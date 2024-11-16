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Вопрос о Taurus для Украины могут вынести на голосование в Бундестаге

Taurus для України

"Свободная демократическая партия" (СвДП) Германии может вынести на голосование в Бундестаге вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом в интервью Neue Osnabrücker Zeitung заявил лидер фракции СвДП Кристиан Дюрр.

Как отмечается, "Свободная демократическая партия" уже предлагала передать Украине эти дальнобойные ракеты.

На вопрос о возможности вынести этот вопрос на голосование в Бундестаге Дюрр ответил: "Это был бы вариант".

"И я вполне могу себе представить, глядя на заявления ХДС/ХСС и "зеленых", что такое предложение может быть успешным", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц: Не изменю позиции по поставкам ракет Taurus в Украину

Напомним, недавно сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что против того, чтобы Украина использовала дальнобойные крылатые ракеты Taurus для ударов вглубь территории России.

Автор: 

Германия (6946) ракеты (3566) Бундестаг (223)


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Та вже казали про це. І що? А нічого.
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16.11.2024 11:07 Ответить
Одні балачки.Дії 0зато потужно.Який жах,сцикунва.
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16.11.2024 11:25 Ответить
Поки лисий лівер буде при владі нічого не вийде з того голосування
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16.11.2024 11:48 Ответить
так це було вже !
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16.11.2024 12:15 Ответить
Саме через це вимоги з боку глави "Вільна демократична партія" (ВДП) Німеччини , Шольц розпустив уряд
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16.11.2024 12:51 Ответить
 
 