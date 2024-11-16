Фон дер Ляйен о газовом шантаже России: Путин пытается шантажировать Европу. Мы готовы к этому
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала прекращение поставок газа в Австрию российским "Газпромом", заявив, что несмотря на шантаж РФ, Европа готова к зиме и имеет запасы газа.
"Путин снова использует энергию как оружие. Он пытается шантажировать Австрию и Европу прекращением поставок газа. Мы готовы к этому и готовы к зиме. Газовые хранилища по всему ЕС заполнены", - заявила глава Европейской комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она добавила, цитируя слова федерального канцлера Австрии Карла Негаммера, что "Европа стоит единым фронтом в поддержку Австрии".
Как сообщалось, 15 ноября российский "Газпром" заявил, что с субботы, 16 ноября, прекращает поставки природного газа транзитом через Украину австрийской компании OMV.
Впоследствии в Австрии подтвердили эту новость.
В 2018 году частично государственная австрийская нефтегазовая компания OMV продлила контракт на поставку газа с российским "Газпромом" до 2040 года. На момент полномасштабного вторжения РФ Австрия покупала у России 79% своего природного газа, который поступал транзитом через Украину.
Федеральный канцлер Австрии заявил, что его страна готовилась к возможному прекращению Россией поставок газа и сейчас уже имеет в своих газохранилищах больше годового объема потребления, а потому Путину не удастся шантажировать и поставить Австрию на колени.
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Іншими словами, замість того, щоб перераховувати чергові щомісячні платежі «Газпрому» за поставлений газ, OMV буде утримувати їх до тих пір, поки не буде досягнута присуджена судом сума.
У штаб-квартирі у Відні OMV фактично вже взяла на свій баланс близько чверті мільярда євро.
У заяві від 13 листопада концерн наголосив, що забезпечив постачання трубопровідного газу з Норвегії та законтрактував додаткові довгострокові обсяги зрідженого газу.
Це відбулося після того, як OMV виграла арбітражний позов на 230 млн євро проти "Газпром експорту" у суперечці щодо зриву поставок газу по "німецькому контракту".