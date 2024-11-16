Страны G7 подтверждают непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется, - заявление
Лидеры стран G7 в совместном заявлении отметили что едины с Украиной и будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Об этом говорится в заявлении лидеров стран G7 в поддержку Украины, принятом по инициативе председателя Совета министров Джорджи Мелони, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, лидеры Большой семерки (G7), подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется. Мы солидарны в наших общих усилиях вносить вклад в борьбу за ее суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и восстановление... После 1000 дней войны мы признаем огромные страдания, которые терпит народ Украины. Несмотря на эти трудности украинцы продемонстрировали непревзойденную стойкость и решимость в защите своей земли, культуры и своего народа", - говорится в заявлении.
Также в документе отмечается, что Россия остается единственным препятствием для справедливого и прочного мира. Страны G7 подтвердили свою готовность продолжать давление на РФ с помощью санкций, экспортного контроля и других эффективных мер, которые наносят ей значительные экономические потери.
"Мы - едины с Украиной", - отметили лидеры G7 в заявлении.
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Поки G7 перетворюється у G6 наша G2 докрадає залишки бюджету!
Або зброя, або Єрмак на посаді.
Або гроші, або Татаров на посаді.
Або повна підтримка, або ЗЄ залишається президентом.
Разом це працювати не буде. Тільки або/або.