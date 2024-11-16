Экс-премьер Британии Джонсон о разговоре Шольца и Путина: Мы рискуем вернуться к ужасному "нормандскому формату"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Джонсон написал в соцсети X.

"Боюсь, что Владимир Зеленский абсолютно прав. Мы рискуем вернуться к ужасному франко-германскому "нормандскому формату", который рассматривал Россию и Украину как равноправных собеседников во внутреннем споре", - заявил Джонсон.

Кроме того, он отметил, что именно Путин начал "преступное и неоправданное вторжение, а Украина - абсолютно невинная сторона".

"Единственный способ завершить эту войну - массово и быстро укрепить позиции Украины", - подчеркнул Джонсон.

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Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого разговора Шольц намерен поговорить с Зеленским.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с диктатором РФ Владимиром Путиным - это "ящик Пандоры". По мнению президента, Путину крайне важно ослабить свою изоляцию.

В МИД Украины раскритиковали телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и российским диктатором Владимиром Путиным, подчеркнув необходимость конкретных сильных действий, которые принудят Путина к миру, а не уговоров и попыток умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях.