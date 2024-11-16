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Фон дер Ляйен о газовом шантаже России: Путин пытается шантажировать Европу. Мы готовы к этому

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала прекращение поставок газа в Австрию российским "Газпромом", заявив, что несмотря на шантаж РФ, Европа готова к зиме и имеет запасы газа.

"Путин снова использует энергию как оружие. Он пытается шантажировать Австрию и Европу прекращением поставок газа. Мы готовы к этому и готовы к зиме. Газовые хранилища по всему ЕС заполнены", - заявила глава Европейской комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она добавила, цитируя слова федерального канцлера Австрии Карла Негаммера, что "Европа стоит единым фронтом в поддержку Австрии".

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Как сообщалось, 15 ноября российский "Газпром" заявил, что с субботы, 16 ноября, прекращает поставки природного газа транзитом через Украину австрийской компании OMV.

Впоследствии в Австрии подтвердили эту новость.

В 2018 году частично государственная австрийская нефтегазовая компания OMV продлила контракт на поставку газа с российским "Газпромом" до 2040 года. На момент полномасштабного вторжения РФ Австрия покупала у России 79% своего природного газа, который поступал транзитом через Украину.

Федеральный канцлер Австрии заявил, что его страна готовилась к возможному прекращению Россией поставок газа и сейчас уже имеет в своих газохранилищах больше годового объема потребления, а потому Путину не удастся шантажировать и поставить Австрию на колени.

Австрия (809) Газ (10224) россия (95454) Урсула фон дер Ляйен (512)


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16.11.2024 18:30 Ответить
Оскільки Відень виходить з того, що "Газпром" платити не буде, керівництво OMV вирішило "негайно", як підкреслюється в повідомленні концерну, вимагати цю суму через існуючий контракт з російською компанією.
Іншими словами, замість того, щоб перераховувати чергові щомісячні платежі «Газпрому» за поставлений газ, OMV буде утримувати їх до тих пір, поки не буде досягнута присуджена судом сума.
У штаб-квартирі у Відні OMV фактично вже взяла на свій баланс близько чверті мільярда євро.
У заяві від 13 листопада концерн наголосив, що забезпечив постачання трубопровідного газу з Норвегії та законтрактував додаткові довгострокові обсяги зрідженого газу.
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16.11.2024 18:43 Ответить
"Газпром експорт" повідомив австрійську нафтогазову компанію OMV, що припиняє їй поставки природного газу транзитом через Україну.

Це відбулося після того, як OMV виграла арбітражний позов на 230 млн євро проти "Газпром експорту" у суперечці щодо зриву поставок газу по "німецькому контракту".
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16.11.2024 18:51 Ответить
OMV зажадав компенсації за збитки, завдані два роки тому через "нерегулярні поставки "Газпром експорту", а також через їх повне припинення до Німеччини у вересні 2022 року". Це був період, коли Кремль хотів «заморозити Європу» і залякати її непомірно високими цінами на енергоносії.
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16.11.2024 18:54 Ответить
Складається враження, що ні до чо чого!, ви блєть, не готові,(,
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16.11.2024 18:48 Ответить
Скоріш за все х.....образився, що чверть ярда не заплатили. обманулі,надулі,об'єгорілі.....самого мощного в мірє двухходовочніка.
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16.11.2024 19:07 Ответить
Ви і до війни готові були
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16.11.2024 19:48 Ответить
 
 