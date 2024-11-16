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Новости Помощь Украине
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Доставка части оружия Украине может произойти по истечении срока Байдена, - Пентагон

пентагон

Доставка части оружия в Украину по программам поддержки США может произойти после окончания президентского срока Джо Байдена, который истекает 20 января.

Об этом сообщили Пентагоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

С момента объявления определенных пакетов помощи до момента их физического прибытия может пройти некоторое время, сказали в ведомстве.

"Как вы знаете, некоторое оборудование и системы могут попасть в Украину очень быстро, и вы видели, как это происходит в течение нескольких дней или недель. Иногда требуется больше времени на доставку, и она может длиться дольше: недели, а то и месяцы", - отметила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Она добавила, что в случае программы USAI, Инициатива содействия безопасности Украины, которая предусматривает заказ у производителей, доставка вооружений может занять годы.

"Поэтому если коротко, то некоторое оборудование действительно попадает в Украину чрезвычайно быстро. Но есть такое, что занимает больше времени", - сказала Сингх.

На данный момент в США остались средства на обе основные программы вооруженной поддержки Украины - USAI и PDA, Программой президентских полномочий, по которой оружие предоставляют из собственных складов США.

Также читайте: Пентагон будет передавать помощь Украине по мере пополнения собственных запасов

По состоянию на конец октября у США оставалась возможность передать Украине оружия еще около $9,3 млрд, сообщили в Пентагоне.

$7,1 млрд доступны по программе PDA: из них $4,3 млрд утвержденных Конгрессом в апреле, и еще $2,8 млрд, которые обнаружили после бухгалтерских перерасчетов в Минобороны США. Еще около $2,2 млрд доступны для программы USAI.

"Министерство обороны обязуется выделить все остаточные средства, утвержденные Конгрессом, до 20 января 2025 года и дополнительные средства, доступные в результате перерасчетов. Точная общая сумма будет зависеть от текущих оценок оборонных потребностей Украины и логистических вопросов", - сообщил в комментарии Голосу Америки представитель Минобороны США Чарли Диец.

Автор: 

Пентагон (1449) США (26542)


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Топ комментарии
+8
Що заважало почати передавати зброю одразу після прийняття закону про 61 мільярд допомоги???
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16.11.2024 07:26
+7
Хороший жарт.
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16.11.2024 03:24
+6
Доставка частини зброї Україні може відбутись після закінчення терміну Байдена

Може...
Просто *******!
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16.11.2024 01:13
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Доставка частини зброї Україні може відбутись після закінчення терміну Байдена

Може...
Просто *******!
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16.11.2024 01:13 Ответить
Джо Байден може наостаток передати Україні "Томагавки",
щоб Зеленський міг вести переговори з позиції сили.

"Томагавк" має радіус дії 2400 км, що у понад сім разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності ATACMS, які Україна отримала цього року в обмеженій кількості.
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16.11.2024 02:05 Ответить
Хороший жарт.
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16.11.2024 03:24 Ответить
Хто б сумнівався...
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16.11.2024 05:11 Ответить
Що заважало почати передавати зброю одразу після прийняття закону про 61 мільярд допомоги???
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16.11.2024 07:26 Ответить
допомога буде після дощику в четверг ...
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16.11.2024 08:08 Ответить
Може відбутися, а може і не відбутися
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16.11.2024 09:51 Ответить
Демократам вірить--- не безпечно для життя і здоров'я, як і зеленим.
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16.11.2024 11:26 Ответить
магическое обещание ... МОЖЕТ ...
уже немного осталось слушать заклинания
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16.11.2024 13:02 Ответить
Результат перерахунку становить 6.2млрд+2млрд+119млн=8.319млрд
https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf
The component has thus far identified $119 million of additional reductions in values. The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and 2023.

Залишок 4.869млрд з 8.319млрд після переоцінки

Залишок 2024 року - 4.2млрд

Сумарно залишок 9.069млрд

Поставити більше, ніж виділив Конгрес не зможуть, будуть посилать на закон та повноваження замість раніше абстрактного "нам не комфортно", маючи 8.319млрд

Можуть поставити менше, тому що "будет зависеть от текущих оценок оборонных потребностей Украины"
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16.11.2024 15:15 Ответить
а може і не відбутися.
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16.11.2024 15:37 Ответить
 
 