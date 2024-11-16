Фон дер Ляйен о газовом шантаже России: Путин пытается шантажировать Европу. Мы готовы к этому

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала прекращение поставок газа в Австрию российским "Газпромом", заявив, что несмотря на шантаж РФ, Европа готова к зиме и имеет запасы газа.

"Путин снова использует энергию как оружие. Он пытается шантажировать Австрию и Европу прекращением поставок газа. Мы готовы к этому и готовы к зиме. Газовые хранилища по всему ЕС заполнены", - заявила глава Европейской комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она добавила, цитируя слова федерального канцлера Австрии Карла Негаммера, что "Европа стоит единым фронтом в поддержку Австрии".

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Как сообщалось, 15 ноября российский "Газпром" заявил, что с субботы, 16 ноября, прекращает поставки природного газа транзитом через Украину австрийской компании OMV.

Впоследствии в Австрии подтвердили эту новость.

В 2018 году частично государственная австрийская нефтегазовая компания OMV продлила контракт на поставку газа с российским "Газпромом" до 2040 года. На момент полномасштабного вторжения РФ Австрия покупала у России 79% своего природного газа, который поступал транзитом через Украину.

Федеральный канцлер Австрии заявил, что его страна готовилась к возможному прекращению Россией поставок газа и сейчас уже имеет в своих газохранилищах больше годового объема потребления, а потому Путину не удастся шантажировать и поставить Австрию на колени.