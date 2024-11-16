Украина подготовила обновленную резолюцию Генассамблеи ООН по правам человека на оккупированных территориях, - Кислица
В этом году украинская делегация подготовила обновленный проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь".
Об этом сообщил в пятницу постпред Украины при ООН Сергей Кислица на мероприятии в штаб-квартире Организации, посвященном ситуации с правами человека на ВОТ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По словам Кислицы, на сегодня соавторами этого проекта стали 45 государств. Он призвал страны присоединиться к соавторству и поддержать документ во время его рассмотрения на заседании Третьего комитета Генассамблеи 20 ноября. Окончательное голосование на сессии ГА ожидается в декабре.
"За последние десять лет украинские территории под российской оккупацией превратились в огромный ГУЛАГ", - сказал Кислица, отметив, что "беззаконие и жестокие репрессии только усилились" после начала полномасштабного вторжения.
Сегодня многочисленные отчеты ООН и других международных наблюдателей однозначно подтверждают, что российские войска и оккупационные власти совершают ужасные военные преступления и преступления против человечности, отметил постпред. Среди них - умышленные убийства, пытки, сексуальное насилие, бесчеловечное обращение как с гражданскими, так и с военнопленными.
Кислица напомнил о гибели в российском плену журналистки Виктории Рощиной, добавив, что в тюрьмах РФ остаются заключенными по меньшей мере 17 украинских журналистов, среди которых - Владислав Есипенко, Ирина Данилович, Сергей Цигипа, Дмитрий Хилюк.
Мероприятие состоялось по инициативе делегаций Украины, Литвы, Норвегии, Коста-Рики и Канады.
В нем приняли участие украинские правозащитники - председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, председатель украинской правозащитной организации "Альменда" Мария Сулялина и эксперт Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.
Начиная с 2016-го Генассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию о нарушениях Россией прав человека на ВОТ, направленную на защиту прав украинцев, вынужденных жить в условиях оккупации.
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