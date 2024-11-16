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Новости
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Украина подготовила обновленную резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека на оккупированных территориях, - Кислица

ООН

В этом году украинская делегация подготовила обновленный проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Об этом сообщил в пятницу постпред Украины при ООН Сергей Кислица на мероприятии в штаб-квартире Организации, посвященном ситуации с правами человека на ВОТ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам Кислицы, на сегодня соавторами этого проекта стали 45 государств. Он призвал страны присоединиться к соавторству и поддержать документ во время его рассмотрения на заседании Третьего комитета Генассамблеи 20 ноября. Окончательное голосование на сессии ГА ожидается в декабре.

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"За последние десять лет украинские территории под российской оккупацией превратились в огромный ГУЛАГ", - сказал Кислица, отметив, что "беззаконие и жестокие репрессии только усилились" после начала полномасштабного вторжения.

Сегодня многочисленные отчеты ООН и других международных наблюдателей однозначно подтверждают, что российские войска и оккупационные власти совершают ужасные военные преступления и преступления против человечности, отметил постпред. Среди них - умышленные убийства, пытки, сексуальное насилие, бесчеловечное обращение как с гражданскими, так и с военнопленными.

Кислица напомнил о гибели в российском плену журналистки Виктории Рощиной, добавив, что в тюрьмах РФ остаются заключенными по меньшей мере 17 украинских журналистов, среди которых - Владислав Есипенко, Ирина Данилович, Сергей Цигипа, Дмитрий Хилюк.

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Мероприятие состоялось по инициативе делегаций Украины, Литвы, Норвегии, Коста-Рики и Канады.

В нем приняли участие украинские правозащитники - председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, председатель украинской правозащитной организации "Альменда" Мария Сулялина и эксперт Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.

Начиная с 2016-го Генассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию о нарушениях Россией прав человека на ВОТ, направленную на защиту прав украинцев, вынужденных жить в условиях оккупации.

Автор: 

оккупация (10132) ООН (4165) права человека (988) россия (95454) Кислица Сергей (171)


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Але ж людям від цього не стане краще. Ні в Україні на окупованих територіях. Ні в Афганістані, ні в Сирії, ні в Ірані, де жінок камінням забивають до сих пір, а всіх не згодних страчюють.

Не вирішує ООН ніяких проблем. Тільки говорить і говорить.
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15.11.2024 23:47 Ответить
А підготувати нову резолюцію щодо прав людини на підконтрольній території Україна не хоче?
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16.11.2024 00:21 Ответить
Да насрать им. Может они и рашку добить не хотят чтоб больше белых мигрантов к ним приехало. А то с горяча понабирали цветных и шерстистых и не знают что делать.
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16.11.2024 00:37 Ответить
А Украина сильно позаботилась о своих внутриперемещенных гражданах? Верещук сбежала с минестерства и теперь ВПО не занимается никто. А где людям жить? ГДЕ МЛЯ ЛЮДЯМ ЖИТЬ? Бросили на "самотек" людей мол" ищите жилье как хотите". Люди вынуждены возвращатся в оккупацию или прифронтовые территории
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16.11.2024 05:14 Ответить
Все це як мертвому припарки.
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16.11.2024 08:31 Ответить
Подібні заяви легітимізують російський статус Криму, бо зазвичай опікуються правами людини у чужих країнах.
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16.11.2024 11:01 Ответить
 
 