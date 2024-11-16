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Важнейшие переговоры относительно войны в Украине состоятся в Варшаве на следующей неделе, - Сикорский

Радослав Сікорський про переговори щодо війни в Україні

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на следующей неделе в Варшаве состоятся "важнейшие" переговоры по войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"Важнейшие переговоры о войне в Украине состоятся в Варшаве. На следующей неделе я проведу встречу в формате "Веймарский треугольник плюс", - сказал Сикорский.

Он уточнил, что, кроме глав МИД Франции и Германии, ожидает на встрече также представителей других европейских стран. Сообщается, что были приглашены глава МИД Украины Андрей Сибига и Кая Каллас, которая должна стать новым высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

"Как видим, важнейшие переговоры по этому кризису состоятся в Варшаве", - подчеркнул Сикорский.

Также читайте: От дальнейших действий Евросоюза относительно помощи Украине зависит будущее ЕС как стратегического игрока, - Сикорский

Автор: 

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Топ комментарии
+5
Один Сікорський був великим винахідником, а цей-великий ідіот!
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16.11.2024 11:51
+3
Ризький мир був підписаний 18 березня 1921 року між Польщею та совєтськими Росією й Україною. Більшовицький уряд Білорусі репрезентувала російська сторона. Договір передбачав встановлення та взаємовизнання кордонів між країнами-підписантами. В історичному вимірі Ризький мир знаменував завершення польсько-більшовицької війни 1919-1920 років.

Передовсім йдеться про його історичні наслідки. Якщо Україна перестала бути національною державою, а її землі були інкорпоровані до складу більшовицької Росії й відновленої Польщі, то остання змогла утвердити міжнародне визнання та відновити більшість історичних кордонів давньої Речі Посполитої. Зрозуміло, що це впливало на асиметрію оцінок, які надалі потребують спокійного переосмислення.
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16.11.2024 13:59
+2
Який який трикутник?
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16.11.2024 11:56
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ЩОсь наговорять
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16.11.2024 11:43 Ответить
Один Сікорський був великим винахідником, а цей-великий ідіот!
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16.11.2024 11:51 Ответить
Akurat ten Sikorski był kreatorem porozumień z Mińska. Bufon i egocentryk o rozdętym jak balon ego.
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16.11.2024 15:36 Ответить
Який який трикутник?
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16.11.2024 11:56 Ответить
Бермудський,мабудь..
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16.11.2024 12:00 Ответить
А папу римського поляки також запросять?
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16.11.2024 11:57 Ответить
В цій війні весь той трикутник перелякана і дебільнувата жертва.
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16.11.2024 12:02 Ответить
Чи ви ненабалакались за 10років війни в Україні?Деваші дії балаболи,недолугі?
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16.11.2024 12:11 Ответить
"Путінферштейни" обговорять операцію "Вісла - 2"?
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16.11.2024 12:11 Ответить
Дежавю з історії , хто тепер буде Хмельницьким
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16.11.2024 13:23 Ответить
Про Валинскую різанину безнопилкою?
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16.11.2024 13:30 Ответить
Зебобу навіть не запрошували, бо який сенс?
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16.11.2024 13:43 Ответить
Ризький мир був підписаний 18 березня 1921 року між Польщею та совєтськими Росією й Україною. Більшовицький уряд Білорусі репрезентувала російська сторона. Договір передбачав встановлення та взаємовизнання кордонів між країнами-підписантами. В історичному вимірі Ризький мир знаменував завершення польсько-більшовицької війни 1919-1920 років.

Передовсім йдеться про його історичні наслідки. Якщо Україна перестала бути національною державою, а її землі були інкорпоровані до складу більшовицької Росії й відновленої Польщі, то остання змогла утвердити міжнародне визнання та відновити більшість історичних кордонів давньої Речі Посполитої. Зрозуміло, що це впливало на асиметрію оцінок, які надалі потребують спокійного переосмислення.
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16.11.2024 13:59 Ответить
Dziś warunki pokoju na Ukrainie dyktować będą tylko dwie strony: USA i Rosja!
Reszta nie ma wiele do gadania. Trzeba być pragmatycznym i realnie oceniać sytuację.
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16.11.2024 15:32 Ответить
Stany Zjednoczone nie zrobiły wiele, aby powstrzymać Rosję w tej wojnie, więc może to Polska może podjąć słuszną decyzję?
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16.11.2024 17:08 Ответить
Я не прихильник Петлюри зза того що розстріляв Болбочана і погодився на здачу ЗУНР Польщі, але якщо дивитися на Українську Революцію 1918-1921 років з точки зору "третьої сторони", то поляків нема в чому звинувачувати : вони щойно самі отримали незалежність і змогли зібратися докупи, і виступити проти москалів на захист УНР, це шляхетна позиція з точки зору "третьої сторони" (отого самого "веймарського панства").

Те, що українці не втримали незалежність в 1918-1921 роках, і не зберегли злуку УНР з ЗУНР - вина самих українців, причому з Лівобережжя, бо не вірили в самостійність, в цьому винні і мої предки, які з Махном гасали по степах . . .
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16.11.2024 17:14 Ответить
Якщо Угорщина у трикутнику, то краще і не збиратись.
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16.11.2024 14:02 Ответить
"Як бачимо, найважливіші переговори щодо цієї кризи відбудуться у Варшаві", - наголосив Сікорський. Джерело: https://censor.net/ua/n3520278
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16.11.2024 17:16 Ответить
 
 