Страны-участники Коалиции артиллерии обсудили потребности Сил обороны Украины до 2027 года, - Минобороны
Участники Коалиции артиллерийских возможностей в поддержку Украины обсудили согласование дорожной карты, которая содержит потребности Сил обороны Украины до 2027 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Как отмечается, в онлайн-заседании Коалиции, со-лидерами которой являются Франция и США, приняли участие представители 14 государств, а также ЕС и НАТО.
Так, представители государств-участников обсудили потенциальные взносы каждого из них для обеспечения этих потребностей, а также возможности инвестирования в украинский ОПК.
Цель Коалиции артиллерии
Цель деятельности Коалиции предусматривает, что до конца 2027 года Силы обороны Украины должны приобрести устойчивые комплексные артиллерийские возможности и совместимость с НАТО. Отмечается, что это необходимо, чтобы усилить способность украинской армии противостоять атакам России и сдерживать потенциальные новые вторжения, а также нивелировать огневое преимущество России, ее боевые возможности и наладить оперативную совместимость с НАТО.
Что такое Коалиция артиллерии
Коалиция артиллерии была основана в январе 2024 года в Париже. Ее участниками являются страны, обладающие передовыми технологиями производства лучших артиллерийских систем, боеприпасов, средств артиллерийской разведки, беспилотных систем целеуказания, а также систем управления огнем.
Коалиция артиллерии создана в рамках деятельности Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Сейчас также функционируют такие коалиции, как Коалиция воздушных сил, Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, Коалиция бронетанковой техники и маневренности, Коалиция морских возможностей, Коалиция дронов, Коалиция разминирования и ІТ-коалиция.
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Блть... на вулиці 21-е століття, а "партнери" досі не знають, що існують дольнобійні ракети, літаки 4-го та 5-го покоління... А кацапня знає.
Агов, "партнери", скоро на фронті українці закінчаться, а ви знаєте в обличчя лише одну артилерію!