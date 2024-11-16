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Экс-премьер Британии Джонсон о разговоре Шольца и Путина: Мы рискуем вернуться к ужасному "нормандскому формату"

Борис Джонсон про розмову Шольца і Путіна

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Джонсон написал в соцсети X.

"Боюсь, что Владимир Зеленский абсолютно прав. Мы рискуем вернуться к ужасному франко-германскому "нормандскому формату", который рассматривал Россию и Украину как равноправных собеседников во внутреннем споре", - заявил Джонсон.

Кроме того, он отметил, что именно Путин начал "преступное и неоправданное вторжение, а Украина - абсолютно невинная сторона".

"Единственный способ завершить эту войну - массово и быстро укрепить позиции Украины", - подчеркнул Джонсон.

Также читайте: Путин хочет договариваться с Украиной о капитуляции, - Зеленский

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с диктатором РФ Владимиром Путиным - это "ящик Пандоры". По мнению президента, Путину крайне важно ослабить свою изоляцию.

В МИД Украины раскритиковали телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и российским диктатором Владимиром Путиным, подчеркнув необходимость конкретных сильных действий, которые принудят Путина к миру, а не уговоров и попыток умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях.

Автор: 

путин владимир (31236) Джонсон_Борис (504) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+16
Борис Джонсенко Великий друг України!
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16.11.2024 13:30
+14
Жахливий нормандський формат і чудова вже 33-місячна повномасштабна війна.
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16.11.2024 13:38
+14
Борис Джонсонюк - вірний друг України!
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16.11.2024 13:41
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Борис Джонсенко Великий друг України!
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16.11.2024 13:30 Ответить
З якого дива??
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16.11.2024 15:03 Ответить
Почитай. https://suspilne.media/278617-dzonson-jde-z-posadi-so-vin-zrobiv-dla-ukraini-suspilne-videonovini/
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16.11.2024 15:24 Ответить
Тому що, а Про те, - Жахливий нормандський формат - це Все, що потрібно про нього знати!.
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16.11.2024 15:37 Ответить
Масово і швидко зміцнити Украіну - як гарно звучить
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16.11.2024 13:33 Ответить
досить дивно звучить на 3 році війни, чи не так?
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16.11.2024 13:39 Ответить
Жахливий нормандський формат і чудова вже 33-місячна повномасштабна війна.
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16.11.2024 13:38 Ответить
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16.11.2024 13:39 Ответить
Незламненько так
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16.11.2024 14:25 Ответить
Взагалі то було інтерв'ю американському суспільному мовнику PBS

