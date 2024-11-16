Важнейшие переговоры относительно войны в Украине состоятся в Варшаве на следующей неделе, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на следующей неделе в Варшаве состоятся "важнейшие" переговоры по войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"Важнейшие переговоры о войне в Украине состоятся в Варшаве. На следующей неделе я проведу встречу в формате "Веймарский треугольник плюс", - сказал Сикорский.

Он уточнил, что, кроме глав МИД Франции и Германии, ожидает на встрече также представителей других европейских стран. Сообщается, что были приглашены глава МИД Украины Андрей Сибига и Кая Каллас, которая должна стать новым высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

"Как видим, важнейшие переговоры по этому кризису состоятся в Варшаве", - подчеркнул Сикорский.

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