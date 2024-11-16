Страны G7 подтверждают непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется, - заявление

Лидеры стран G7 в совместном заявлении отметили что едины с Украиной и будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Об этом говорится в заявлении лидеров стран G7 в поддержку Украины, принятом по инициативе председателя Совета министров Джорджи Мелони, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, лидеры Большой семерки (G7), подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется. Мы солидарны в наших общих усилиях вносить вклад в борьбу за ее суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и восстановление... После 1000 дней войны мы признаем огромные страдания, которые терпит народ Украины. Несмотря на эти трудности украинцы продемонстрировали непревзойденную стойкость и решимость в защите своей земли, культуры и своего народа", - говорится в заявлении.

Также читайте: Мелони встретилась с Рютте: Совместная цель - справедливый мир для Украины

Также в документе отмечается, что Россия остается единственным препятствием для справедливого и прочного мира. Страны G7 подтвердили свою готовность продолжать давление на РФ с помощью санкций, экспортного контроля и других эффективных мер, которые наносят ей значительные экономические потери.

"Мы - едины с Украиной", - отметили лидеры G7 в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 планирует выделить Украине 50 млрд долл. кредита до конца года, - Минфин США