должны удвоить помощь Украине
Европейский Союз должен удвоить оказание помощи для Украины, особенно военной помощи, независимо от того, какие инициативы будут исходить от избранного президента США Дональда Трампа и от его будущей администрации.
Об этом сегодня в Брюсселе, накануне Совета министров ЕС по иностранным делам, который должен состояться в следующий понедельник, 18-го ноября, заявил высокопоставленный представитель ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Именно так он ответил на вопрос корреспондента Укринформа, какими будут действия ЕС, если новая администрация в США сократит или вообще прекратит помощь для Украины.
"Мы будем иметь рабочий обед только в составе министров, чтобы обсудить будущие отношения между ЕС и новой администрацией США. Высокий представитель ЕС (Жозеп Боррель. - Ред.) хочет обозначить три главных пункта для обсуждения - Украина, Ближний Восток и многосторонний порядок. По Украине он уже разговаривал с министрами иностранных дел, говорил с Президентом Зеленским, когда был в Киеве. Его (Борреля) идея очень четкая: какими бы ни были действия следующей администрации США, - а в настоящее время мы этого не знаем, - делом Европейского Союза является удвоить свой вклад в поддержку Украины, особенно в военном измерении", - подчеркнул высокопоставленный европейский чиновник.
Он отметил, что сейчас есть много разных вещей и идей, которые поступают из Вашингтона, из окружения избранного президента Дональда Трампа, и только после 20 января, после вхождения новой администрации в кабинет, можно будет видеть, что произойдет.
"Но мы имеем мощное убеждение - мы должны усилить нашу поддержку. Во-первых, потому что ситуация "на земле" является тяжелой, и Украина нуждается в этом. Во-вторых, мы должны быть ответственными. Мы говорили годами, что это (российская война в Украине. - Ред.) экзистенциальная угроза для Европейского Союза. Мы должны придерживаться наших слов", - добавил высокопоставленный представитель ЕС.
Он отметил, что в повестке дня встречи руководителей внешнеполитических ведомств в следующий понедельник будет пять главных пунктов: российская агрессия против Украины, развитие событий в Грузии, отношения между ЕС и Соединенными Штатами в контексте результатов выборов в США, ситуация на Ближнем Востоке и на Роге Африки.
Высокопоставленный европейский чиновник сообщил, что во время рассмотрения первого вопроса к европейским чиновникам в режиме телеконференции присоединится министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который проинформирует коллег о текущей ситуации в Украине. Высокий представитель ЕС, который только что побывал в Украине, поделится с министрами своими впечатлениями.
Европейские чиновники обсудят также действия третьих стран, которые помогают России в ее войне против Украины, в частности, ситуацию с привлечением к конфликту войск Северной Кореи, режимы санкций за поставки в Россию иранских баллистических ракет и за гибридные действия против ЕС или его стран-членов. В то же время, министры рассмотрят подготовку 15-го пакета санкций против России за ее агрессивную войну против Украины, хотя, как ожидается, этот пакет будет принят несколько позже.
"Мы приближаемся сейчас к отметке в 1000 дней российской агрессии. Ситуация тяжелая на земле, и в Украине, ведь Россия продолжает атаковать гражданские объекты, энергетическую инфраструктуру и мирное население. Поэтому главное послание высокого представителя ЕС после его визита (в Украину) заключается в том, что ЕС должен удвоить помощь для Украины, особенно военную поддержку. Дискуссия также будет касаться энергетической поддержки, в то время как детальная дискуссия по военной помощи будет проведена во вторник, на уровне министров обороны", - отметил высокопоставленный представитель ЕС.
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