РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6647 посетителей онлайн
Новости
1 036 13

Страны G7 подтверждают непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется, - заявление

Заява лідерів країн G7 на підтримку України

Лидеры стран G7 в совместном заявлении отметили что едины с Украиной и будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Об этом говорится в заявлении лидеров стран G7 в поддержку Украины, принятом по инициативе председателя Совета министров Джорджи Мелони, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, лидеры Большой семерки (G7), подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется. Мы солидарны в наших общих усилиях вносить вклад в борьбу за ее суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и восстановление... После 1000 дней войны мы признаем огромные страдания, которые терпит народ Украины. Несмотря на эти трудности украинцы продемонстрировали непревзойденную стойкость и решимость в защите своей земли, культуры и своего народа", - говорится в заявлении.

Также читайте: Мелони встретилась с Рютте: Совместная цель - справедливый мир для Украины

Также в документе отмечается, что Россия остается единственным препятствием для справедливого и прочного мира. Страны G7 подтвердили свою готовность продолжать давление на РФ с помощью санкций, экспортного контроля и других эффективных мер, которые наносят ей значительные экономические потери.

"Мы - едины с Украиной", - отметили лидеры G7 в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 планирует выделить Украине 50 млрд долл. кредита до конца года, - Минфин США

Автор: 

G7 (834) поддержка (679) Джорджа Мелони (105)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км) та Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), у Швейцарії 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!? А такий " Миру мир" як дехто пропонує Україні це Чехословаччина 1939 року, тільки з безкарною, безмежною зажерливістю рф на загарбання інших держав...? А таких "миротворців" чекає не Нобелівська, а супер Шнобелівська премія і одвічне прокляття українського та інших народів на яких нападе росія...!!!
показать весь комментарий
16.11.2024 16:02
+2
Зря. Пора вже виставляти конкретні умови надання зброї та грошей.

Або зброя, або Єрмак на посаді.
Або гроші, або Татаров на посаді.
Або повна підтримка, або ЗЄ залишається президентом.

Разом це працювати не буде. Тільки або/або.
показать весь комментарий
16.11.2024 16:06
+1
Да не будет никакого "мира". Все кроме Америки настроены биться с кацапами до конца. Особенно европейцы.
показать весь комментарий
16.11.2024 16:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А буде потрібно - скільки скаже трампон....
показать весь комментарий
16.11.2024 15:58 Ответить
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км) та Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), у Швейцарії 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!? А такий " Миру мир" як дехто пропонує Україні це Чехословаччина 1939 року, тільки з безкарною, безмежною зажерливістю рф на загарбання інших держав...? А таких "миротворців" чекає не Нобелівська, а супер Шнобелівська премія і одвічне прокляття українського та інших народів на яких нападе росія...!!!
показать весь комментарий
16.11.2024 16:02 Ответить
Да не будет никакого "мира". Все кроме Америки настроены биться с кацапами до конца. Особенно европейцы.
показать весь комментарий
16.11.2024 16:05 Ответить
100 %!
Поки G7 перетворюється у G6 наша G2 докрадає залишки бюджету!
показать весь комментарий
16.11.2024 16:26 Ответить
"Ми, лідери Великої сімки (), підтверджуємо нашу непохитну підтримку України стільки, і будемо лицемірно брехати і 3,14здякати українському народові скільки буде потрібно. І це буде продовженням нашої непохитної брехні,котра від початку рашистської окупації...
показать весь комментарий
16.11.2024 16:05 Ответить
Зря. Пора вже виставляти конкретні умови надання зброї та грошей.

Або зброя, або Єрмак на посаді.
Або гроші, або Татаров на посаді.
Або повна підтримка, або ЗЄ залишається президентом.

Разом це працювати не буде. Тільки або/або.
показать весь комментарий
16.11.2024 16:06 Ответить
Ага, дєржітесь там!
показать весь комментарий
16.11.2024 16:14 Ответить
"Ми єдині з Україною", - наголосили лідери G7 у заяві. Наголосили і забули. Така вона Эвропа.
показать весь комментарий
16.11.2024 16:34 Ответить
Підтримку України стільки, скільки потрібно, до останнього українця, така перемога не потрібна до останнього. Відкриваючи щодня цензер читаючи, кацапи забрали, просунулися, якщо усна підтримка цього, це ганьба. Ворог окупував Максимівку та просунувся біля низки населених пунктів на Донеччині та Харківщині.
показать весь комментарий
16.11.2024 16:57 Ответить
Продивлюватись ранкові новини за горнятком кави-це,звичайно,непохитна підтримка. Не стане України-горнятко кави буде таким же,без гіркого присмаку. Зміниться фюрер-завжди буде знайдено виправдання,крайньою буде Україна.
показать весь комментарий
16.11.2024 18:47 Ответить
Імпотенти G7 підтверджують непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно! Потрібно G7...
показать весь комментарий
16.11.2024 23:32 Ответить
 
 