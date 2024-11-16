РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6647 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
855 16

КНДР за свое участие в агрессии против Украины хочет получить доступ к технологиям в ракетной и ядерной программах РФ, - Сибига

Івая Такеші та Андрій Сибіга

Пхеньян в обмен на свое участие в агрессии России против Украины стремится получить доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции с японским коллегой Ивая Такеши в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"По данным украинской разведки, Пхеньян стремится обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах. Это чрезвычайно угрожающе. И все это не может не беспокоить наших партнеров, и поэтому противодействовать таким угрозам мы должны вместе", - отметил Сибига.

Также читайте: Глава МИД Японии Ивая прибыл с необъявленным визитом в Киев

По его словам, только мощная и системная поддержка Украины может остановить РФ и принести всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир.

"Поражение РФ в Украине остановит других агрессоров и всю ось зла от захватнических планов", - добавил Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северная Корея, вероятно, передала России крупнокалиберную артиллерию, - Forbes

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

По данным разведывательного агентства Южной Кореи, северокорейские военные, которых Россия направила в Курскую область, уже участвуют в боевых действиях против ВСУ.

Автор: 

КНДР (1190) Япония (1308) Сибига Андрей (388)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
А шо там з сімастами тисячами тон рису тоді було, не пойняв?
показать весь комментарий
16.11.2024 15:40
+3
миші з"їли...
показать весь комментарий
16.11.2024 15:52
+3
ВистОча, вистОча. Просто демократичний світ розслабився після другої світової. Всі хочуть спокійно пити каву з круасанами та смоктати винце з віскариком. Їм спокійніше дати трохи грошей та трохи зброї українцям. Тільки вони трохи помиляються. Якщо впаде Україна то рано чи пізно до них приїдуть кацапи на танках, як колись це вже було...
показать весь комментарий
16.11.2024 16:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо там з сімастами тисячами тон рису тоді було, не пойняв?
показать весь комментарий
16.11.2024 15:40 Ответить
миші з"їли...
показать весь комментарий
16.11.2024 15:52 Ответить
Це було ясно. Вражає слабкість НАТО і США - імпотенти
показать весь комментарий
16.11.2024 15:41 Ответить
Ще одне дурне вякнуло..

Зрч би на вихідні мовчали!!! А ні...коксодурість продокують
показать весь комментарий
16.11.2024 15:42 Ответить
Сибіга під "розвідника головного" копає...
Або має свою агентуру...
показать весь комментарий
16.11.2024 15:54 Ответить
Яка ж харя в нього мерзенна..
показать весь комментарий
16.11.2024 16:12 Ответить
і дивиться завжди додолу - як будь-то щось вкрав
показать весь комментарий
16.11.2024 16:15 Ответить
Соромно камері в око глянути))
показать весь комментарий
16.11.2024 17:23 Ответить
Якби не толерастна політика демократичного світу на чолі з США то і ніякої північної Кореї на чолі з ублюдками не було. Була б просто Корея як зараз південна та Японія. Так і з кацапами. Проковтнув світ Карабах, Грузію, Крим, Донбас і т.д. Тепер не знають шо з цим робити...
показать весь комментарий
16.11.2024 15:43 Ответить
А як що демократичному світу на чолі з США сил не висточа? Що тоді робити?
показать весь комментарий
16.11.2024 15:54 Ответить
ВистОча, вистОча. Просто демократичний світ розслабився після другої світової. Всі хочуть спокійно пити каву з круасанами та смоктати винце з віскариком. Їм спокійніше дати трохи грошей та трохи зброї українцям. Тільки вони трохи помиляються. Якщо впаде Україна то рано чи пізно до них приїдуть кацапи на танках, як колись це вже було...
показать весь комментарий
16.11.2024 16:18 Ответить
Це у 1941-му кацапи приїхали до них на танках чи у 45-му?
показать весь комментарий
16.11.2024 21:19 Ответить
У 1956 та 1968-му. Чехословаччина та Угорщина. Чи в кацапсячих методичках про це не пишуть?
показать весь комментарий
16.11.2024 21:31 Ответить
Зри в корінь. Сьогодні юбілей - 30 років мумурандуму яким в України "вирвали сердце"
показать весь комментарий
16.11.2024 15:58 Ответить
Звідки в Сибіги агенти в Пхеньяні ,який, навіть кацапський дурень, захоче мати справу з зеленоєрмаковськими клоунами.Шукає вільні вуха дурніших від себе , Андрійко - казочка.
показать весь комментарий
16.11.2024 17:50 Ответить
Заходу пора перестать загравать з КНДР по власних правилах... Що таке КНДР? Це голодний пацюк, що погрожує напасти, якщо йому не дадуть їсти... Але і дану йому їжу він використовує для підсилення його військових м"язів... Тому, для його послаблення, НЕОБХІДНО позбавить його їжі! Навіть ми його (хоч і опосередковано) годуємо - вже кілька десятків років поставляємо туди (за гроші ООН) зерно та борошно... Так, згоден... У КНДР люди почнуть голодувать... Але це будуть проблеми "бойового пацюка" і "*****" - але не наші...
показать весь комментарий
16.11.2024 18:31 Ответить
 
 