https://www.pbs.org/newshour/show/russia-escalates-bombardment-of-kyiv-as-civilian-casualties-mount
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16.11.2024 15:15 Ответить
Борис Джонсонюк - вірний друг України!
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16.11.2024 13:41 Ответить
І фанат російської культури
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16.11.2024 14:20 Ответить
спочатку потрібно зміцнити сам Захід, який після розвалу совка зажирів не тільки тілом, а мізками і вчергове відбудував та нагодував кассапердонські болота.
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16.11.2024 13:50 Ответить
Нехай Борис Джонсон переконає у цьому свого доброго знайомого Дональда Трампа!
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16.11.2024 13:52 Ответить
на відміну від США Британію раніше не було помічено у кидалові союзників
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16.11.2024 13:52 Ответить
А они нас и не кинули, они шли всегда впереди всей планеты в помощи Украине. Другое дело что у них ограничены возможности. Это может не совсем корректное сравнение, но это как если какая то гипотетическая Албания передала нам все 100% своих танков в количестве 3 штук.
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16.11.2024 14:03 Ответить
ну як сказати. Роззброїли вони нас в компашці сша і росії. І великої підтримки я щось не бачу. Ховаються за спинами у амерів
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17.11.2024 01:18 Ответить
Знову ухилянтські соплі і 314здьож про денні втрати як річні. Іди розмовляй з куйлом, хто тобі заважає ьбаранюга смішна? Трампиня ваш обіцяв за день все скінчити і той всрався але ухилянти потужні, тож я в тебе вірю, вперед
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16.11.2024 14:24 Ответить
Романе, до стійла вже пізно. Путін всіх українців "на ковбасу" пустить. Так, що закрий хлєбальник мразота.
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16.11.2024 16:05 Ответить
Кацапи через німців мутять свої інтереси
Якщо подивитись історию то починая з Петра 3 і до 1917 у Пітері правлять північні німці . Заязки Пітера з північними німцями дуже сильні. І ще є така спільна памʼять про їх ІМПЕРІЇ. Тобто північні німці і росіяни завжди лізли оккуповати ТЕПЛІ ПІВДЕННІ КРАЇНИ. При цьому за людей мешканців країн не рахували. В ЦЬОМУ суть німецьких і російських війн.
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16.11.2024 14:12 Ответить
Це грішок усіх білих людей. Припливали куди-небудь, ставили прапор і оголошували що тепер це земля належить їм. Якщо навіть у "дикунів" була 5-тисячолітня культура і держава.
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16.11.2024 14:27 Ответить
не всіх. Українці такого не робили
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17.11.2024 01:19 Ответить
Фраза не прем'єра ,а журналіста, ким він був тим і залишився. Я думав він адекватніший.
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16.11.2024 14:22 Ответить
фріц буде робити все,як йому продиктує куйло ,котрий свого часу,через гебняву агентуру, завербував все політичне керівництво і посадив в крісло канцлера фатерлянду , агентку Меркель...
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16.11.2024 14:25 Ответить
Це позиція союзника, а все інше від зашифрованої кацапської сволоти.
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16.11.2024 14:32 Ответить
Це позиція балабола, котрий вже не має прямих повноважень щось вирішувати. Як і генсеки НАТО, як і екс-генерали всякі дуже шибко розумні.
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16.11.2024 14:49 Ответить
Дійсно, поточний формат просто прекрасний: кров, смерть, безнадія. Не треба нам тих еормандських форматів, коли люди були живі, а країна розвивалася. Патлате, жгі дальше!
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16.11.2024 15:02 Ответить
Угу, норманський формат, як і Мінські, були просто жахливі. Зато тепер - зашибісь, кацапи утилізують українців і Україну в промислових масштабах, це ваша мета?! Уроди. Будапешт виконуйте, піздаболи!
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16.11.2024 15:39 Ответить
Як з часом виявилось Джонсон такий же клоун як і Зеля(новий Черчіль).
просто взять і ""Єдиний спосіб завершити цю війну - масово і швидко зміцнити позиції України" Джерело: "
Ніякої конкретики проста бабаканина, але ж яка патріотична та правильна.
гидко це все. Скільки там Челледжерів було виготовлено у Британії за останній рік? скільки їх було поставлено нам, хай навіть старих?
От так от, на словах ти Лев, а на ділі...
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16.11.2024 16:11 Ответить
Джонсон молодець але не жаль вже не при делах, а Шольц і Байден старі маразматики забороняючи бити по параші задля не загострювати конфлікт от ублюдки, параша бье по мирним городам, больніцам, вбивае дітей руйнуе житло то це оказивается норма і не загострення чекаете коли ця тварюка кине ядерку так він кине бо ви серливи імпотенти. В Сіріі ***** на всіх вас насрав і теж розбомбив мирні города та людей а ви в це час не загострювали конфлікт даже прийняли всіх біженців аби моя хата з краю нічого не знаю
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16.11.2024 16:25 Ответить
Ну нічого зараз старий маразматик піде на пенсію і в крісло сяде ваш патужний Трамп, який одразу кине ядерну бімбу на центр маскви, ну він же грозився..
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16.11.2024 16:48 Ответить
За великим рахунком ,патлатік Боря такий же самий балабол-общєствєннік, як і його знайомий нюхач білих порошків...
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16.11.2024 17:27 Ответить
За великим рахунком ,патлатік Боря такий же самий балабол-общєствєннік (король Англии и парламент этого не заметил) как и его (як і його знайомий нюхач білих порошків...)...
В Англии все такие как ты? долбое....?
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16.11.2024 21:13 Ответить
 
 