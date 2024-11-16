КНДР за свое участие в агрессии против Украины хочет получить доступ к технологиям в ракетной и ядерной программах РФ, - Сибига

Пхеньян в обмен на свое участие в агрессии России против Украины стремится получить доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции с японским коллегой Ивая Такеши в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"По данным украинской разведки, Пхеньян стремится обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах. Это чрезвычайно угрожающе. И все это не может не беспокоить наших партнеров, и поэтому противодействовать таким угрозам мы должны вместе", - отметил Сибига.

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По его словам, только мощная и системная поддержка Украины может остановить РФ и принести всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир.

"Поражение РФ в Украине остановит других агрессоров и всю ось зла от захватнических планов", - добавил Сибига.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

По данным разведывательного агентства Южной Кореи, северокорейские военные, которых Россия направила в Курскую область, уже участвуют в боевых действиях против ВСУ.