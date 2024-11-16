Страны-участники Коалиции артиллерии обсудили потребности Сил обороны Украины до 2027 года, - Минобороны

Участники Коалиции артиллерийских возможностей в поддержку Украины обсудили согласование дорожной карты, которая содержит потребности Сил обороны Украины до 2027 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как отмечается, в онлайн-заседании Коалиции, со-лидерами которой являются Франция и США, приняли участие представители 14 государств, а также ЕС и НАТО.

Так, представители государств-участников обсудили потенциальные взносы каждого из них для обеспечения этих потребностей, а также возможности инвестирования в украинский ОПК.

Цель Коалиции артиллерии

Цель деятельности Коалиции предусматривает, что до конца 2027 года Силы обороны Украины должны приобрести устойчивые комплексные артиллерийские возможности и совместимость с НАТО. Отмечается, что это необходимо, чтобы усилить способность украинской армии противостоять атакам России и сдерживать потенциальные новые вторжения, а также нивелировать огневое преимущество России, ее боевые возможности и наладить оперативную совместимость с НАТО.

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Что такое Коалиция артиллерии

Коалиция артиллерии была основана в январе 2024 года в Париже. Ее участниками являются страны, обладающие передовыми технологиями производства лучших артиллерийских систем, боеприпасов, средств артиллерийской разведки, беспилотных систем целеуказания, а также систем управления огнем.

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Коалиция артиллерии создана в рамках деятельности Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Сейчас также функционируют такие коалиции, как Коалиция воздушных сил, Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, Коалиция бронетанковой техники и маневренности, Коалиция морских возможностей, Коалиция дронов, Коалиция разминирования и ІТ-коалиция.