Доставка части оружия Украине может произойти по истечении срока Байдена, - Пентагон
Доставка части оружия в Украину по программам поддержки США может произойти после окончания президентского срока Джо Байдена, который истекает 20 января.
Об этом сообщили Пентагоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
С момента объявления определенных пакетов помощи до момента их физического прибытия может пройти некоторое время, сказали в ведомстве.
"Как вы знаете, некоторое оборудование и системы могут попасть в Украину очень быстро, и вы видели, как это происходит в течение нескольких дней или недель. Иногда требуется больше времени на доставку, и она может длиться дольше: недели, а то и месяцы", - отметила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.
Она добавила, что в случае программы USAI, Инициатива содействия безопасности Украины, которая предусматривает заказ у производителей, доставка вооружений может занять годы.
"Поэтому если коротко, то некоторое оборудование действительно попадает в Украину чрезвычайно быстро. Но есть такое, что занимает больше времени", - сказала Сингх.
На данный момент в США остались средства на обе основные программы вооруженной поддержки Украины - USAI и PDA, Программой президентских полномочий, по которой оружие предоставляют из собственных складов США.
По состоянию на конец октября у США оставалась возможность передать Украине оружия еще около $9,3 млрд, сообщили в Пентагоне.
$7,1 млрд доступны по программе PDA: из них $4,3 млрд утвержденных Конгрессом в апреле, и еще $2,8 млрд, которые обнаружили после бухгалтерских перерасчетов в Минобороны США. Еще около $2,2 млрд доступны для программы USAI.
"Министерство обороны обязуется выделить все остаточные средства, утвержденные Конгрессом, до 20 января 2025 года и дополнительные средства, доступные в результате перерасчетов. Точная общая сумма будет зависеть от текущих оценок оборонных потребностей Украины и логистических вопросов", - сообщил в комментарии Голосу Америки представитель Минобороны США Чарли Диец.
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щоб Зеленський міг вести переговори з позиції сили.
"Томагавк" має радіус дії 2400 км, що у понад сім разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності ATACMS, які Україна отримала цього року в обмеженій кількості.
уже немного осталось слушать заклинания
https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf
The component has thus far identified $119 million of additional reductions in values. The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and 2023.
Залишок 4.869млрд з 8.319млрд після переоцінки
Залишок 2024 року - 4.2млрд
Сумарно залишок 9.069млрд
Поставити більше, ніж виділив Конгрес не зможуть, будуть посилать на закон та повноваження замість раніше абстрактного "нам не комфортно", маючи 8.319млрд
Можуть поставити менше, тому що "будет зависеть от текущих оценок оборонных потребностей Украины"