Доставка части оружия Украине может произойти по истечении срока Байдена, - Пентагон

Доставка части оружия в Украину по программам поддержки США может произойти после окончания президентского срока Джо Байдена, который истекает 20 января.

Об этом сообщили Пентагоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

С момента объявления определенных пакетов помощи до момента их физического прибытия может пройти некоторое время, сказали в ведомстве.

"Как вы знаете, некоторое оборудование и системы могут попасть в Украину очень быстро, и вы видели, как это происходит в течение нескольких дней или недель. Иногда требуется больше времени на доставку, и она может длиться дольше: недели, а то и месяцы", - отметила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Она добавила, что в случае программы USAI, Инициатива содействия безопасности Украины, которая предусматривает заказ у производителей, доставка вооружений может занять годы.

"Поэтому если коротко, то некоторое оборудование действительно попадает в Украину чрезвычайно быстро. Но есть такое, что занимает больше времени", - сказала Сингх.

На данный момент в США остались средства на обе основные программы вооруженной поддержки Украины - USAI и PDA, Программой президентских полномочий, по которой оружие предоставляют из собственных складов США.

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По состоянию на конец октября у США оставалась возможность передать Украине оружия еще около $9,3 млрд, сообщили в Пентагоне.

$7,1 млрд доступны по программе PDA: из них $4,3 млрд утвержденных Конгрессом в апреле, и еще $2,8 млрд, которые обнаружили после бухгалтерских перерасчетов в Минобороны США. Еще около $2,2 млрд доступны для программы USAI.

"Министерство обороны обязуется выделить все остаточные средства, утвержденные Конгрессом, до 20 января 2025 года и дополнительные средства, доступные в результате перерасчетов. Точная общая сумма будет зависеть от текущих оценок оборонных потребностей Украины и логистических вопросов", - сообщил в комментарии Голосу Америки представитель Минобороны США Чарли Диец.