Вопрос о Taurus для Украины могут вынести на голосование в Бундестаге

"Свободная демократическая партия" (СвДП) Германии может вынести на голосование в Бундестаге вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом в интервью Neue Osnabrücker Zeitung заявил лидер фракции СвДП Кристиан Дюрр.

Как отмечается, "Свободная демократическая партия" уже предлагала передать Украине эти дальнобойные ракеты.

На вопрос о возможности вынести этот вопрос на голосование в Бундестаге Дюрр ответил: "Это был бы вариант".

"И я вполне могу себе представить, глядя на заявления ХДС/ХСС и "зеленых", что такое предложение может быть успешным", - отметил он.

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Напомним, недавно сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что против того, чтобы Украина использовала дальнобойные крылатые ракеты Taurus для ударов вглубь территории России.