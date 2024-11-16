Важнейшие переговоры относительно войны в Украине состоятся в Варшаве на следующей неделе, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на следующей неделе в Варшаве состоятся "важнейшие" переговоры по войне РФ против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
"Важнейшие переговоры о войне в Украине состоятся в Варшаве. На следующей неделе я проведу встречу в формате "Веймарский треугольник плюс", - сказал Сикорский.
Он уточнил, что, кроме глав МИД Франции и Германии, ожидает на встрече также представителей других европейских стран. Сообщается, что были приглашены глава МИД Украины Андрей Сибига и Кая Каллас, которая должна стать новым высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности.
"Как видим, важнейшие переговоры по этому кризису состоятся в Варшаве", - подчеркнул Сикорский.
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Передовсім йдеться про його історичні наслідки. Якщо Україна перестала бути національною державою, а її землі були інкорпоровані до складу більшовицької Росії й відновленої Польщі, то остання змогла утвердити міжнародне визнання та відновити більшість історичних кордонів давньої Речі Посполитої. Зрозуміло, що це впливало на асиметрію оцінок, які надалі потребують спокійного переосмислення.
Reszta nie ma wiele do gadania. Trzeba być pragmatycznym i realnie oceniać sytuację.
Те, що українці не втримали незалежність в 1918-1921 роках, і не зберегли злуку УНР з ЗУНР - вина самих українців, причому з Лівобережжя, бо не вірили в самостійність, в цьому винні і мої предки, які з Махном гасали по степах . . .