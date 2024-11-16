Экс-премьер Британии Джонсон о разговоре Шольца и Путина: Мы рискуем вернуться к ужасному "нормандскому формату"
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Джонсон написал в соцсети X.
"Боюсь, что Владимир Зеленский абсолютно прав. Мы рискуем вернуться к ужасному франко-германскому "нормандскому формату", который рассматривал Россию и Украину как равноправных собеседников во внутреннем споре", - заявил Джонсон.
Кроме того, он отметил, что именно Путин начал "преступное и неоправданное вторжение, а Украина - абсолютно невинная сторона".
"Единственный способ завершить эту войну - массово и быстро укрепить позиции Украины", - подчеркнул Джонсон.
Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с диктатором РФ Владимиром Путиным - это "ящик Пандоры". По мнению президента, Путину крайне важно ослабить свою изоляцию.
В МИД Украины раскритиковали телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и российским диктатором Владимиром Путиным, подчеркнув необходимость конкретных сильных действий, которые принудят Путина к миру, а не уговоров и попыток умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях.
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https://www.pbs.org/newshour/show/russia-escalates-bombardment-of-kyiv-as-civilian-casualties-mount
Якщо подивитись історию то починая з Петра 3 і до 1917 у Пітері правлять північні німці . Заязки Пітера з північними німцями дуже сильні. І ще є така спільна памʼять про їх ІМПЕРІЇ. Тобто північні німці і росіяни завжди лізли оккуповати ТЕПЛІ ПІВДЕННІ КРАЇНИ. При цьому за людей мешканців країн не рахували. В ЦЬОМУ суть німецьких і російських війн.
просто взять і ""Єдиний спосіб завершити цю війну - масово і швидко зміцнити позиції України" Джерело: "
Ніякої конкретики проста бабаканина, але ж яка патріотична та правильна.
гидко це все. Скільки там Челледжерів було виготовлено у Британії за останній рік? скільки їх було поставлено нам, хай навіть старих?
От так от, на словах ти Лев, а на ділі...
В Англии все такие как ты? долбое....?